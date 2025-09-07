Résultat et stats France vs. Afrique du Sud (Coupe du Monde de Rugby féminine)

La France présente un bilan sans faille face à l’Afrique du Sud. Cinq confrontations, aucune défaite. Un match nul d’abord, en 2009 (17-17), suivi de quatre victoires franches avec un écart moyen de 42 points. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte à la Coupe du Monde de Rugby 2022, conclue par un large succès tricolore 40-5 à l’Eden Park. En 2014, les Bleues l’avaient déjà emporté 55-3 à domicile.

L’Afrique du Sud vit pour sa part une première historique. Les Springboks féminines ont remporté leurs deux matchs de cette Coupe du monde et atteignent pour la première fois les quarts de finale. Jusqu’ici, leur bilan en phase de poules se limitait à une seule victoire pour onze défaites.

« On est une équipe du top 4, il faut qu’on affirme notre statut, qu’on envoie un message aux autres équipes », soulignait récemment Manae Feleu.

🇫🇷 France vs Afrique du Sud 🇿🇦 Un choc pour la première place du groupe 🔥 Rendez-vous à 17h45 ! #RWC2025 pic.twitter.com/utmN8JudzN — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) September 7, 2025

France Women South Africa Women Toutes les stats et les données

Face à face 2 dernières réunions 2 Victoires 0 Nuls 0 Victoires Moyenne de points marqués 52 7 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 100%

Graphique d'évolution des points France Women gagne +47 Temps passé en tête 78 Minutes passées en tête 0 91% % du match passés en tête 0% 51% Possession sur les 10 dernières minutes 49% 14 Points sur les 10 dernières minutes 7

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 4 14 Entrées Moyenne des points marqués 1.6 6 Entrées

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 1 9 Essais 1 6 Transformations 1 0 Drops 0 136 Courses avec ballon 147 12 Franchissements 4 21 Turnovers perdus 23 10 Turnovers gagnés 8

Occupation 7% 41% 17% 35% 52% Occupation 48%

Possession 8% 29% 42% 20% 11% 32% 49% 8% 51% Possession sur les 10 dernières minutes 49% 50% Possession 50%

Phases statiques 14 Mêlées 12 92% % de mêlées gagnées 80% 6 Touche 7 67% % de touches gagnées 57% 10 Renvois réussis 2 100% % de renvois réussis 100%

Attaque 201 Passes 163 136 Courses avec ballon 147 405m Mètres après contact 353m 12 Franchissements 4

Turnovers 10 Turnovers gagnés 8 21 Turnovers perdus 23

Pénalités 7 Pénalités concédées 14 0 Cartons jaunes 0 0 Cartons rouges 1

Défense 202 Tentatives de plaquages 123 23 Plaquages manqués 39 90% % de plaquages réussis 76%

Coups de pied 18 Total coups de pied 13 1:11.2 Ratio coups de pied/passes 1:12.5

Vitesse de sortie de ruck 83% 80% 0-3 secs 14% 18% 3-6 secs 3% 3% 6+ secs 68 68 Rucks gagnés 121