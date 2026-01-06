Clermont perd son guerrier argentin Marcos Kremer pour plusieurs semaines

Le troisième ligne international argentin de Clermont Marcos Kremer sera absent pendant plusieurs semaines à cause d’une fracture du pouce droit dont il a été opéré, a annoncé mardi le club auvergnat.

ADVERTISEMENT

Kremer s’est blessé samedi durant la première période du match de l’ASM à Montauban, où les Jaunards se sont imposés (34-19), et a été remplacé à la mi-temps.Un coup dur pour Clermont et son manager Christophe Urios, pour qui il est un titulaire incontournable de sa troisième ligne.

Le demi de mêlée Sébastien Bézy s’est également blessé au cours de cette rencontre. Il souffre d’une légère entorse à un genou, a indiqué l’ASM qui espère le récupérer pour la réception de La Rochelle en championnat, le 25 janvier.

VIDEO

À son poste, Clermont déplore déjà l’indisponibilité pour six à huit semaines de son capitaine Baptiste Jauneau, victime d’une lésion derrière une cuisse le 27 décembre contre Bordeaux-Bègles.

En revanche, l’ASM va enregistrer contre les Glasgow Warriors, samedi en Coupe d’Europe, le retour du pilier droit moldave Cristian Ojovan, rétabli d’une blessure aux côtes.