Résultat et stats France vs. Afrique du Sud (Coupe du Monde de Rugby féminine)
La France présente un bilan sans faille face à l’Afrique du Sud. Cinq confrontations, aucune défaite. Un match nul d’abord, en 2009 (17-17), suivi de quatre victoires franches avec un écart moyen de 42 points. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à la Coupe du Monde de Rugby 2022, conclue par un large succès tricolore 40-5 à l’Eden Park. En 2014, les Bleues l’avaient déjà emporté 55-3 à domicile.
L’Afrique du Sud vit pour sa part une première historique. Les Springboks féminines ont remporté leurs deux matchs de cette Coupe du monde et atteignent pour la première fois les quarts de finale. Jusqu’ici, leur bilan en phase de poules se limitait à une seule victoire pour onze défaites.
« On est une équipe du top 4, il faut qu’on affirme notre statut, qu’on envoie un message aux autres équipes », soulignait récemment Manae Feleu.
🇫🇷 France vs Afrique du Sud 🇿🇦
Un choc pour la première place du groupe 🔥
Rendez-vous à 17h45 ! #RWC2025 pic.twitter.com/utmN8JudzN
— RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) September 7, 2025
