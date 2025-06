Quels sont les premiums du XV de France qui pourraient faire la tournée en Nouvelle-Zélande ?

Selon des informations révélées par le Midi Olympique, les règles de mise à disposition des internationaux par les clubs pourraient évoluer dans les jours qui viennent. Une réunion est en effet prévue dans la semaine pour avancer, entre autres, sur le dossier des joueurs dits premium, c’et à dire, pour faire simple, les cadres, les meilleurs joueurs des clubs et donc du XV de France.

Logiquement, ceux-ci sont attendus en phase finale du Top 14 qui n’a plus qu’une journée de la saison régulière à disputer. Jusqu’alors, la règle était claire et poussée par World Rugby : pas plus de 35 matchs et 2 000 heures de jeu par saison. « Au-delà, avec les protège-dents connectés, on sait qu’il y a des contacts qui mettent en danger la santé du joueur », répondait le sélectionneur Fabien Galthié lors du Tournoi des Six Nations.

Pour autant, la tentation d’être compétitif contre les mythiques All Blacks, pour cette dernière tournée en Océanie avant la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, semble être très forte. Mais quels sont les cadres qui pourraient être du voyage ?

Sans surprise, les Dupont, Nouchi, Couilloud (blessés) et Bielle-Biarrey/Penaud (trop utilisés) sont exclus. Romain Ntamack, pourtant en manque de temps de jeu cette saison du fait de ses blessures et de sa suspension, postulait. Mais une opération du genou s’avère nécessaire et le tiendrait éloigné des terrains entre 5 et 6 semaines. Pourra-t-il attendre après la tournée ou devra-t-il faire une croix dessus?

Le Midol de son côté parie sur une présence de Matthieu Jalibert, ce qui pourrait s’avérer tout à fait exceptionnel au vu de sa situation : saqué par Galthié pendant la tournée d’automne et le Tournoi des Six Nations, et littéralement dans la forme de sa vie avec l’UBB.

Anthony Jelonch (Stade Toulousain) pourrait également être concerné de même que Emilien Gailleton, Théo Attissogbe et Hugo Auradou (Pau). Avec son ami Oscar Jegou (La Rochelle), un retour en tournée raviverait de sales souvenirs (Argentine, juillet 2024).

Paul Boudehent, Posolo Tuilagi, Antoine Hastoy, Mickaël Guillard, Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière sont évoqués. Ce serait également l’occasion d’offrir sa première cape à Gaël Dréan, meilleur marqueur de la saison de Top 14 (12 essais et 16 matchs).

Un premier groupe se retrouvera le 15 juin à Marcoussis avant de jouer amicalement un XV d’Angleterre le 21 juin à Londres. L’annonce du groupe définitif sera prononcée le lendemain, 22 juin. Trois rencontres sont prévus en Nouvelle-Zélande : le 5 à Dunedin, le 12 à Wellington et le 19 juillet à Hamilton (complet).