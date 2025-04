Stade Toulousain : « On a nos titres à garder », annonce Anthony Jelonch

Écarté des terrains lors des deux dernières saisons victorieuses du Stade Toulousain à cause de deux ruptures des ligaments croisés, une fois au genou droit, une fois au gauche, Anthony Jelonch revient en forme au meilleur moment, alors que le Stade Toulousain, qui dispute le 8e de finale de Champions Cup dimanche, a deux titres à défendre sur cette fin de saison.

Le troisième ligne, vainqueur du Tournoi des Six Nations tout en ayant disputé quelques doublons avec son club, partage par ailleurs son expérience avec son ami Antoine Dupont, également touché au genou : « On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux. »

Comment avez-vous géré le titre dans le Tournoi et les jours qui ont suivi ?

« On a pu bien profiter, bien se reposer, bien se régénérer après ces matchs assez intenses. Maintenant, on est fringants pour attaquer ce sprint final avec Toulouse, que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe. J’ai coupé un peu, mais j’ai quand même voulu continuer à garder un peu la forme malgré tout, parce qu’on sait que la fin de saison va être intense. »

Est-ce compliqué de retrouver la motivation pour tout de suite repartir au combat ?

« Non, au fond, on avait hâte de retrouver le groupe. Parce qu’avec les matchs qu’ils ont faits pendant le Tournoi et ce qu’ils ont donné, ça donne envie de revenir et de jouer avec ces mecs. On sait très bien qu’on a encore deux compétitions qu’on peut gagner, on est encore en course. Donc, c’est quand même de beaux objectifs. On a nos titres à garder. »

Jelonch : « J’ai gagné des titres, mais jamais sur le terrain »

La jeune garde a pris la première place en Top 14 pendant les doublons, vous a-t-elle surpris ?

« Non, j’ai eu la chance de jouer deux ou trois matchs de doublons. C’était vraiment super de jouer avec tous ces jeunes. On sait qu’ils nous poussent à tous les entraînements. Et avec les matchs qu’ils ont faits, ils nous poussent tous à être meilleurs encore. L’émulation est bonne dans le groupe. »

Comment aviez-vous vécu ces deux titres l’an dernier, alors que vous étiez blessé (rupture des ligaments croisés du genou), comme la saison précédente ?

« Je l’avais vécu différemment. J’ai hâte de jouer des phases finales et des matchs importants avec le Stade Toulousain. C’est vrai que je l’avais vécu autrement, mais rien que d’être à l’intérieur de ce groupe, on voyait que ça vivait bien. Les matchs qu’ils faisaient, c’était génial à regarder. Après, j’étais un peu frustré de ne pas être sur les terrains à ce moment-là, mais sinon, c’était super et j’ai hâte de la fin de saison. (…) J’ai gagné des titres, mais je n’ai jamais gagné de titres en étant sur le terrain. »

« Si on gagne, Antoine (Dupont) sera là et sera content pour nous »

Avoir vécu ce genre de blessures et de longues convalescences à deux reprises, comme votre ami Antoine Dupont, vous aide à trouver les mots pour lui dire qu’il reviendra à son niveau ?

« Ça, il le sait très bien. On est tous persuadés qu’il va revenir à son niveau, voire mieux. Moi j’y crois personnellement, parce que ça m’est arrivé deux fois d’affilée. Franchement, j’ai pu revenir à chaque fois. Après, c’est toujours dur d’en parler, même si je l’ai vécu précédemment. C’est dur de dire ‘Non, mais tu vas voir, sur le côté, c’est bien aussi !’ Eh bien non, on est des compétiteurs, donc on veut jouer. Si on peut gagner des titres, il sera quand même là et il sera content pour nous. »

Sentez-vous qu’après vos blessures, vous êtes revenu plus fort ?

« Au début, c’était un peu dur. La deuxième (rupture des ligaments croisés, NDLR), surtout, de revenir sur les terrains, ça a été dur : les placements, retrouver tous les repères sur le terrain… Mais là, maintenant, je sens que ça va de mieux en mieux sur le terrain. (…) Je n’ai plus d’appréhension, pas de douleur. Ça a duré quelques mois après cette blessure, ce n’était pas des douleurs, mais c’était quand même des petites gênes. Et là, je sens que depuis quelque temps, il y a zéro gêne. »

