Sans ses internationaux, Bordeaux-Bègles s'offre un joli coup à Castres

Voilà une victoire qui va compter dans la saison de l’UBB ! Sans le demi de mêlée et capitaine Maxime Lucu, les ailiers Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud, le centre Nicolas Depoortère, retenus avec le XV de France, ni l’ouvreur Matthieu Jalibert, blessé, l’UBB a obtenu sa deuxième victoire à l’extérieur cette saison (26-28). Avec ce succès marqué par le retour plus que réussi de l’arrière Romain Buros, quatre mois après sa dernière apparition, les hommes de Yannick Bru se hissent provisoirement à la deuxième place du classement avec 27 points, en attendant le duel entre Toulouse et le Stade français samedi soir (21h00).

Battu à Pierre-Fabre par l’UBB comme la saison passée, Castres subit en revanche sa deuxième défaite devant son public cette saison après celle concédée lors de la première journée face à Pau (15-17), et stagne dans le ventre mou avec 20 points.

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +2 Temps passé en tête 18 Minutes passées en tête 63 21% % du match passés en tête 75% 85% Possession sur les 10 dernières minutes 15% 7 Points sur les 10 dernières minutes 0

Lors d’un premier acte plutôt fermé, le pilier castrais Lois Guérois-Galisson a été le premier à trouver la faille (27e) avant la réponse en coin de Romain Buros (40e). L’arrière international, touché au mollet durant la préparation estivale et qui n’avait plus joué depuis la finale perdue du championnat fin juin, est revenu en très belle forme, toujours aussi à l’aise sous les ballons hauts et tranchant dans ses courses.

❌ Le Castres Olympique s’incline face à l’Union Bordeaux-Bègles mais ne démérite pas (26-28). Merci à tous d’avoir rempli les tribunes de Pierre Fabre cette après-midi 💙#COUBB #TeamCO pic.twitter.com/IxzWHbbvYN — Castres Olympique (@CastresRugby) November 1, 2025

Les « gros » du banc girondin ont fait la différence

La deuxième mi-temps a été beaucoup plus enlevée, Nathanaël Hulleu (43e) et Santiago Arata (19-18, 54e) permettant au CO de mener la danse jusqu’à un coup d’accélérateur des Bordelo-Béglais.

Entré en jeu, le pilier Ben Tameifuna, dans son style tout en force, a redonné l’avantage aux siens avant d’être imité par le talonneur lui aussi sorti du banc Connor Sa (28-19, 65e).

Dans le doute après la gifle reçue à Clermont-Ferrand une semaine plus tôt (63-14), Castres a tenté de refaire son retard mais s’est, comme durant toute la partie, montré beaucoup trop imprécis pour espérer s’imposer face au champion d’Europe.

L’ailier Nathanaël Hulleu y est tout de même allé de son doublé après la sirène pour glaner un point de bonus défensif, petit lot de consolation avant la trêve automnale.