Top 14 (J26) : deux places, quatre prétendants, une soirée pour tout décider

Double championne d’Europe en titre et finaliste des deux derniers Top 14, l’UBB va-t-elle sauver sa place dans le top 6 à l’issue de la 26e et dernière journée ? Réponse samedi vers 23h00, à l’issue d’un multiplex où le leader toulousain sera en position d’arbitre.
Ce qui est déjà joué avant la dernière journée
A 24 heures d’un dernier feu d’artifices, la saison régulière a déjà levé une partie du suspense : triple champion de France en titre, le Stade toulousain est assuré de finir premier, qualification en poche pour les demies ; ses poursuivants Montpellier, le Stade français et Pau sont assurés de leur qualification en phase finale.
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Perpignan (13e) sera barragiste dans une semaine, pour sauver sa place en Top 14, contre le perdant de la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby ; et Montauban, lanterne rouge depuis la 14e journée, va quitter l’élite du rugby français, un an après sa remontée.
Le MHR et le Stade français : la bataille pour la 2e place
Mais beaucoup reste à jouer, avec notamment un deuxième billet direct pour les demi-finales de Marseille, les 19 et 20 juin. Une place sur laquelle Montpellier (2e, 78 pts), champion de France 2022, a pris une option, devant le Stade français (3e, 78 pts) et la Section paloise (4e, 73 pts).
Devant les Soldats roses au classement grâce à une meilleure différence de points sur la saison (+234 contre +210), les hommes de Joan Caudullo, couronnés en Challenge Cup à Bilbao fin mai, seront pratiquement assurés de finir deuxièmes en cas de victoire bonifiée à Lyon (10e), qui n’a plus rien à jouer.
VIDEO
Dans tous les autres cas de figure les Héraultais seront sous la menace d’une performance parisienne à La Rochelle (7e), même si la tâche sera difficile face à des Maritimes invaincus depuis cinq journées et déterminés à arracher leur qualification sur le fil.
La Section paloise peut-elle créer la surprise ?
Assurés au minimum de finir barragistes à domicile, le MHR et le Stade français pourraient se faire coiffer au finish par les Palois pour cette deuxième place. Mais il faudrait d’abord que Montpelliérains et Parisiens reviennent sans le moindre point de leurs déplacements.
Puis que la Section signe une victoire bonifiée contre Montauban – une formalité a priori, pour une équipe invaincue cette saison sur sa pelouse du Hameau -, le tout avec plus de 100 points d’écart, histoire d’espérer remonter le retard de différence de points sur les Héraultais (+234 contre +116). Un scenario improbable donc.
Bordeaux, Racing, La Rochelle, Clermont : le carré maudit du top 6
Pour les deux dernières places du top 6, quatre équipes sont encore en course, dont Bordeaux-Bègles (6e, 69 pts), tout frais champion d’Europe contre le Leinster. Privée de son ouvreur Matthieu Jalibert, blessé, et de son pilier Ben Tameifuna, tout juste opéré, l’UBB n’aura qu’une solution pour s’assurer d’une place en barrage: une victoire bonifiée contre Clermont (8e, 67 pts) à domicile.
Problème : les Auvergnats devront eux aussi s’imposer pour espérer revenir à l’arrachée dans les places qualificatives après leur désillusion dimanche à domicile (41-13) contre le Racing 92.
Tout autre scénario qu’une victoire à cinq points placerait Bordeaux-Bègles sous la menace des Rochelais (7e, 68 pts), meilleurs aux points terrain (6 contre 4), qui accueilleront eux des Soldats roses parisiens sans réelle pression. Ne pas se qualifier serait “un échec terrible”, a reconnu Boris Palu, deuxième ligne bordelais, cette semaine auprès de l’AFP, alors que son équipe n’a plus quitté le top 6 depuis la 8e journée.
Fort de son succès en Auvergne, le Racing 92 (5e, 70 pts) a aussi son destin en main, comme Bordeaux-Bègles. A condition de battre le leader toulousain. Des Rouge et Noir probablement sans Antoine Dupont mais sans aucune pression, qui seront donc en position d’arbitres samedi soir.
Deux matchs n’auront aucun enjeu samedi, entre Bayonne (12e) et Perpignan (13e) et entre Castres (11e) et le RC Toulon (9e).
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