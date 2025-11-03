Qui ira en Australie en 2027 : le guide du tournoi final de qualification

Elles sont déjà 23 nations à avoir composté leur billet pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 qui se jouera en Australie. Il n’en reste plus qu’une à connaître avant le tirage au sort des poules prévu le 3 décembre. Quatre nations joueront leur dernière carte du 8 au 18 novembre lors du tournoi de repêchage final à Dubaï : les Samoa, la Namibie, la Belgique et le Brésil. Une place. Trois matchs.

SAMOA

Le joueur à suivre : Abraham Papali’i (Castres)

Capitaine : Michael Ala’alatoa (Clermont)

Sélectionneur : Tusi Pisi

Participations à la Coupe du Monde de Rugby : 9

Les Samoa ont un souci avec la constance. Solides pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023, ils ont ensuite déraillé : 6e de la Pacific Nations Cup et battus lors du barrage face à l’Amérique du Sud, manquant la qualification directe pour 2027. Le départ de plusieurs cadres a révélé un manque de profondeur et Tusi Pisi a dû jongler avec les blessures et les indisponibilités.

ADVERTISEMENT

Mais la colonne vertébrale reste puissante : Alamanda Motuga, Abraham Papali’i, Christian Leali’ifano, Michael Ala’alatoa et Connor Tupai. Et si le demi de mêlée Jonathan Taumateine, le trois-quarts centre de Perpignan Duncan Paia’aua et le talonneur Sama Malolo reviennent, les Samoans sauront se montrer très dangereux.

Pour rappel, les Samoans n’ont jamais perdu contre leurs trois adversaires du tournoi. Il leur faudra juste retrouver un peu de confiance et répéter l’intensité montrée l’an dernier face à l’Italie.

Focus joueur : Abraham Papali’i, le numéro 8 de Castres, est un impact player version Top 14 : puissant, mobile, et capable d’ouvrir des brèches avec un offload venu de nulle part.

NAMIBIE

Le joueur à suivre : Wian Conradie (New England Free Jacks)

Capitaine : Prince !Gaoseb

Sélectionneur : Jacques Burger

Participations à la Coupe du Monde de Rugby : 7

C’est la première fois depuis longtemps que la Namibie n’a pas remporté la Rugby Africa Cup (gagnée par le Zimbabwe). Et la première fois qu’elle doit passer par un tournoi de repêchage pour se qualifier à une Coupe du Monde de Rugby. Depuis le départ du sélectionneur en juillet, l’équipe a enchaîné les fenêtres décevantes. Jacques Burger, ancienne légende des Welwitschias, est revenu pour reconstruire et décrocher la qualification.

Pour ce faire, la Namibie a besoin de l’expérience de Johan Deysel, Torsten van Jaarsveld et Tiaan Swanepoel, ainsi que d’une structure plus efficace sur la conquête et en contre-attaque.

Gerswin Mouton est blessé, mais la Namibie a encore les armes pour bousculer la Belgique et le Brésil. Reste à savoir si elle saura enfin battre les Samoa, ce qui ne lui est jamais arrivé.

Focus joueur : Wian Conradie incarne la dureté. À 31 ans, le troisième ligne aime le contact, les chocs, le combat. Quand il est dans le rythme, chaque plaquage compte.

BELGIQUE

Le joueur à suivre : Matias Remue (Stade Toulousain)

Capitaine : Jens Torfs (Barbezieux)

Sélectionneur : Laurent Doussat

Participations à la Coupe du Monde de Rugby : 0

Deux ans après avoir surpris le Portugal, la Belgique s’est imposée comme la cinquième force de Rugby Europe. Avec un mélange de jeunesse et de puissance, les Diables Noirs montent en régime sous l’oeil de l’entraîneur principal Laurent Doussat avec l’avant du RC Vannes Charlesty Berguet, Matias Remue du Stade Toulousain, William van Bost de l’AS Béziers-Hérault et Gillian Benoy.

Est-ce que ça sera suffisant pour renverser les Samoa ou la Namibie, deux équipes que la Belgique n’a jamais battues ? Pour cela, ils pourront adopter leur recette : casser le rythme, exploiter chaque miette au sol et faire mal en conquête. Une recette simple, mais efficace. le Portugal, les Pays-Bas et le Canada en ont déjà fait les frais par le passé. Leur capacité à semer le désordre en fait un vrai outsider à surveiller.

Focus joueur : Matias Remue, 21 ans, est l’un des jeunes talents les plus excitants du rugby européen. Capable de créer à partir de rien et de jouer partout derrière, il a déjà illuminé les matchs contre les Pays-Bas et le Canada par sa vitesse et ses appuis en 2025.

BRÉSIL

Le joueur à suivre : Carlo Mignot (Biarritz)

Capitaine : Cléber Dias (Cobras XV)

Sélectionneur : Josh Reeves

Participations à la Coupe du Monde de Rugby : 0

Dans un retournement exceptionnel que personne n’a vu venir, le Brésil a remplacé le Paraguay au dernier moment. Un coup du sort à vivre comme une opportunité. Les Tupis sortent d’un passage à vide après deux défaites inquiétantes contre le Paraguay et le départ du sélectionneur Emiliano Caffera. L’équipe a perdu en repères.

ADVERTISEMENT

Mais cette sélection aime remplir les rôles d’outsiders, capables de surprendre grâce à une conquête retrouvée et quelques éclairs derrière. L’ancien pilier de la Western Force Will Rebolo et le troisième ligne Caique Segura sont des figures clés du pack pour mener la charge lors des mêlées et des touches.

Le talentueux Carlo Mignot, arrière polyvalent de Biarritz, représente une menace majeure, pouvant déjouer n’importe quelle défense grâce à sa rapidité et sa créativité, ce qui donne au Brésil un véritable avantage. Mais il n’est pas le seul danger.

Le trois-quarts centre João Amaral et l’ailier Robson Morais apportent tous deux leur talent et leur vitesse, capables de renverser le cours d’un match lorsqu’on leur ouvre des espaces. Et même si les Samoa, la Belgique et la Namibie semblent être des adversaires difficiles à battre, Os Tupis ont déjà prouvé qu’ils étaient une équipe qui imposait le respect, surtout lorsqu’elle était au pied du mur.

Focus joueur : Joueur imprévisible, insaisissable, Carlo Mignot est un joyau rare. Que ce soit à l’ouverture, à l’arrière ou au centre, il apporte une touche de magie à chaque ballon. Si le Brésil a une chance, elle passe par lui.

ANTÉCÉDENTS

Les Samoa n’ont jamais affronté la Belgique ni le Brésil, mais ont battu la Namibie par deux fois : 40-13 en 2003, 49-12 en 2011.

ADVERTISEMENT

De leur côté, le Brésil et la Belgique se sont affrontés pour la première fois en 2017, lors de la tournée européenne des Tupis, et les Sud-Américains l’ont emporté 23-19. L’année dernière, le Brésil a accueilli les Diables Noirs à l’Estádio Nicolau Alayon de São Paulo et s’est imposé 47-25.

CALENDRIER

8 novembre

Samoa vs. Brésil (17h GST / 14h GMT)

Belgique vs. Namibie (19h30 GST / 16h30 GMT)

13 novembre

Belgique vs. Brésil (17h GST / 14h GMT)

Samoa vs. Namibie (19h30 GST / 16h30 GMT)

18 novembre

Namibie vs. Brésil (17h GST / 14h GMT)

Belgique vs. Samoa (19h30 GST / 16h30 GMT)