SU Agen (Pro D2) : 700 000 € de plus et une défaite pour commencer

On aurait pu espérer meilleur lancement de saison pour le SU Agen après le scénario catastrophe qui a vu le club être sauvé in-extremis en Pro D2 la saison passée sans jamais avoir réussi à convaincre. C’est du mois ce qu’a dû penser le président du SUA Jean-François Fonteneau qui a assisté à la défaite de son équipe pour son premier match de préparation contre Colomiers, vendredi 8 août au soir à Casteljaloux.

Certes il n’y avait aucun enjeu dans cette rencontre, si ce n’est de se rassurer avant le début de la saison avec un nouveau staff aux commandes emmené par l’ancien coach de Provence Rugby, Mauricio Reggiardo (en remplacement de Sébastien Calvet, viré par le vestiaire).

La veille, le président avait réinjecté de sa poche 700 000 € de trésorerie pour, disait-il, « pouvoir conforter nos fonds propres et garantir la validation des contrats des joueurs ». On sent que l’équilibre reste fragile. « En tout, j’ai mis plus de deux millions d’euros sur cette saison et le démarrage de celle-là », a-t-il confié à nos confrères du Petit Bleu d’Agen en espérant que cela suffise « pour faire une belle saison ».

Il aurait été correct de remercier le président par une victoire sur Colomiers le lendemain soir. C’est pourtant vers quoi on se dirigeait pendant environ les deux tiers de la rencontre où les joueurs ont montré de belles choses pendant près d’une heure.

Ensuite, le compteur s’est grippé et Colomiers est revenu de 30-14 (57e) à 30-43 (79e). Les deux équipes se retrouveront le 3 octobre au Stade Michel Bendichou pour le compte de la 6e journée. En attendant, les deux équipes se remettront au travail dès jeudi 14 août. Alors que Colomiers se rendra à Mont-de-Marsan, Agen disputera un deuxième match de préparation avec Carcassonne, nouveau promu en Pro D2, et qui a subi ce même soir un revers 31-12 à Albi.

