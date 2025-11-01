DIRECT - La Rochelle - Racing 92 : résultats et stats de la 9e journée de Top 14

Cette neuvième journée de Top 14 a démarré par un grand moment d’émotion à Mayol, avec un dernier au revoir pour André Herrero, et une nouvelle victoire probante du RCT à Mayol face au LOU. Alors que le manager lyonnais Karim Ghezal avait piqué ses joueurs avant ce match, disant qu’ils allaient en prendre 80 à Toulon, ceux-ci ne sont pas tombés si bas mais ont quand même pris belle fessée (54-21). La cinquième défaite sèche en six matchs du LOU, plus que jamais englué à la 12e place.

Frustrée au Racing, la Section paloise voulait se remettre la tête à l’endroit face à la lanterne rouge mais, volontairement remaniée par son manager Sébastien Piqueronies, a eu toutes les peines du monde à faire la différence (27-23). Très solidaires et ragaillardis par le retour de leur tank Posolo Tuilagi, les Catalans ont réussi à enlever le bonus offensif à Pau en deuxième période et même chercher un point de bonus défensif malgré trois cartons jaunes dans la partie. Le premier point de la saison pour l’USAP, avant d’accueillir son nouveau manager Laurent Labit.

“Aujourd’hui, on a remontré ce que c’était l’USAP !” 🎙️ Les mots forts de Tom Ecochard à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre, après avoir décroché le bonus défensif sur la pelouse de Pau 🙌#SPUSAP pic.twitter.com/YXpsYAtrFL — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 1, 2025

Toulouse en mode diesel sans ses internationaux

Cette 9e journée a également vu deux victoires à l’extérieur. Clermont a été chercher quatre points à Montpellier dans un match d’hiver plus âpre que spectaculaire (7-9), Thomas Vincent ratant la pénalité de la gagne pour le MHR à trois minutes de la fin. L’Union-Bordeaux Bègles a aussi ouvert son compteur hors de Gironde, allant chercher la gagne à Castres (26-28).

Comme depuis le début de la saison, Montauban a pris une nouvelle claque à l’extérieur, à Bayonne (49-7), dans un match marqué par la blessure potentiellement grave du troisième ligne basque Alexandre Fischer.

Tout en haut du classement, un Toulouse aux deux visages a fini par s’adjuger le duel au sommet du Top 14 contre le Stade français (29-17. Privés de nombreux internationaux, les Toulousains ont d’abord été muets en première période, avant de se réveiller au retour des vestiaires suite à un essai éclair d’Ange Capuozzo qui leur a servi de déclic. Ils ont néanmoins laissé échapper le bonus offensif dans les dernières secondes, après l’avoir eu en mains durant deux petites minutes.

La 9e journée de Top 14 se terminera dimanche par l’affiche entre le Stade rochelais et le Racing 92 à Marcel-Deflandre (21h05).

