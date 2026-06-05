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TOP 14

Top 14 (J26) : deux places, quatre prétendants, une soirée pour tout décider


Le pilier géorgien Giorgi Melikidze a contribué à faire du Stade l'une des meilleures équipes en mêlée du Top 14 (Photo Romeo Boetzle/AFP via Getty Images)
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Double championne d’Europe en titre et finaliste des deux derniers Top 14, l’UBB va-t-elle sauver sa place dans le top 6 à l’issue de la 26e et dernière journée ? Réponse samedi vers 23h00, à l’issue d’un multiplex où le leader toulousain sera en position d’arbitre.

Ce qui est déjà joué avant la dernière journée

A 24 heures d’un dernier feu d’artifices, la saison régulière a déjà levé une partie du suspense : triple champion de France en titre, le Stade toulousain est assuré de finir premier, qualification en poche pour les demies ; ses poursuivants Montpellier, le Stade français et Pau sont assurés de leur qualification en phase finale.

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Perpignan (13e) sera barragiste dans une semaine, pour sauver sa place en Top 14, contre le perdant de la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby ; et Montauban, lanterne rouge depuis la 14e journée, va quitter l’élite du rugby français, un an après sa remontée.

Le MHR et le Stade français : la bataille pour la 2e place

Mais beaucoup reste à jouer, avec notamment un deuxième billet direct pour les demi-finales de Marseille, les 19 et 20 juin. Une place sur laquelle Montpellier (2e, 78 pts), champion de France 2022, a pris une option, devant le Stade français (3e, 78 pts) et la Section paloise (4e, 73 pts).

Devant les Soldats roses au classement grâce à une meilleure différence de points sur la saison (+234 contre +210), les hommes de Joan Caudullo, couronnés en Challenge Cup à Bilbao fin mai, seront pratiquement assurés de finir deuxièmes en cas de victoire bonifiée à Lyon (10e), qui n’a plus rien à jouer.

VIDEO

Dans tous les autres cas de figure les Héraultais seront sous la menace d’une performance parisienne à La Rochelle (7e), même si la tâche sera difficile face à des Maritimes invaincus depuis cinq journées et déterminés à arracher leur qualification sur le fil.

La Section paloise peut-elle créer la surprise ?

Assurés au minimum de finir barragistes à domicile, le MHR et le Stade français pourraient se faire coiffer au finish par les Palois pour cette deuxième place. Mais il faudrait d’abord que Montpelliérains et Parisiens reviennent sans le moindre point de leurs déplacements.

Puis que la Section signe une victoire bonifiée contre Montauban – une formalité a priori, pour une équipe invaincue cette saison sur sa pelouse du Hameau -, le tout avec plus de 100 points d’écart, histoire d’espérer remonter le retard de différence de points sur les Héraultais (+234 contre +116). Un scenario improbable donc.

Bordeaux, Racing, La Rochelle, Clermont : le carré maudit du top 6

Pour les deux dernières places du top 6, quatre équipes sont encore en course, dont Bordeaux-Bègles (6e, 69 pts), tout frais champion d’Europe contre le Leinster. Privée de son ouvreur Matthieu Jalibert, blessé, et de son pilier Ben Tameifuna, tout juste opéré, l’UBB n’aura qu’une solution pour s’assurer d’une place en barrage: une victoire bonifiée contre Clermont (8e, 67 pts) à domicile.

Problème : les Auvergnats devront eux aussi s’imposer pour espérer revenir à l’arrachée dans les places qualificatives après leur désillusion dimanche à domicile (41-13) contre le Racing 92.

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Oui, Clermont peut encore finir dans le top 6 : voilà comment

La qualification de Clermont reste possible, mais il faudra battre l’UBB puis espérer un scénario favorable ailleurs.

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Tout autre scénario qu’une victoire à cinq points placerait Bordeaux-Bègles sous la menace des Rochelais (7e, 68 pts), meilleurs aux points terrain (6 contre 4), qui accueilleront eux des Soldats roses parisiens sans réelle pression. Ne pas se qualifier serait “un échec terrible”, a reconnu Boris Palu, deuxième ligne bordelais, cette semaine auprès de l’AFP, alors que son équipe n’a plus quitté le top 6 depuis la 8e journée.

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A l’inverse une qualification serait un exploit pour les hommes de Ronan O’Gara, déjà non qualifiés la saison passée et absents du top 6 cette année depuis la 10e journée…

Fort de son succès en Auvergne, le Racing 92 (5e, 70 pts) a aussi son destin en main, comme Bordeaux-Bègles. A condition de battre le leader toulousain. Des Rouge et Noir probablement sans Antoine Dupont mais sans aucune pression, qui seront donc en position d’arbitres samedi soir.

Deux matchs n’auront aucun enjeu samedi, entre Bayonne (12e) et Perpignan (13e) et entre Castres (11e) et le RC Toulon (9e).

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 25 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 26 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 37 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

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B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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