Top 14 : la Section décimée se rassure avec le retour d’Attissogbe

Pau, qui a clôturé la phase aller à la deuxième place du Top 14, va retrouver son ailier international Théo Attissogbe, absent depuis trois mois et demi, pour son déplacement samedi 3 janvier à Lyon.

L’ancien international septiste avait été opéré d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche suite à une blessure survenue lors du match à Clermont le 20 septembre.

Du fait des absences d’Aymeric Luc et de l’Australien Jack Maddocks, l’international de 21 ans (8 sélections) pourrait débuter à l’arrière face à Lyon.

La dernière victoire de l’année 2025 face à Montpellier dimanche (35-33) a laissé des traces dans les rangs de la Section.

Le demi de mêlée Thibault Daubagna et l’arrière Aymeric Luc, victimes de commotions cérébrales, seront absents samedi, tandis que le troisième ligne international géorgien Beka Gorgadze, victime d’une fracture d’un pouce, sera indisponible quatre semaines.

Émilien Gailleton, Tumua Manu, Julián Montoya, Joe Simmonds, Clément Laporte, Hugo Parrou ou encore Olivier Klemenczak et Luke Whitelock, en phase de reprise, manqueront également à l’appel ce week-end côté béarnais.

