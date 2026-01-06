Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
49 - 61
FT
26 - 19
FT
27 - 25
FT
28 - 31
FT
42 - 33
FT
32 - 13
FT
21 - 33
FT
74 - 21
FT
26 - 10
FT
25 - 24
FT
38 - 47
FT
57 - 14
FT
27 - 25
FT
61 - 10
FT
33 - 31
FT
23 - 19
FT
50 - 28
FT
20 - 14
FT
Cancelled
 
HSBC SVNS 3 2026
Dubai
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
14h00
Vendredi
14h00
Vendredi
14h00
Vendredi
14h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Samedi
14h00
TOP 14

Clermont perd son guerrier argentin Marcos Kremer pour plusieurs semaines

L'international argentin de Clermont Marcos Kremer. (Photo by Patrick Khachfe/Getty Images)

Le troisième ligne international argentin de Clermont Marcos Kremer sera absent pendant plusieurs semaines à cause d’une fracture du pouce droit dont il a été opéré, a annoncé mardi le club auvergnat.

ADVERTISEMENT

Kremer s’est blessé samedi durant la première période du match de l’ASM à Montauban, où les Jaunards se sont imposés (34-19), et a été remplacé à la mi-temps.Un coup dur pour Clermont et son manager Christophe Urios, pour qui il est un titulaire incontournable de sa troisième ligne.

Le demi de mêlée Sébastien Bézy s’est également blessé au cours de cette rencontre. Il souffre d’une légère entorse à un genou, a indiqué l’ASM qui espère le récupérer pour la réception de La Rochelle en championnat, le 25 janvier.

VIDEO

À son poste, Clermont déplore déjà l’indisponibilité pour six à huit semaines de son capitaine Baptiste Jauneau, victime d’une lésion derrière une cuisse le 27 décembre contre Bordeaux-Bègles.

En revanche, l’ASM va enregistrer contre les Glasgow Warriors, samedi en Coupe d’Europe, le retour du pilier droit moldave Cristian Ojovan, rétabli d’une blessure aux côtes.

Related

Après Killian Geraci, Bayonne continue de se renforcer en deuxième ligne en recrutant Brian Alainu'uese

Le deuxième ligne international samoan de Toulon Brian Alainu'uese évoluera à l'Aviron bayonnais lors des deux prochaines saisons.

Read Now

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

L'international italien Marco Riccioni courtisé par deux géants du Top 14

2

Le nouveau forfait de Romain Ntamack inquiète en vue du Six Nations

3

Huw Jones recruté par le RCT après « un travail de fond mené depuis plusieurs mois »

4

Un joueur des Saracens dans le squad de France U20 pour préparer le Tournoi des Six Nations

5

Les deux stats qui font douter le Stade Toulousain

6

Reda Wardi s’engagerait pour 4 ans à Montpellier

7

XV de France : nouveau coup dur, Le Garrec absent contre l’Irlande

8

Tournoi des Six Nations : la pénurie au poste de n°9 derrière Antoine Dupont

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Woki's wingspan and Willis' might point the way for France and England at the Six Nations

The soon-to-be-Bordeaux team-mates were the weekend's oustanding back-row forwards. Will their nations take heed?

2
LONG READ

Why French rugby is bowing at TV's altar for the Six Nations

The last time France faced Ireland on a Thursday was in 1948, and nearly 80 years later the reasons are very different

2
LONG READ

‘Gloating at opponents should never be part of rugby’s fabric but devilry can have an allure’

Louis Bielle-Biarrey taunting Henry Pollock might offend rugby traditionalists but social media attention may attract a new audience.

16

Comments on RugbyPass

N
NB 0 minute ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

I cannot find one game where he strated there for the ABs - so they need to try him there for us to be able to find out!

118 Go to comments
N
NB 2 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

I’d have Nortje and Eben starting, RG with Esterhuizen and either Hanekom or Elrigh Louw doing bench.

118 Go to comments
N
NB 4 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

I was wondering if he still was at Munster after he got overtaken by John Ryan and Conor Bartley. They will be digging Stephen Archer out of retirement next!

118 Go to comments
N
NB 6 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

He did get some good scoops but it was never worth compromising the spirit of the site just for the sake of them.

118 Go to comments
N
NB 7 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

🤣😂

118 Go to comments
N
NB 8 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

Ryan Baird has been a very promising player for quite a long time now. Personally I’d be a bit surprised if they go for the Ryan 4 - McCarthy 5 - Beirne 6 option at this 6N but the lineout has been pretty shaky of late esp without Baird….

118 Go to comments
S
SG 12 minutes ago
‘Gloating at opponents should never be part of rugby’s fabric but devilry can have an allure’

It’s just banter between two young players. This article feels weird, and it seems that one of its purposes is to make us believe that Pollock is a young and innocent guy, while LBB is an old, wise man who shouldn’t do that kind of thing.

It’s no big news that Pollock loves to tease, brag, and provoke. He does it every game and only goes quiet when his team is being destroyed (which doesn’t happen often, but did happen in Bordeaux). It’s simply his way of having fun.



...

16 Go to comments
I
Icefarrow 15 minutes ago
Bombshell report links Ardie Savea to Leinster

It’s the Herald. You’d get more use using the paper to wipe your ass with. Unless another outlet corroborates this, its meaningless.

1 Go to comments
N
NB 15 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

I think they will give him the chance to either prove his value or blow it with the outbursts. The big question is Where?

118 Go to comments
N
NB 17 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

And another guy who can play both sides, albeit to a less exalted level than Porter or Du Toit!

118 Go to comments
N
NB 19 minutes ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

And how do you distinguish the times when AP does from those when the THP angles in first?

118 Go to comments
T
TokoRFC 43 minutes ago
'We should never forget': Former Bok great's warning on looming All Blacks series

I’m enjoying this discussing by the way it’s interesting hearing your perspective, ultimately we won’t know where the respective teams are at until they play. Which makes the tour so interesting and seems to be a stroke of genius by NZR and the SARU.

But in the meantime it’s fun to speculate so I’m just trying to get a handle your reasoning here.



...

91 Go to comments
J
JoBe 53 minutes ago
‘Gloating at opponents should never be part of rugby’s fabric but devilry can have an allure’

It is all in the hands of referees. A free kick or penalty at the restart after an over-enthusiastic try celebration (unsportsman like behaviour) would make players change their behaviours. The same for ‘in your face’ reactions. As for replacements mobbing try scorers when they are warming up in the in goal area, yellow card the lot. It would change that footballesque nonsense immediately. The laws are there, referees should enforce them.

16 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

Newell & Williams looked super impressive coming off the bench in 2024 but both have struggled to replicate the same form as starters.

It just shows the subtle difference between starting front rows and replacement, so getting Lomax back feels like the missing piece in the jigsaw this season and if not, I am not convinced Newell is a starter and is better deployed from the bench.



...

118 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

Apparently TdT almost acts like a scrum coach and holds prop school in training, where he shows them what to do and then packs down either side against the props to show the difference.

It’s no surprise that Bath’s strength in depth has improved across the board since he signed.



...

118 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

Tamaiti is only going to get better over the next 6 years. Whilst he is more than capable at this stage of his career, he has the potential to be a world beater later in his career (28-32 will be his peak).

I just think people have to be patient and let give him time but he’s probably going to be far better than some people realise.



...

118 Go to comments
E
ED 1 hour ago
Woki's wingspan and Willis' might point the way for France and England at the Six Nations

Merci Nick pour cet excellent article documenté et très juste dans son analyse. A envoyer à Mr Galthié !!

2 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

I did, then I thought he may need some time to get used to the different scrum approach (many need a season) but he hasn’t really developed and has fallen out of favour. It does feel like a missed opportunity.

118 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Woki's wingspan and Willis' might point the way for France and England at the Six Nations

Great article. It is quite interesting that Woki looked to be seen as the third choice number 4 in the France squad which was chosen in November, behind Flament and Auradou. It also seemed like he was the third choice number 7 as well. His form has been good and with Cros + Boudehent injured currently, there could definitely be a way back for him into the 23. I think the La Rochelle man is reportedly back playing this weekend so he should be ok to be in the first 42 chosen though.

I just don’t know where he fits in. It looks like he’s competing with both Ollivon and Jegou for spots in the 23. Unless Ollivon plays at 4, it could still be difficult for him to be in the 23. Jegou was excellent against Leinster and his versatility to cover centre could be something which keeps him in the side if Galthie goes to the 7-1 bench which was successful last year.



...

2 Go to comments
J
JD Kiwi 1 hour ago
'No scrum, no win': How Leinster v La Rochelle sounded a note of caution for Ireland

Wow that's amazing if he's never played a test at tight head. He's certainly excelled there for the Crusaders. With his frame he looks made for the position.

118 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT