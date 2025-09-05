Tous les résultats et stats de la 2e journée de Pro D2

ADVERTISEMENT

Colomiers, large vainqueur de Biarritz en ouverture de la 2e journée de Pro D2, a conservé la tête du classement à égalité de points avec Grenoble, vainqueur à domicile d’Aurillac (38-16) vendredi 5 septembre.

Vannes signe sa première victoire

De retour en Pro D2 après une saison passée dans l’élite, Vannes a décroché sa première victoire. Malgré l’expulsion de Pierre Boudehent juste avant la pause pour un déblayage dangereux, les Bretons ont dominé Soyaux-Angoulême (28-9) devant leur public de la Rabine.

Dax sanctionné et battu

Dans le bas du tableau, Dax, pénalisé de cinq points pour « non-respect de dispositions réglementaires », a subi une deuxième défaite consécutive, cette fois à domicile face à Brive (23-8).

Agen corrige Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan enchaîne une deuxième défaite. Les Landais ont été balayés à Agen (53-7), qui décroche ainsi son premier succès de la saison.