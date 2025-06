Qui partira en Nouvelle-Zélande ? Les premiers indices de Galthié

A 10 jours du rassemblement d’un premier groupe de joueurs destiné à préparer la tournée en Nouvelle-Zélande en juillet prochain, le sélectionneur Fabien Galthié a révélé quelques pistes sur qui serait susceptible d’être convoqué. Dans une interview fleuve accordée à nos confrères du Midi Olympique, il distille ici et là des renseignements sur son futur groupe, tels des indices que RugbyPass s’est amusé à regrouper pour donner un premier aperçu de qui sera du voyage (ou pas).

Ce qui est certain, c’est qu’une liste de 81 noms a été établie et que, dans celle-ci, 42 seront appelés. Quels que soient les heureux élus, le groupe en partance sera relativement inexpérimenté et jeune, avec en moyenne trois sélections et 24 ans de moyenne d’âge.

Ntamack, Alldritt, Nene et des joueurs de Pro D2

« Je ne peux pas communiquer là-dessus, je suis désolé », dit-il à plusieurs reprises. Néanmoins, il a levé un coin du voile comme la confirmation de l’absence de l’ouvreur Romain Ntamack qui profitera de son été pour se faire opérer du genou, lui qui était favorable à partir. « A priori, vous avez des infos. Je ne vais pas les contredire », admet-il.

Au sujet de Grégory Alldritt, blessé au genou et à la cheville gauche après 12 minutes de jeu contre Perpignan, le doute subsiste alors que les examens médicaux s’annoncent plutôt rassurant et qu’il pourrait reprendre l’entraînement dès la semaine prochaine.

« Le concernant, une décision a été prise quant à la tournée en Nouvelle-Zélande. Mais là aussi, c’est pour le moment confidentiel », élude Galthié avant de révéler une autre info.

« Il se pourrait que des joueurs de Pro D2 partent avec nous », dit-il. Lors du dernier Tournoi, il en avait déjà convoqué un : Noah Nene (20 ans), trois-quarts centre de l’US Dax prêté par le Stade Français, mais qui n’avait pas joué. « J’ai trouvé Noah Nene particulièrement intéressant l’hiver dernier », confie le sélectionneur qui devrait donc logiquement le convoquer à nouveau.

Blessé à l’épaule fin février, il a subi une opération qui devait l’éloigner des terrains pendant quatre mois. Et justement, son retour était prévu pour fin juin, juste à temps pour la tournée…

« Maël Moustin ? On l’a dans le radar. Il a une carte à jouer. On est à la recherche de talent et de potentiel ; il en a beaucoup… »

Alors que le retour en sélection de Melvyn Jaminet (banni suite à l’affaire des propos à caractère raciste en Argentine en juillet 2024) n’est pas sur la table – « la question ne se pose pas » – l’ailier de Montpellier Maël Moustin (22 ans) pourrait être convoqué. « On l’a dans le radar. Il a une carte à jouer. On est à la recherche de talent et de potentiel ; il en a beaucoup », confirme Galthié au sujet de l’ancien international U20.

Des convocations en pleine nuit

Un maximum de cinq joueurs participant à la finale de Top 14 le 28 juin pourra être du voyage dans l’hémisphère Sud. « Il y a, parmi eux, des gens qui auront une carte à jouer. Ils nous rejoindront à Auckland le 2 juillet mais ne disputeront pas le premier test parce qu’ils seront arrivés trois jours avant », confirme Galthié qui, depuis le Tournoi, s’est rendu avec son staff dans quelques clubs (Montpellier, Perpignan, Toulouse) tandis que le team manager et le directeur de la performance se rendaient en Nouvelle-Zélande pour préparer la tournée sur le terrain.

« Dans la nuit des deux premiers barrages de Top 14 (soit dans la nuit du 13 au 14 juin et du 14 au 15 juin, ndlr), on appellera les perdants pour tenter de les transformer en une équipe capable de challenger l’Angleterre à Twickenham », détaille l’ancien demi de mêlée (64 sélections).

« Une semaine plus tard, dans la nuit des demi-finales cette fois-ci (soit dans la nuit du 20 au 21 juin et du 21 au 22 juin, ndlr), on appellera alors les perdants pour les emmener en Nouvelle-Zélande. En clair, on va construire des sélections avec ces joueurs-là. En quelques jours, il faut transformer cette majorité de joueurs inexpérimentés en une équipe capable d’aller défier les All Blacks. »

Un premier groupe de 28 joueurs (hors demi-finalistes du Top 14 donc) se rassemblera le lundi 16 juin au Centre national du Rugby de Marcoussis afin de préparer le match amical contre un XV d’Angleterre prévu le samedi 21 juin à Twickenham.