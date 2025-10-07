Transfert : un deuxième Du Preez dans le Top 14 l'année prochaine

Attention, un Du Preez peut en cacher un autre. Dans cette famille sud-africaine, le Top 14 attend déjà de pied ferme Jean-Luc (30 ans), le troisième-ligne recruté par Bordeaux-Bègles mais actuellement blessé au genou (entorse) alors qu’il devait affronter les All Blacks avec les Springboks début septembre.

Son indisponibilité était estimée entre six et huit semaines. Il pourrait ne disputer que quelques matchs de l’UBB avant de rejoindre sa sélection pour les tests de novembre. Mais alors que l’un est actuellement en convalescence et rééducation à Bordeaux, l’élite française va désormais compter sur un deuxième membre de la fratrie.

L’international sud-africain de Sale Robert du Preez, capable d’évoluer centre ou ouvreur, rejoindra en effet les rangs de Bayonne la saison prochaine, comme l’a confirmé mardi 7 octobre le club basque, leader du Top 14 après cinq journées.

???? ?????? ?????? ⚡ Robert du Preez s’engage en provenance des Sales Sharks à compter de la saison prochaine 🔜 Après avoir côtoyé Manu Tuilagi en Angleterre, il viendra apporter sa polyvalence sur la ligne des 3/4 👊#Top14 #rugby pic.twitter.com/Ts2dVfeLio — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) October 7, 2025

Robert du Preez, 32 ans, frère aîné de Jean-Luc, s’est révélé aux Stormers, a évolué aux Sharks avant de rejoindre Sale en 2018.

En huit saisons au nord de l’Angleterre, il a disputé 163 matchs dont 25 de Champions Cup.

Celui qui compte une sélection avec les Springboks, contre le Pays de Galles en 2018, retrouvera la saison prochaine à Bayonne le centre anglais Manu Tuilagi, qui a été son partenaire pendant quatre ans à Sale.

