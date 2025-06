Ronan O’Gara (La Rochelle) amer : « Ce qui marchait ne marche plus »

Battus à Pau (32-18), les Rochelais terminent aux portes du Top 6 après avoir longtemps cru tenir leur qualification, tandis que la Section paloise conserve sa 8e place, synonyme de dernier billet pour la Champions Cup.

Les hommes de Ronan O’Gara, malgré leur puissance devant, ont manqué d’efficacité en première période, terminée avec, au vu de leur domination, une maigre avance (10-8).

Peut-être épuisés par leur remontée fantastique après un hiver difficile (trois mois sans gagner), les Maritimes ont été renversés en deuxièmes période et terminent finalement leur saison avec un goût amer, à un point derrière Castres et Clermont : ils et ne verront pas la phase finale pour la première fois depuis 2018. Une triste fin de cycle pour les doubles champions d’Europe 2022 et 2023.

« On est déçu. Je ne suis pas sûr que l’on perde la qualification ce soir. On n’a pas su faire le nécessaire pour aller la chercher tout au long de la saison”, a confié le talonneur Pierre Bourgarit. « Cette saison, il a manqué de la régularité. On a manqué de maîtrise sur la période hivernale, des défaites à la maison et des points laissés en route à domicile. Avec tout, on serait largement dans le Top 6 ou le Top 4 ce soir. Forcément, cela marque un coup d’arrêt sur ce que l’on avait fait ces dernières saisons. On nous présentait comme l’épouvantail, l’ogre à ne pas jouer. Mais ce soir, il faut surtout féliciter Pau. »

Le manager du Stade Rochelais, l’Irlandais Ronan O’Gara, se présentait sans filtre en conférence de presse, s’avouant « frustré, énervé, déçu ». « Et je suis triste pour les supporters après tous les mauvais matchs qu’ils ont eus. Beaucoup de choses doivent changer », a-t-il martelé.

« On a besoin de vraiment réfléchir pendant l’été, de trouver des solutions. Ce qui a marché jusqu’à maintenant, c’est terminé. Ça ne va plus marcher. On a besoin de trouver une formule pour retrouver un niveau normal de motivation, d’ambition. C’est une fin de cycle. Il n’y a pas d’autre mot.

« On doit accepter la réalité. Parce que quand on l’accepte, on a la capacité de progresser. À l’inverse, si on continue d’éviter la vérité, là, ça finit mal. On a besoin d’un nouveau départ avec de nouveaux joueurs pour créer une émulation interne. Et j’espère aussi progresser dans mon coaching avec mon staff. »

La surprise pour la Section Paloise

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les Palois ne boudaient pas leur plaisir après cette victoire, comme le confiait le troisième-ligne et capitaine Beka Gorgadze, lui aussi passé par une période compliquée. Durant la phase aller, Pau ne comptait que six victoires en 14 rencontres avant de connaître deux fois quatre défaites de suite lors de la phase retour.

« On avait du mal à y croire il y a deux mois quand on enchaînait les défaites », concédait-il. « C’est une énorme fierté, en plus, face à une équipe qui ne nous réussit pas depuis sept ans. On a eu des hauts et des bas cette saison. Mais tout ce qui compte, c’est qu’on a pu se relever. On a reconstruit notre confiance et reconstruit notre jeu. Finir avec 4 victoires, on avait du mal à y croire mais on l’a fait. C’est une énorme récompense pour cette équipe. »

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Toulouse 26 18 7 1 90 2 Bordeaux 26 17 9 0 78 3 Toulon 26 15 11 0 72 4 Bayonne 26 15 10 1 68 5 Clermont 26 13 13 0 63 6 Castres 26 13 11 2 63 7 Stade Rochelais 26 13 12 1 62 8 Pau 26 13 13 0 61 9 Montpellier 26 12 14 0 56 10 Racing 92 26 11 13 2 56 11 Lyon 26 10 14 2 50 12 Stade Francais 26 10 16 0 45 13 Perpignan 26 9 15 2 44 14 Vannes 26 7 18 1 36