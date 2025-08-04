Top 14 et Pro D2 : micro ouvert pour les arbitres dès cette saison

Ca sent la reprise sur les terrains. Entraîneurs et arbitres de Top 14 et Pro D2 se sont retrouvés il y a quelques jours pour échanger sur la saison dernière, la saison à venir, les points de crispation et les nouveautés. Au cours de ce séminaire, quelques données intéressantes et inédites ont été partagées.

2,66 appels vidéos en moyenne par match

Alors que beaucoup se plaignent du recours à la vidéo, les chiffres présentés par le binôme de l’arbitrage français – Mathieu Raynal et Romain Poite – donnent une idée plus précise de cette pratique destinée à juger les cas litigieux. Au cours de la saison passée, les arbitres ont eu recours en moyenne à 2,66 appels vidéo par match de Top 14 et 2,5 en Pro D2. Pourtant, en Top 14, la durée d’analyse des images en direct est moins longue : 1 minute et 45 secondes pour rendre le verdict contre 1 minute et 57 secondes en Pro D2.

L’arbitre au micro

On est désormais habitué, au niveau international, à entendre l’arbitre de champ exposer au micro, en plein match après appel au TMO, ses décisions les plus importantes, celles qui méritent une explication. Et bien ce sera le cas aussi sur les terrains de Top 14 et Pro D2 la saison prochaine. Le micro sera ouvert après chaque appel vidéo.

ADVERTISEMENT

L’ancien arbitre international Wayne Barnes estime que cette innovation est « une excellente contribution au rugby international ».

90% de bonnes décisions arbitrales

Selon Mathieu Raynal, les arbitres tricolores ont un taux de bonnes décisions de l’ordre de 90%. « Tout le monde met en avant les 10% qu’on rate », s’agace-t-il auprès de nos confrères de La Dépêche. « En comparaison, quand dans un club un buteur a 90% de réussite, n’importe quel club le signe. »

Son collègue Romain Poite l’affirme : « les mauvaises décisions ayant un impact sur le score arrivent 0,70 fois par match en Top 14 et 0,93 fois en Pro D2. L’objectif à court terme est d’amener ce chiffre à moins de 0,5 ».