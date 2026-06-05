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TOP 14

La Rochelle joue sa saison sur un dernier match


Le demi de mêlée français de La Rochelle, Nolann Le Garrec, tire un coup de pied de pénalité lors du match de Top 14 entre l'USA Perpignan et le Stade Rochelais (La Rochelle) au stade Aimé-Giral de Perpignan, dans le sud-ouest de la France, le 25 avril 2026. (Photo de Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Actuellement 7e au classement général, le Stade Rochelais se retrouve dans une position inconfortable, privé de la maîtrise de son propre destin. Pour entrevoir les barrages, le club maritime devra impérativement arracher le meilleur résultat possible face au Stade Français Paris (3e) samedi 6 juin lors de la dernière journée de la saison régulière de Top 14.

Rencontre
Top 14
Stade Rochelais
27 - 22
Temps complet
Stade Francais
Toutes les stats et les données

« On n’a pas forcément toutes les cartes, mais on en a », précise le demi de mêlée Nolann Le Garrec (24 ans) qui était titulaire lors de la victoire des Stadistes à Jean-Bouin lors du match aller le 11 octobre (26-24). « En février, on aurait signé pour avoir quelques cartes en main sur ce dernier match. Je l’ai dit, à nous de faire notre match. »

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Un œil sur ce qui se jouera sur les autres terrains

La Rochelle devra garder un œil attentif sur ce qui se jouera ailleurs, notamment sur les pelouses où s’affrontent le Racing 92 (5e) et l’UBB (6e), respectivement contre Toulouse et Clermont. Une victoire bonifiée serait le minimum syndical pour nourrir de réels espoirs.

« Il y a peu de gens qui voyaient le Racing gagner avec 5 points la semaine dernière. Peut-être qu’il se passera encore des choses sur cette dernière journée, c’est la beauté de notre championnat. À nous de mettre en place notre rugby qu’on a su pratiquer ces dernières semaines, et on verra », évoque Le Garrec, décisif lors des cinq derniers matchs des jaune et noir avec 20,4 points de moyenne et sept essais inscrits.

« Il va y avoir encore beaucoup de choses sur cette dernière journée. Ce sera intéressant, peut-être, de le savoir dans les 5, 10 dernières minutes, parce que peut-être qu’en fonction il y aura des choix stratégiques différents. Si nous on fait le boulot, je pense que le message sera relayé aussi sur les autres terrains. On sait qu’on est pas maître de notre destin, donc on contrôle ce qu’on peut et le reste, on verra. Malheureusement c’est comme ça. Mais comme je l’ai dit, je pense qu’il peut tout se passer. »

Se remettre après une période difficile

La configuration reste néanmoins défavorable aux Rochelais. Si les Maritimes venaient à s’emparer des cinq points face aux Parisiens, ils pourraient dépasser Bordeaux-Bègles au nombre de points terrain – à condition, bien entendu, que les Girondins ne s’imposent pas avec le bonus face à Clermont.

« Il y a beaucoup d’énergie, on n’a pas envie de stopper cette dynamique », a aussi relevé l’entraîneur de l’attaque, Sébastien Boboul. « On prend énormément de plaisir surtout vu par où on est passé. On a vécu une période difficile. Là, on prend du plaisir à coacher nos joueurs et les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. »

VIDEO

Trois cadres absents

La Rochelle sera privé de trois cadres – Oscar Jegou, Jack Nowell et Dillyn Leyds – pour la réception du Stade français à Marcel-Deflandre. Le troisième-ligne Oscar Jegou et l’ailier anglais Jack Nowell souffrent des ischios alors que l’arrière sud-africain Dillyn Leyds soigne toujours son épaule.

« Pour Oscar (Jegou), c’était encore juste, comme pour Jack (Nowell). Il y avait des délais de trois semaines minimum. On est pile poil dans les délais, c’est court », a confirmé Boboul.

Absents lors du dernier déplacement à Montauban (71-15), le pilier gauche Reda Wardi (ischios) et le deuxième-ligne Judicaël Cancoriet (quadriceps) « se sont entraînés avec le groupe » et postulent pour la réception des Parisiens.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Huge game, they are certainly in good form.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 21 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 23 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 31 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 58 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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