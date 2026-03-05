Retour vers le futur : en crise, Nevers rappelle son bienfaiteur Xavier Péméja

Faire du neuf avec de l’ancien, la recette est connue et l’USON a décidé de l’appliquer. En crise de résultats, le club bourguignon reste sur sept matchs de Pro D2 sans victoire dont six défaites et a plongé à la onzième place, très loin de ses ambitions initiales de qualification. La direction a de fait tranché dans le vif en annonçant jeudi dans un communiqué la mise en retrait de son manager Coenie Basson ainsi que son responsable de l’attaque et du jeu au pied Yannick Osmond.

« Face aux mauvais résultats qui perdurent, le club a souhaité remanier le staff des entraîneurs » écrit ainsi l’USON qui a déjà trouvé un remplaçant à Basson. Un technicien très connu au Pré-Fleuri puisqu’il s’agit de Xavier Péméja, patron du sportif nivernais durant les neuf saisons précédentes, et qui avait notamment emmené l’USON jusqu’en demi-finale de Pro D2 en 2022.

Péméja replonge après son aventure avortée à Albi

L’Usure des années l’avait poussé à laisser la main à l’intersaison dernière à l’ancien deuxième ligne sud-africain Coenraad Basson, qui n’aura donc pas réussi la transition. Au sortir de sa longue aventure nivernaise, Xavier Péméja avait choisi de rejoindre Albi en Nationale mais avait finalement jeté l’éponge avant même la reprise de la saison, ne se sentant plus à 65 ans « l’énergie nécessaire » pour mener à bien sa nouvelle mission.

Il lui en faudra néanmoins pour redresser une situation compliquée et repousser le spectre de la zone rouge, Nevers étant bien plus proche de la quinzième place occupée par Mont-de-Marsan (7 points derrière), que de la sixième propriété de Brive (15 points devant).

L’USON se rend vendredi à Aurillac pour le compte de la 23e journée de Pro D2. Un déplacement où « Coenie Basson et Yannick Osmond ne sont pas conviés », conclut le communiqué.



