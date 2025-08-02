Mondial 2025 : dernières étapes d’une prépa tout-terrain pour les Bleues

Elles étaient 38 depuis le début de la préparation pour la Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre (22 août-27 septembre) et se retrouvent 32 pour la dernière ligne droite. Juste avant l’annonce du groupe (samedi 2 août) qui tentera de décrocher un premier titre mondial en 10 éditions, on apprenait le forfait de la pilier gauche Ambre Mwayembe, victime d’une fracture à la malléole de la jambe droite jeudi à l’entraînement.

La joueuse de Grenoble (21 ans, 19 sélections), dont le Stade toulousain a officialisé le recrutement le 1er août, ne sera pas donc de la liste finale des 32 joueuses pour disputer le Mondial. Un coup dur pour celle qui avait participé à toute la préparation, suivant un programme dense et diversifié.

Au final, cinq joueuses seront donc écartées. « Mine de rien, c’est quand même une source de stress », confiait la troisième ligne Léa Champon à la veille de l’annonce. « On sera toutes soudées quoi qu’il arrive. On sera là, toutes ensemble, pour faire face à cette liste. »

😍 ?? ???? ?? ??? soutient les Bleues du #XVdeFrance Hier, nos joueuses ont gravi les marches de la Tour Eiffel pour une séance de prépa intense ! 👋 @LaTourEiffel | #Eiffelofficielle 🎥 @FranceRugby | Société d’Exploitation de la Tour Eiffel Jérôme Schlichter pic.twitter.com/dmSeIjqcft — France Rugby (@FranceRugby) July 9, 2025

Car pendant que les Bleus étaient en tournée en Nouvelle-Zélande, les Bleues, elles, étaient pas monts et par vaux, multipliant les expériences et les entraînements pour forger une solide cohésion dans le groupe.

En plus des entraînements à haute intensité, un passage chez les pompiers de Paris les a confortées dans l’idée de la prépa physique. Auparavant, les joueuses du XV de France avaient gravi les marches de la Tour Eiffel dans un moment symbolique et important.

« Deux étages de la Tour Eiffel, c’est très haut et c’est très long. Du coup, il y avait beaucoup d’entraide, beaucoup de cohésion. Et c’est aussi ça qu’on cherche pendant les prépas Coupe du monde », racontait la demi d’ouverture Lina Queyroi.

🏕️ ??? ?? ???? ?? ?????????? ?? ????????? ! Construire une équipe, c’est aussi créer du lien en dehors du terrain dans la simplicité 🫶#XVdeFrance pic.twitter.com/nZ8FqPi3ed — France Rugby (@FranceRugby) July 20, 2025

Ensuite, les filles sont parties en stage à Tignes où elles ont notamment découvert une nuit en yourte après une petite rando dans la montagne et une soirée autour d’un feu de camp.

Le XV de France, qui débute son mondial le 23 août à Exeter face à l’Italie, affrontera samedi 9 août à Mont-de-Marsan l’Angleterre, grande favorite de son mondial à domicile et invaincue contre la France depuis 2018.