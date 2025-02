Pro D2 : tous les résultats, stats et résumés de la 19e journée

La Pro D2 reprend ses droits après une semaine de repos et les clubs engagés vont disputer la 19e journée.

Brive retrouve son mordant et s’offre un bonus offensif

Match aller : Soyaux Angoulême 25-28 Brive – Après trois défaites de rang, Brive s’est remis sur les rails en dominant Soyaux-Angoulême (24-0) sous une pluie battante, s’offrant un précieux bonus offensif. S’appuyant sur une mêlée dominatrice et une conquête solide, les Corréziens ont rapidement pris l’ascendant avec un essai de Lefranc (9e), avant que Bosch n’ajoute trois points. En seconde période, Lawes (50e) et Coria-Marchetti §63e), profitant de l’infériorité numérique charentaise, ont scellé une victoire sans appel. Si Timani et Gratien pensaient priver Brive de son bonus, la vidéo en décidait autrement, validant un succès total pour les Brivistes. Ce résultat relance le CAB, désormais quatrième de Pro D2, qui devra confirmer son regain de forme face à la lanterne rouge, Nice, la semaine prochaine.

ADVERTISEMENT

Brive Soyaux Angouleme Toutes les stats et les données

Montauban surclasse Agen et se relance dans la course au Top 6

Match aller : Agen 18-25 US Montauban – Porté par un triplé d’Yvan Reilhac en première période, Montauban a dominé Agen avec autorité (36-14) et décroché un précieux bonus offensif. Plus réalistes et inspirés, les Montalbanais ont frappé fort dès la première période, menant 22-0 à la pause grâce aux exploits de Reilhac, opportuniste sur une chandelle (13e), auteur d’une interception fulgurante (33e) et encore décisif sur un maul (40e+1).

Malgré quelques sursauts agenais, dont deux essais refusés, l’USM a continué sur sa lancée avec des réalisations de Notshe (49e) et Jintcharadze (65e), tandis que les Lot-et-Garonnais, en difficulté, ne sauvaient l’honneur que par Fineanganofo (58e) et Tolot (72e). Avec ce troisième succès consécutif, Montauban reste dans la course aux phases finales (4e) et tentera de confirmer face à Nevers, tandis qu’Agen (14e) devra réagir à Armandie contre Béziers pour s’éloigner de la zone rouge.

US Montauban Agen Toutes les stats et les données

Valence Romans crucifie Dax en toute fin de match

Match aller : Valence Romans 29 -32 Dax – Dax avait tout à perdre dans ce match piège face à Valence Romans, et les Landais sont tombés dedans. Sous une pluie incessante, l’USD a d’abord pris les devants avec un essai de Lolohea (3e, 5-0), mais les conditions de jeu ont rapidement limité les ambitions. Opportunistes, les Damiers ont profité d’une erreur dacquoise pour passer devant grâce à McCauley (15e, 5-7). À la pause, Valence Romans menait déjà (8-10) et la seconde période s’est transformée en duel de buteurs (trois pénalités pour Seguy et deux pénalités pour Méret), entachée par un carton jaune de part et d’autre (Goumat à la 55e et Gatelier à la 67e).

Seguy pensait avoir délivré Dax avec une pénalité de 50 mètres en fin de match (76e, 17-16), mais un ultime coup de génie de Meret a tout changé. Son jeu au pied a mis Dax sous pression, offrant une mêlée décisive aux Drômois. Rodor a conclu en force (80e+1, 17-23), et la transformation de Meret a même privé Dax du bonus défensif. Un coup de maître pour Valence Romans dans la lutte pour le maintien, un énorme coup d’arrêt pour Dax, qui s’éloigne du Top 6.

Dax Valence Romans Toutes les stats et les données

Aurillac s’impose logiquement, Nice s’enfonce un peu plus

Match aller : Aurillac 16-25 Nice –Dans ce duel de bas de tableau, Nice jouait sa survie tandis qu’Aurillac cherchait à s’éloigner de la zone rouge et à améliorer son bilan à l’extérieur (1 victoire, 7 défaites). Rapidement dominateurs, les Cantaliens menaient déjà 15-3 à la pause grâce aux essais de Bevia (7e) et Oudard (28e), de retour après un carton jaune précoce (4e), ainsi qu’un drop de Seunes (34e).

Malgré quelques fulgurances, Nice a une nouvelle fois manqué de constance. Aurillac a enfoncé le clou dès la reprise avec un essai de Hadinegoro (44e), avant que Solinas (56e) ne réduise l’écart. Perrin a aussitôt répliqué (60e), redonnant de l’air aux siens. En fin de match, Delas (67e) et Erasmus (80e) ont permis aux Niçois de sauver l’honneur, mais leurs échecs au pied les ont privés d’un meilleur sort. Ce douzième revers de rang condamne presque Nice à la relégation en Nationale 1, tandis qu’Aurillac, désormais 13e, prend quatre points précieux avant une série de déplacements délicats.

ADVERTISEMENT

Nice Aurillac Toutes les stats et les données

Provence Rugby s’impose avec autorité et reste dans la course

Match aller : USON Nevers 15-11 Provence Rugby – Provence Rugby a parfaitement réagi après sa défaite à Aurillac en s’offrant un succès éclatant face à Nevers (38-21) avec le bonus offensif. Dans un début de match électrique, les Aixois ont frappé fort avec trois essais en 17 minutes, signés Drouet (4e), Lapègue (8e) et Hanigan (16e), pour rapidement prendre les commandes à la pause (26-7).

Malgré des fautes de main et deux cartons jaunes, les hommes de Mauricio Reggiardo ont su maîtriser leur sujet, accentuant leur avance grâce à un doublé de Drouet (71e) précédé d’un essai de Piazzoli (63e). Nevers, en manque de solutions, a réduit l’écart en fin de match grâce à Mathiron (72e), mais l’essentiel était déjà plié. Avec ce succès, Provence Rugby reste solidement installé dans le trio de tête et maintient la pression sur Béziers et Grenoble avant un déplacement à Mont-de-Marsan. De son côté, Nevers voit sa série de trois victoires s’arrêter et devra réagir face à Montauban pour ne pas se laisser aspirer vers le bas du classement.

Provence Rugby USON Nevers Toutes les stats et les données

Béziers, un succès au forceps qui fait du bien

Match aller : Oyonnax 18-13 Béziers – Tout avait mal commencé pour Béziers : deux ouvreurs blessés en quinze minutes (Malie à la 4e et Uruty à la 14e), un essai encaissé d’entrée par Ruru (10e, 0-7) et des doutes qui ressurgissent. Pourtant, à force de combat et de solidarité, l’ASBH a renversé la vapeur pour s’offrir une victoire précieuse face à un concurrent direct aux phases finales. Une percée de Plazy allume l’étincelle, et après une longue séquence près de la ligne, Otunuku Pauta conclut en force pour égaliser (26e, 7-7).

Dominateurs mais stériles en fin de première période, les Biterrois voient Oyonnax repasser devant dès la reprise (45e, 7-10). Un réalisme qui inspire Samuel Marques, à l’origine d’un mouvement décisif conclu par Lorre (48e, 14-10). Malgré un essai opportuniste de Mensa (61e, 17-15), Béziers reste maître de son destin, s’appuyant sur l’indiscipline adverse et le sang-froid de Marques, auteur de trois pénalités précieuses (64e, 70e, 72e). Béziers pointe à la 2e place et Oyonnax reste dans le Top 10.

ADVERTISEMENT

Beziers Oyonnax Toutes les stats et les données

Grenoble impose sa loi et s’affirme en patron

Match aller : Grenoble 65-19 Colomiers – Longtemps accroché, le FCG a fini par faire plier Colomiers grâce à une deuxième période bien plus tranchante. Menés 21-10 après une entame brouillonne et un carton jaune pour Raynaud (30e), les Isérois ont su resserrer les rangs et revenir dans la partie grâce à un premier essai en force de Pieterse avant la pause (35e, 21-17). De retour des vestiaires, le pied chirurgical de Davies a permis aux leaders du championnat de repasser devant (48e, 21-23), avant qu’un nouveau coup de massue ne s’abatte sur les Columérins avec le carton jaune de Béchu (51e). Grenoble en a profité immédiatement, Pieterse s’offrant un doublé (54e, 24-30) avant que Davies ne parachève son impeccable 8/8 au pied pour offrir un avantage définitif aux siens (24-36).

Cette victoire, la cinquième à l’extérieur cette saison, assoit un peu plus la domination des Grenoblois en tête de la Pro D2. Mieux encore, elle met fin à une disette de 26 ans sur la pelouse de Colomiers qui sortent du Top 6.

Colomiers Grenoble Toutes les stats et les données

Biarritz Mont de Marsan Toutes les stats et les données