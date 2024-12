Pro D2 : Agen respire, Dax confirme, Mont-de-Marsan performe

Le FC Grenoble a chuté face au Stade Montois, Brive a maintenu son invincibilité à domicile en recevant Béziers, Aurillac s’impose face à Valence Romans dans un duel tendu, Nevers s’impose à Nice au terme d’un duel haletant, Agen arrache une victoire importante contre Oyonnax, Montauban s’incline à domicile face à Angoulême et Dax s’impose au bout du suspense face à Biarritz.

Une victoire qui confirme les ambitions de Dax

Dans des conditions météorologiques éprouvantes, Dax a confirmé sa belle dynamique en enchaînant une troisième victoire consécutive, s’imposant 26-20 face à Biarritz. La pluie battante et le vent fort ont modelé le match, mettant de côté le jeu aérien pour un rugby plus rustique. Après deux pénalités de part et d’autre et un premier essai de Louis Mary (13-6, 28e), Dax a géré le match avec pragmatisme, et son ouvreur Seguy, auteur de 16 points au pied, a maintenu les siens en tête malgré la pression biarrote. Biarritz, solide en défense, pensait avoir trouvé la faille, mais un essai de Gatelier après la sirène, transformé par Seguy, a privé les Basques du point de bonus défensif et offert la victoire aux Landais.

Les Dacquois, très disciplinés et solidaires en défense, ont résisté aux assauts de Biarritz, même lorsque l’équipe s’est retrouvée à 13 après les expulsions temporaires de Nacika (68e) et Puntous (69e). Cette victoire permet à Dax de se propulser dans la première moitié du classement et de nourrir de sérieuses ambitions pour la suite. De son côté, Biarritz poursuit ses difficultés à l’extérieur, avec une indiscipline et un manque de réalisme qui lui coûtent cher. Les Basques auront l’occasion de se reprendre contre Nice la semaine prochaine, tandis que Dax visera une quatrième victoire consécutive contre Provence Rugby.

Une première pour Soyaux-Angoulême face à Montauban

Sapiac n’est plus invincible. Après un début de saison parfait à domicile, Montauban a chuté ce vendredi face à Angoulême (20-27), plombé par une fin de première période et un début de deuxième mortels. Malgré une première action pleine de promesses, les Montalbanais ont rapidement laissé Angoulême prendre l’ascendant. Après des échanges de pénalités entre Bosviel et Botica, Josua Vici a marqué un superbe essai à la 23e minute (8-6), suivi d’un exploit de Léo Labarthe juste avant la pause, permettant aux visiteurs de repartir avec cinq points d’avance (8-13, 40e). Après la pause, une interception décisive de Botica (8-20, 45e) et un essai de George Tilsley à la 51e (8-27) ont complètement douché les espoirs montalbanais.

Malgré une réaction montalbanaise, avec un essai de Baptiste Mouchous (13-27, 54e) et un autre de Tietie Tuimauga en force (20-27, 70e), les Montalbanais n’ont pas su combler leur retard, accumulant les imprécisions. Angoulême, solide et efficace en déplacement, s’impose ainsi pour la quatrième fois à l’extérieur cette saison. Grâce à cette victoire, le SA XV conserve sa septième place et revient à un point de Montauban, toujours sixième. Les Montalbanais devront rebondir rapidement après cette première défaite de la saison à domicile lors de leur déplacement à Béziers, tandis qu’Angoulême se rendra à Oyonnax pour poursuivre sa belle dynamique.

Oyonnax accumule les défaites

Dans ce match crucial pour éviter la crise, Agen a défait Oyonnax 28-14, assurant ainsi une victoire bonifiée bien méritée après un début de rencontre compliqué. Après une première période frustrante où les Lot-et-Garonnais n’ont pas su capitaliser sur leur supériorité numérique (Oyonnax réduit à 14 dès la 12e minute), c’est en toute fin de mi-temps que le SUA a pris les devants grâce à un essai de l’ailier Iban Etcheverry (7-3, 35e). Bien que menés au score à la reprise après une pénalité de Chris Smith (7-9, 46e), les Agenais se sont montrés plus inspirés en seconde période, avec un duo Searle-Étcheverry explosif. Le premier a offert à son ailier deux passes décisives, permettant à Etcheverry de parfaire son triplé et de redonner l’avantage à son équipe (14-9, 57e ; 21-9, 66e).

Bien qu’Oyonnax ait montré du courage et de la combativité, notamment en inscrivant un essai de Godener en fin de match (21-14, 78e), leur remontée a été trop tardive pour empêcher la défaite. Malgré une dernière tentative pour aller chercher un bonus défensif, la maladresse et l’indiscipline ont coûté cher aux Aindinois, qui restent sur cinq défaites consécutives. De leur côté, les Agenais, portés par un Searle très influent et un Etcheverry efficace, ont su conclure le match sur un dernier essai de Lucas Martins, scellant ainsi la victoire et le bonus offensif (28-14, 80+1e). Cette victoire offre un répit bienvenu au SUA, qui remonte ainsi au classement et repousse la crise, tandis qu’Oyonnax s’enfonce davantage dans la tourmente.

Premier succès à l’extérieur pour Nevers

Dans ce choc crucial pour le maintien, Nevers a triomphé à Nice en s’imposant 32-26, malgré une fin de match suffocante. Dominants dès le coup d’envoi, les Nivernais ont inscrit quatre essais, notamment grâce aux doublés de leurs ailiers Mathiron (5e,18e) et Wasserman (25e, 58e). Profitant d’une indiscipline niçoise criante (9 pénalités et un carton jaune en première période), l’USON a pris le large avant la mi-temps, menant 22-0, malgré un carton rouge infligé à Noah juste avant le retour aux vestiaires (38e). Reynolds a ajouté trois points dès la reprise (0-25, 44e), mais la domination de Nevers a vacillé face à une réaction tonitruante des Niçois, qui ont marqué trois essais en dix minutes (Bérenguel, 47e ; Idoumi, 51e et Charlat, 54e). Wasserman, une nouvelle fois déterminant, a permis aux visiteurs de respirer en interceptant une passe de Taufua pour marquer un essai d’anthologie et sceller la victoire.

Malgré un sursaut en seconde période, Nice n’a pas su capitaliser sur ses occasions en fin de match et reste englué à la dernière place, avec trois points de retard sur Valence Romans. Pour Nevers, ce succès à l’extérieur, le premier de la saison, est un bol d’air bienvenu. Avec quatre points d’avance sur la zone rouge, les Nivernais, portés par leur jeu de contre-attaque incisif et leur réalisme, se préparent à recevoir Colomiers avec un regain de confiance.

Valence Romans, emporté par son manque de rigueur

Dans un match âpre marqué par l’indiscipline chronique de Valence Romans, Aurillac a arraché un précieux succès 18-13 sur sa pelouse de Jean-Alric. Malgré un avantage de 13-10 à la pause grâce à un essai de Mawalu et la précision de Lucas Meret au pied, les Drômois ont cédé en seconde période, emportés par leur manque de rigueur. Deux cartons jaunes en première mi-temps avaient déjà fragilisé les visiteurs, mais l’expulsion de Humbert pour un coup de tête dès la 42? minute, puis les cartons successifs sur Huguen (48e) et Vial (68e) ont scellé leur sort. Aurillac, dominateur en mêlée, a pris l’avantage grâce à un essai en filou de Papunashvili sur pénalité jouée rapidement (15-13, 50e), puis a verrouillé la fin de match avec une ultime pénalité (18-13, 72e).

Grâce à cette victoire laborieuse mais capitale, Aurillac grimpe à la 12? place et se donne une avance de six points sur ses poursuivants, dont Valence Romans, 14?. Les Damiers, malgré leur courage et le point de bonus défensif arraché, s’enfoncent un peu plus dans la lutte pour la survie en Pro D2.

Brive remporte le choc de la 13e journée

Dans un duel accroché à Amédée-Doménech, Brive a arraché une victoire précieuse (15-10) face à Béziers dans un match fermé et marqué par les imprécisions des buteurs. Dès la 5? minute, Lucas Da Silva concluait un ballon porté briviste pour ouvrir le score (5-0, 4e). Les fautes techniques ont ensuite ralenti les débats, empêchant les deux équipes de profiter de leurs temps forts en première période. Au retour des vestiaires, Béziers prenait l’avantage grâce à un essai en force de Yannick Arroyo, transformé par Samuel Marques, qui ajoutait ensuite une pénalité pour porter le score à 5-10 (46?). Mais Brive, fidèle à son style combatif, inversait la tendance par un essai de son pilier Marcel Van der Merwe, transformé par Hugo Verdu après un carton jaune infligé à Pierre Gayraud (12-10, 54?).

En fin de match, Verdu scellait la victoire corrézienne avec une pénalité (15-10, 70e). Les Brivistes ont tenu bon, malgré quelques frayeurs sur les tentatives manquées de Marques et Gabin Lorre pour Béziers, et un ultime échec de Curwin Bosch pour priver les visiteurs du bonus défensif. Ce quatrième succès consécutif permet à Brive de rejoindre Grenoble en tête de la Pro D2 avec 42 points, préparant un choc au sommet la semaine prochaine au Stade des Alpes. Béziers, malgré cette défaite, repart avec un point précieux mais voit sa série de quatre victoires s’arrêter. Les Héraultais devront rebondir face à Montauban, un rival direct dans la course aux phases finales.

Mont-de-Marsan fait chuter le leader

Sous une pluie incessante, Mont-de-Marsan a signé une victoire éclatante contre le leader grenoblois (30-26) dans un duel intense et rythmé. Dès l’entame, les Landais ont montré leur caractère avec un essai opportuniste de Masse après un coup de pied astucieux (7-3, 8e). Grenoble, porté par la précision de Palmier, a répondu par un essai limpide de Couilloud servi par une percée magistrale de Rasaku (13-13, 24e). Malgré une pluie persistante, les Montois ont continué à s’appuyer sur leur puissance collective et leur capacité à exploiter les espaces, récompensés par un essai en bout de ligne de Sayerse juste avant la pause (20-16, 35e).

Le second acte a vu les locaux prendre un avantage décisif grâce à une interception de Robic, qui a filé à l’essai après un sprint imparable (27-13, 41e). Mais Grenoble, fidèle à son statut, a réagi par Fusier, qui a conclu un mouvement orchestré dans les airs par Davies (27-20, 62e). Un drop monumental de Palmier depuis la ligne médiane a ramené les Isérois à un point (27-26, 64e), mais Mont-de-Marsan, grâce à un drop salvateur de Du Plessis (30-26, 72e), a tenu bon. Les derniers instants furent étouffants, avec deux mêlées grenobloises à cinq mètres de la ligne adverse, mais la défense montoise, héroïque, a résisté pour sceller une victoire capitale.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Grenoble 13 9 4 0 42 2 Brive 13 9 4 0 42 3 Beziers 13 7 6 0 37 4 Biarritz 13 8 5 0 36 5 Provence Rugby 13 7 5 1 36 6 US Montauban 13 8 5 0 35 7 Soyaux Angouleme 13 7 4 2 34 8 Dax 13 8 5 0 34 9 Colomiers 13 6 6 1 29 10 Mont de Marsan 13 6 7 0 29 11 Agen 13 5 8 0 26 12 Aurillac 13 6 7 0 26 13 USON Nevers 13 5 8 0 23 14 Valence Romans 13 4 9 0 20 15 Oyonnax 13 4 9 0 19 16 Nice 13 3 10 0 17