Sept points retirés, quatorze encaissés et la foudre ensuite : le Racing a payé très cher son carton jaune

Le Racing 92 a subi une lourde défaite samedi à Chaban-Delmas contre l’Union Bordeaux-Bègles (62-20). La partie n’a pourtant pas toujours été évidente pour les Girondins. Ils ont même été en sacrée mauvaise posture en début de seconde période. Dépassés au score (15-20) après un essai de l’Anglais Sam James en début de deuxième mi-temps (43e), ils ont en effet été proches d’être distancés après un rush de Josua Tuisova bien relayé par Vinaya Habosi (47e).

Mais alors qu’Ugo Seunes allait s’apprêter à transformer et donner potentiellement 12 longueurs d’avance à son équipe, l’arbitre Benoît Rousselet a demandé à revoir le dernier ruck. Plus précisément un déblayage rugueux du talonneur du Racing Diego Escobar. Alors que l’action est confuse, le Chilien, pour sécuriser le gain du ballon, veut dégager son homologue Maxime Lamothe mais a engagé l’épaule dans la tête de ce dernier. La décision de M. Rousselet est le carton jaune.

47-0 pour l’UBB après le carton jaune d’Escobar

Les Franciliens à quatorze, la pression s’est alors totalement inversée. Les hommes de Yannick Bru ont de nouveau pu trouver des espaces et de l’avancée et ont marqué deux fois en supériorité numérique. Beaucoup de points suivront malgré le retour à quinze des visiteurs K.O debout après avoir fait tant douter le champion d’Europe pendant un peu moins de 50 minutes.

Nicolas Depoortère s’offre un doublé à son tour 🔥 L’UBB fait craquer le Racing dans une ambiance de folie à Chaban 🍇#UBBR92 | #TOP14 pic.twitter.com/82LSARkhIR — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 3, 2026

Dans une douce euphorie, avec une Patrouille de France plein gaz, l’UBB a enchaîné les essais, avec deux doublés de Nicolas Depoortère (65e, 69e) et Louis Bielle-Biarrey (74e, 78e). Deux joueurs remplaçants au coup d’envoi qui ont martyrisé les hommes de Patrice Collazo, dépassés par leur vitesse. Après le carton jaune de Diego Escobar, les Franciliens ont encaissé un terrible… 47-0. De quoi rentrer dans les Hauts-de-Seine avec un bon mal de tête et certainement le sentiment d’un gros gâchis.