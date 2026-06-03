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TOP 14

On sait pourquoi Ben Tameifuna ne jouera pas avec les Tonga pour le Nations Championship

Ben Tameifuna hopital
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Il y a quelques jours, lorsque les Tonga ont communiqué sur le groupe de joueurs devant disputer le Nations Championship en juillet, on s’étonnait que le pilier droit Ben Tameifuna, tout juste auréolé du titre de double champion d’Europe avec Bordeaux-Bègles, était écarté du groupe de 29 joueurs sélectionnés.

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Big Ben a donné lui-même l’explication en postant une photo de lui sur un lit d’hôpital mercredi 3 juin, confirmant que sa saison était bel et bien terminée. Le joueur de 33 ans a en effet été opéré de son épaule gauche, ce qui le rendait effectivement inapte à disputer les trois matchs des Tonga en juillet : face au Zimbabwe le 5 (futur adversaire en poule à la Coupe du Monde de Rugby 2027), à l’Espagne le 12 et au Portugal le 19.

Beaucoup sollicité ces dernières semaines et encore auteur d’un essai le week-end dernier à Toulon, Tameifuna a prouvé par ses résultats qu’il pouvait à la fois fêter un titre et performer. Désormais, il devrait savourer un repos amplement mérité.

Jalibert absent au moins une dizaine de jours

Une autre absence a été confirmée sur le terrain d’entraînement de l’UBB ce mercredi 3 juin, celle de l’ouvreur Matthieu Jalibert qui ne disputera pas non plus le match de la dernière journée de la phase de classement du Top 14 contre Clermont, décisif pour la qualification pour les plays-offs, samedi 6 juin à Bordeaux.

VIDEO
Rencontre
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Temps complet
Clermont
Toutes les stats et les données

Touché à un mollet lors d’une séance de compensation à Mayol avant le match à Toulon qu’il ne devait pas jouer, Jalibert sera absent une dizaine de jours. Le staff girondin espère son retour pour les barrages, si l’UBB (6e) se qualifie.

Penaud et LBB postulent pour la réception de Clermont

Trois autres joueurs étaient absents à cette séance d’entraînement ouverte aux médias : les troisièmes lignes polyvalents Pierre Bochaton, titulaire face au RCT, et Cameron Woki, blessé à un genou en finale de Champions Cup contre le Leinstern, qui sont restés en salle, et le demi de mêlée italien Martin Page-Relo, gêné depuis le début de l’année par une pubalgie et blessé assez rapidement à Toulon.

Pour le reste, les internationaux Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, ménagés le week-end dernier, ont fait leur retour et postulent pour affronter l’ASM (8e à 2 points de la 6e place, dernière qualificative pour les plays-offs, occupée par l’UBB).

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

c
cnw 23 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 25 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 33 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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