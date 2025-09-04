Pro D2 : les stats de la large victoire de Colomiers sur Biarritz
Colomiers s’est largement imposé (44-10) face à Biarritz et a pris provisoirement la tête de la Pro D2, jeudi 4 septembre 2025 en match d’ouverture de la 2e journée.
Avec cette nette victoire (5 essais à un, bonus offensif), Colomiers confirme sa belle entame (victoire à Mont-de-Marsan 24-20) et affirme ses ambitions devant son public du stade Michel-Bendichou.
Biarritz, également vainqueur lors de la première journée contre Béziers, est neuvième avec deux points en raison d’une sanction extra-sportive lui ayant fait commencer la saison avec un handicap de trois points.
La journée se poursuit vendredi avec notamment un déplacement de Nevers à Béziers alors que Vannes doit absolument gagner à domicile contre Soyaux-Angoulême.
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !