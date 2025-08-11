Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
TOP 14

Rallye, lutte : pourquoi les clubs cassent les codes de la préparation

Entraînement de lutte au RC Toulon. Photo : @RCTofficiel

La semaine dernière, les joueurs de l’ASM Clermont parachevaient leur semaine de préparation en participant… au Défi Vulcain, un rallye urbain dans les rues de Clermont-Ferrand. De son côté, le RC Toulon a intégré une autre composante dans sa préparation, là aussi sans lien avec le rugby : la lutte. Le LOU, lui, mise sur les à-côtés tels que les équipements, les employés du club, les supporters. Mais pourquoi, dans leur préparation, les clubs essaient d’avoir moins recours au ballon ?

ADVERTISEMENT

Dans l’un et l’autre cas, le fait de se tourner vers d’autres disciplines ou d’autres activités que le rugby est une tendance de plus en plus répandue et assumée par les clubs pour bâtir en cohésion en dehors du terrain avec l’ambition de la retrouver sur le terrain.

Les Défis Vulcain, un rallye urbain organisé par l'ASM dans les rues de Clermont-Ferrand. Photo : @ASMOfficiel

Dans le cas de Clermont, la préparation cette année a été diversifiée depuis la reprise. Certes intensive, mais selon un rythme différent : intensité en semaine, pédagogique le week-end. « C’est un peu comme trois week-ends d’intégration, ça permet d’intégrer les jeunes et les nouveaux dans une bonne ambiance », a confié l’ailier Joris Jurand, à nos confrères d’Ici.

« Ce n’est pas comme l’an dernier, où l’idée c’était qu’ils souffrent ensemble. Cette année, ils souffrent déjà en semaine alors les week-ends, on est resté sur des épreuves plutôt pédagogiques et cognitives », a justifié le manager Christophe Urios.

Dans le Midol, il a détaillé le programme des Défis Vulcain, des épreuves de team-building concoctés par une agence spécialisée en Auvergne, qu’il affectionne depuis quelques années : « les joueurs étaient séparés en petits groupes et avaient une carte, des points de passage, des challenges à relever avant de tous se retrouver au même endroit. Oui, j’ai vu des choses qui m’ont plu. Dans la lignée de ce qu’on fait depuis un mois, je trouve la même chose sur les Vulcains que tous les jours au centre d’entraînement. Alors il n’y a pas de raison qu’on ne les retrouve pas dans notre rugby. »

Un pas de côté complètement assumé. « D’ordinaire, j’adorais faire une préparation avec du rugby intégré, mais on a choisi de le faire différemment cette saison », affirme Urios. « L’idée en filigrane, c’est de gommer notre irrégularité et tu peux la gommer de différentes façons : , un par la relation entre joueurs, deux par la structure du jeu, mais aussi par l’état d’esprit. Et on trouvait que de faire des trucs un peu moins ludiques ou rythmés et passer par le fait d’être en face à soi-même et un chrono, c’était plutôt cohérent.

ADVERTISEMENT

« Nos deux premières semaines ont été très chargées. On a fait du rugby quand même, mais tous ce qui relevait de la haute intensité, c’était sans ballon, contrairement à l’an dernier. »

L’état d’esprit, c’est ce que souhaite renforcer cette année Karim Ghezal au LOU. Non pas tant avec des activités hors rugby, mais plutôt une attitude différente des joueurs au cœur de leur environnement.

ADVERTISEMENT

« C’est, par exemple, d’aller faire le tour du stade à chaque match pour voir nos supporters avant de voir nos familles », a-t-il développé pour Le Progrès. « C’est organiser des moments de cohésion, de repas entre staff, entre avants, entre trois quarts, avec tout le club aussi puisqu’on a des administratifs qui sont avec nous pour nous pousser. C’est ranger le matériel, respecter son vestiaire. Ce sont tous ces principes que l’on va établir à notre sauce à nous, et pas en copier-coller de ce qui se fait ailleurs. »

Autre exemple à Toulon où le directeur de la performance, ancien lutteur de haut niveau, partage sa passion avec les joueurs en leur faisant faire des exercices spécifiques sur des matelas de lutte pour soulager les corps lors des chutes. « On fait ça deux fois par semaine. Ce sont des attitudes de lutte que l’on adapte au rugby. C’est un sport très dur, pas très ludique, et très intense », a expliqué le directeur du rugby Pierre Mignoni au Midi Olympique.

Il justifie le recours à la lutte pour apporter un plus dans le jeu au sol – « quand c’est dur, ça t’aide à aller puiser dans ton mental » – afin de travailler la vitesse, la coordination des corps… Mais Mignoni compte également appliquer les principes de la lutte à d’autres aspects du jeu pour réduire le risque de blessure.

« La nouveauté de cette saison est que l’on va incorporer cela, en plus des rucks, sur des exercices comme la touche ou lors des luttes aériennes. Le but est de soulager les articulations, les genoux, les tendons. Quand on travaille les touches en 30 minutes, chaque mec fait au moins 10 sauts. En retombant sur une surface moins dure qu’un terrain, on peut ainsi économiser les joueurs et réduire les risques de blessure. »

 

Download the RugbyPass app now!

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Rassie Erasmus : « On a été à chier aujourd’hui »

2

Nouvelle-Zélande au sommet du rugby mondial après sa victoire en Argentine

3

Menée 22-0, l’Australie réussit l’exploit en renversant la montagne sud-africaine

4

Transferts : trois mouvements qui agitent le marché rugby en France

5

Pour son premier match avec le Racing 92, Selestino Ravutaumada marque et sort sur blessure

6

Pro D2 : il joue 9 minutes en match de préparation, sa saison est déjà terminée

7

Argentine : Chocobares, Delguy, Kremer et Mallía contre les All Blacks

8

Perpignan vise l’explosif ailier Etene Nanai-Seturo

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

'Canada could shatter England-New Zealand duopoly and ensure RWC25 lives up to hype'

The women's game needs a new contender to challenge the big two of England and New Zealand.

LONG READ

How Gareth Steenson is evolving Ireland’s kicking game ahead of the World Cup

Gareth Steenson ‘Steeno’ is back on the side of the Irish Sea where it all started, in the green he last wore as skipper of the national U21s - and fine-tuning Ireland Women’s kicking game ahead of a hotly-anticipated World Cup.

LONG READ

Why South Africa's 'Dad's Army' are defying convention

The Springboks have an ageing squad but with careful management, continue to defy the odds in delivering clutch performances

49

Comments on RugbyPass

J
JD 6 minutes ago
Jake White: My Bulls exit, Boks prediction and the truth about the Lions

It’s a backwards hat…

16 Go to comments
S
SB 6 minutes ago
Report: France planning to stiff 2025 tour to play All Blacks

Great to visit this type of comment after the reality of the games that happened.

62 Go to comments
J
JS 7 minutes ago
All Blacks bury Argentina with the rolling maul after strong fightback

Agree with all your points

12 Go to comments
J
JD 7 minutes ago
Jake White: My Bulls exit, Boks prediction and the truth about the Lions

I see ‘Rassie’ is your trigger - good to know moving forward.

16 Go to comments
P
PM 7 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

I’m not too sure about that, the coaching and playing team have far too much Rugby IQ to allow this to become the new normal.

I expect a change in tactics and players as a result.



...

18 Go to comments
L
Longshanks 7 minutes ago
All Blacks assistant disappointed with parts of Argentina victory

Yeah, I’m not sure how much more of DMac we need to see, we know what he can bring and what he can't. Would like to see Love at least on the bench with some time at first five for the second test. Parker as well. ALB must have the coaches tearing out their hair. He must have the record for minutes played per yellow cards. What would be a work on for a new player, but for someone in his 80th odd test appearance it’s a shocker. And it’s not like he bringing much else to the table. Proctor needs more time in the saddle, but we need a better alternative, Faingaanuku or Ennor would be my choice.

11 Go to comments
J
JD 11 minutes ago
Jake White: My Bulls exit, Boks prediction and the truth about the Lions

All I said was facts - those things happened. Ignorance implies lack of knowledge or information on my part. Not sure where that factors in really.

You may be surprised, but I think the 7-1 innovation is a brilliant idea which utilises hybrid style players. But it did attract criticism with regards to rugby values and traditions from some corners.



...

16 Go to comments
S
Spew_81 13 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

The RWC winner is nearly always the number one at the end of the tournament (I don’t think that has ever not occurred). If a side was the number one but didn’t win the Rugby Championship or Six Nations they must’ve had a really big lead beforehand, and the winner must’ve been way down the ranks at the start; but would indicate they were on the downward spiral. So, the number one tends to go hand in hand with the winner of big tournaments. Outside of established tournaments the number one has more meaning.

The current situation with the number one seems to be a bit of an aberration; bad loss by the Springboks, not being able to raise their points as the Lions tour was on, and the All Blacks got to beat a weaken France 3-0. I don’t think many genuine rugby watchers think that the Springboks are suddenly worse than Ireland, or that the All Blacks are the best team. I’d say it’s pretty close between the top six at the moment; any side, on their day, could beat anyone. But probably the All Blacks, France (at full strength), and the Springboks are the better three of the six (in alphabetical order 😁)



...

18 Go to comments
Y
YeowNotEven 16 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

So will the springboks ditch this Tony brown stuff and go back to maul n kick footy?





...

18 Go to comments
Y
YeowNotEven 17 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

Dude, don’t get the Irish guy started on the sodding rankings.

18 Go to comments
L
Longshanks 25 minutes ago
Los Pumas ratings vs New Zealand | The Rugby Championship

Albornoz was class, what would the All Blacks give to have a 10 like him? Or a blindside like Matera?

2 Go to comments
N
NK 32 minutes ago
Country by country guide to the Top 14 Foreign Legion

Efrain Elias not listed among the Argentinian contingent. Lock, Toulouse.

Also, Mallia is not a wing, he’s a utility - I’ve watched him play flyhalf, center, wing and fullback just last season.



...

11 Go to comments
M
Mitch 35 minutes ago
'There is little chance of any upset of the established order in 2025 Rugby Championship'

In even better news, it appears Will Skelton will be available for games post Cape Town as well.

217 Go to comments
D
DS 37 minutes ago
Wallabies vs Springboks takes: Boks suffer memory loss, Wallaby loosies too good

Oh, you mean the 2011 ABs who only got to the final (that they almost lost) thanks to the crooked NZ ref Bryce Lawrence? And a ‘lucky’ win in the 2019 RWC where they thrashed the poms, and 2023 in the

Paris mud where the ABs stupid captain got sent off yet again for headhigh tackling and our hooker was illegally crippled? Right.



...

7 Go to comments
L
Longshanks 39 minutes ago
Rassie Erasmus hints at how he will stop the Bok rot in second Test

I thought Wiese was suspended until the 2nd test in NZ? Scrum reinforcements to be added for sure, but the lineout looked to be a major issue with no easy fix. Marx has known issues in this area and Mbonambi's form has fallen off a cliff. I expect the Boks to come back hard. I would be surprised if Pollard didn’t start, as they look way more comfortable with a less expansive gameplan. Major change in attitude would help, the team seemed to have fed into their own hype and forgot the basics.

20 Go to comments
P
PM 42 minutes ago
Springboks player ratings vs Australia | 2025 Rugby Championship

It’s too early to call that and you have to see out this Championship to make a conclusion. Rassie knows they let the game go, were soft defensively and showed little fight - a coach like him will not take that lightly and has some very good players waiting in the wings to make a difference, which is part of the problem and luxury that he enjoys over others.

This could be a quick change in players and a tweak in tactics and they will be on their way.



...

57 Go to comments
D
DS 43 minutes ago
Wallabies vs Springboks takes: Boks suffer memory loss, Wallaby loosies too good

Frankly, the one I blame the most is Marx, who seems to have regressed to his earlier days of trying to be a Bismarck du Plessis double - namely a wannabe flank (and failing the same way) but failing to be a proper hooker. His throws were generally rubbish, and getting isolated time after time leading to turnovers (one thing the Wallies have certainly improved on under the AB Schmidt) which either lead to points for the Wallies or missed ones for the Boks. Mind you, Bongi messed up too, but he presumably wasn't going to be in the team next Saturday anyway?

7 Go to comments
M
MM 44 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

Keep telling yourself that mate! Eventually you’ll believe it!

18 Go to comments
M
MM 46 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

It’s just the fact that normal service has resumed PM. Nothing to see here…..

18 Go to comments
M
MM 48 minutes ago
World Rankings: There’s a new No.1 after Boks' shock loss

Yes, nothing more enjoyable than being part of one of the biggest chokes in history and watching your team ship 38 unanswered points. I’ll bet every other Bok supporter enjoyed it immensely too Hammer…..

18 Go to comments