La Rochelle joue sa saison sur un dernier match

Actuellement 7e au classement général, le Stade Rochelais se retrouve dans une position inconfortable, privé de la maîtrise de son propre destin. Pour entrevoir les barrages, le club maritime devra impérativement arracher le meilleur résultat possible face au Stade Français Paris (3e) samedi 6 juin lors de la dernière journée de la saison régulière de Top 14.
Rencontre
Top 14
Stade Rochelais
27 - 22
Temps complet
Stade Francais
Toutes les stats et les données
« On n’a pas forcément toutes les cartes, mais on en a », précise le demi de mêlée Nolann Le Garrec (24 ans) qui était titulaire lors de la victoire des Stadistes à Jean-Bouin lors du match aller le 11 octobre (26-24). « En février, on aurait signé pour avoir quelques cartes en main sur ce dernier match. Je l’ai dit, à nous de faire notre match. »
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Un œil sur ce qui se jouera sur les autres terrains
La Rochelle devra garder un œil attentif sur ce qui se jouera ailleurs, notamment sur les pelouses où s’affrontent le Racing 92 (5e) et l’UBB (6e), respectivement contre Toulouse et Clermont. Une victoire bonifiée serait le minimum syndical pour nourrir de réels espoirs.
« Il y a peu de gens qui voyaient le Racing gagner avec 5 points la semaine dernière. Peut-être qu’il se passera encore des choses sur cette dernière journée, c’est la beauté de notre championnat. À nous de mettre en place notre rugby qu’on a su pratiquer ces dernières semaines, et on verra », évoque Le Garrec, décisif lors des cinq derniers matchs des jaune et noir avec 20,4 points de moyenne et sept essais inscrits.
« Il va y avoir encore beaucoup de choses sur cette dernière journée. Ce sera intéressant, peut-être, de le savoir dans les 5, 10 dernières minutes, parce que peut-être qu’en fonction il y aura des choix stratégiques différents. Si nous on fait le boulot, je pense que le message sera relayé aussi sur les autres terrains. On sait qu’on est pas maître de notre destin, donc on contrôle ce qu’on peut et le reste, on verra. Malheureusement c’est comme ça. Mais comme je l’ai dit, je pense qu’il peut tout se passer. »
Se remettre après une période difficile
La configuration reste néanmoins défavorable aux Rochelais. Si les Maritimes venaient à s’emparer des cinq points face aux Parisiens, ils pourraient dépasser Bordeaux-Bègles au nombre de points terrain – à condition, bien entendu, que les Girondins ne s’imposent pas avec le bonus face à Clermont.
« Il y a beaucoup d’énergie, on n’a pas envie de stopper cette dynamique », a aussi relevé l’entraîneur de l’attaque, Sébastien Boboul. « On prend énormément de plaisir surtout vu par où on est passé. On a vécu une période difficile. Là, on prend du plaisir à coacher nos joueurs et les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. »
VIDEO
Trois cadres absents
La Rochelle sera privé de trois cadres – Oscar Jegou, Jack Nowell et Dillyn Leyds – pour la réception du Stade français à Marcel-Deflandre. Le troisième-ligne Oscar Jegou et l’ailier anglais Jack Nowell souffrent des ischios alors que l’arrière sud-africain Dillyn Leyds soigne toujours son épaule.
« Pour Oscar (Jegou), c’était encore juste, comme pour Jack (Nowell). Il y avait des délais de trois semaines minimum. On est pile poil dans les délais, c’est court », a confirmé Boboul.
Absents lors du dernier déplacement à Montauban (71-15), le pilier gauche Reda Wardi (ischios) et le deuxième-ligne Judicaël Cancoriet (quadriceps) « se sont entraînés avec le groupe » et postulent pour la réception des Parisiens.
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Huge game, they are certainly in good form.