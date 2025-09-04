Édition du Nord
Pro D2

Pro D2 : les stats de la large victoire de Colomiers sur Biarritz

Dans le vestiaire de Colomiers après sa victoire sur Biarritz (44-10) jeudi 4 septembre en ouverture de la 2e journée de Pro D2. Photo : @ColomiersRugby

Colomiers s’est largement imposé (44-10) face à Biarritz et a pris provisoirement la tête de la Pro D2, jeudi 4 septembre 2025 en match d’ouverture de la 2e journée.

Avec cette nette victoire (5 essais à un, bonus offensif), Colomiers confirme sa belle entame (victoire à Mont-de-Marsan 24-20) et affirme ses ambitions devant son public du stade Michel-Bendichou.

Biarritz, également vainqueur lors de la première journée contre Béziers, est neuvième avec deux points en raison d’une sanction extra-sportive lui ayant fait commencer la saison avec un handicap de trois points.

La journée se poursuit vendredi avec notamment un déplacement de Nevers à Béziers alors que Vannes doit absolument gagner à domicile contre Soyaux-Angoulême.

Rencontre
Pro D2
Colomiers
44 - 10
Temps complet
Biarritz
Toutes les stats et les données

Graphique d'évolution des points

Colomiers gagne +34
Temps passé en tête
72
Minutes passées en tête
2
90%
% du match passés en tête
3%
80%
Possession sur les 10 dernières minutes
20%
7
Points sur les 10 dernières minutes
0

Entrées dans les 22 m

Moyenne des points marqués
2.9
13
Entrées
Moyenne des points marqués
1.1
6
Entrées

Synthèse du match

3
Coups de pied de pénalité
1
5
Essais
1
5
Transformations
0
0
Drops
0
115
Courses avec ballon
102
7
Franchissements
3
17
Turnovers perdus
15
10
Turnovers gagnés
5

Occupation

20%
28%
27%
25%
Team Logo
Team Logo
52%
Occupation
48%

Possession

Team Logo
9%
22%
33%
36%
Team Logo
8%
27%
37%
27%
Team Logo
Team Logo
80%
Possession sur les 10 dernières minutes
20%
49%
Possession
51%

Phases statiques

8
Mêlées
8
71%
% de mêlées gagnées
50%
18
Touche
9
67%
% de touches gagnées
100%
9
Renvois réussis
3
90%
% de renvois réussis
100%

Attaque

120
Passes
127
115
Courses avec ballon
102
221m
Mètres après contact
213m
7
Franchissements
3

Turnovers

10
Turnovers gagnés
5
17
Turnovers perdus
15

Pénalités

8
Pénalités concédées
11
1
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
Défense

131
Tentatives de plaquages
114
18
Plaquages manqués
20
88%
% de plaquages réussis
85%

Coups de pied

24
Total coups de pied
21
1:5
Ratio coups de pied/passes
1:6

Vitesse de sortie de ruck

0-3 secs
74%
70%
3-6 secs
15%
23%
6+ secs
11%
7%
76
Rucks gagnés
74

Pro D2

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Colomiers
2
2
0
0
9
2
USON Nevers
1
1
0
0
5
3
Aurillac
1
1
0
0
5
4
Valence Romans
1
1
0
0
4
5
Soyaux Angouleme
1
1
0
0
4
6
Grenoble
1
1
0
0
4
7
Brive
1
0
0
1
2
8
Vannes
1
0
0
1
2
9
Biarritz
2
1
1
0
2
10
Oyonnax
1
0
1
0
1
11
Provence Rugby
1
0
1
0
1
12
Mont de Marsan
1
0
1
0
1
13
Beziers
1
0
1
0
0
14
Carcassonne
1
0
1
0
0
15
Agen
1
0
1
0
0
16
Dax
1
0
1
0
-5

Pro D2 (J2) : Vannes doit se lancer, Grenoble et Colomiers confirmer

Vannes va tenter d'aller chercher sa première victoire de la saison vendredi en clôture de la deuxième journée de Pro D2, où Grenoble et Colomiers ont l'occasion de confirmer leur première victoire à l'extérieur.

Read Now

{{item.title}}

Comments on RugbyPass

D
DP 31 minutes ago
'This is it. A seat at the top table': Springbok Women head into 'uncharted territory'

We all know they are going to get absolutely smoked. I would like to see them score a couple of tries as they continue to evolve. Love how far they’ve come.

1 Go to comments
D
DP 32 minutes ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

And the Kiwis are all wife beaters, what a surprise.

2 Go to comments
B
BA 34 minutes ago
Black Ferns welcome back key duo from injury for World Cup quarter-final

Brunt and Tanya are both injured Risi had a player fall on her lower leg and limped around for awhile but she did play on so probably more rest as she is top dog at 9 Joseph could do with more game time

4 Go to comments
C
CG 1 hour ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

The saffers are all Rio’s junkies, what a surprise

2 Go to comments
P
PickOllieMathisYeowRazorYouCoward 1 hour ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

No comparison (Ollie has a far superior skillset), and I know they probably won’t select him until next year at the earliest.

Which is a short sighted by our selectors.



...

23 Go to comments
F
Francisco Roldan 1 hour ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I'm convinced that defenses contribute enormously to winning matches. With a solid defense, the attacker begins to pay a progressive mental toll. I've admired RSA's defense in recent years, but in the matches of 2025, being "stretched out to the edges" gave up a lot of space.

201 Go to comments
B
BA 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

no doubt he played a bit for the ABs 7s too straight out of school but didn’t play much last season as think might been injured he got the wheels

78 Go to comments
S
SC 2 hours ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

LMAO. Are you seriously comparing Mathis to Richie McCaw?

A lot has changed to the structures of NZ Rugby since 2001.



...

23 Go to comments
S
SC 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

I think Razor really hoped that Tavatavanawai was going to be a impact bench player and he never really did much off the bench in his two 20 minute opportunities, in fact he kicked or passed every time rather than doing what he is best at- bulldozing runs up the middle.

At the same time, Tupaea took advantage of his opportunities off the bench and added impact, plus showed he could cover both 12 and 13.



...

78 Go to comments
S
SC 3 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

Jordan, McKenzie, and B. Barrett have all dropped high balls the past two tests. Single out Jordan if it makes you able to paint the narrative you want but Jordan has more good days under high ball than poor , same as McKenzie and Barrett (Jordan was immense in the Super Rugby Grand Final catching every high ball while McKenzie struggled for instance).

I would have selected Jordan at right wing, not because he is not an outstanding fullback as he clearly is, but because I want the best goal kicker on the pitch for 80 minutes and that is clearly McKenzie so he needs to be selected at fullback.



...

78 Go to comments
B
BP 3 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

Is this piece meant to publicise the 15s game? Why even mention 7s?

4 Go to comments
S
SC 3 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

All Super Rugby and NPC teams have GPS systems stitched into their jerseys that All Black coaches have access to.

78 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

I’m licking my lips right now

4 Go to comments
N
NB 3 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I don’t know Fran, but it took SA half an hour to get with the intensity of the game and by then they were 17-3 adrift! They will be very annoyed they gave away two soft tries at the front end. Looking forward immensely to Wellington, if that Bok backline does gel it could be something special.😁

201 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

Yep I think you have to give Joe huge credit for the way he has approached the job, with long-terms aims in mind. Kudos.

I did make it Exeter last weekend, good game down there and more of a contest by the Scots than the score indicated.



...

70 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I cannot be certain but I believe there was a powerplay towards the end of the appointment process, and part of LK’s deal may have been that he got a clean tilt at the RWC. I doubt he wanted to work as an assistant again.

70 Go to comments
D
Derek Murray 4 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I’m surprised to hear you say that. I thought RA did everything they could to keep him and the extension was a result of that effort, but also a demonstration that they failed.

70 Go to comments
P
PaPaRumple 4 hours ago
Jake White: Rassie's brave Boks call may spell the end for some

Bro this guy FL is the biggest troll on this site. Ignore him, I think he was touched by a South African man as a child and now has a chip on his shoulder or something. Or maybe it's just because he supports England who have all the money in world rugby but none of the trophies. Either way he is not worth wasting you time on.

10 Go to comments
F
Flankly 4 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

If both teams aren’t “licking their lips” then they are all in the wrong profession.

4 Go to comments
F
Francisco Roldan 5 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

The Springboks are undoubtedly undergoing a process of change, both in their squad and in their approach to play, which limits the scope of their executions. In contrast, NZL has probably begun an upward curve that, like the Wallabies, is able to capitalize more effectively on RSA's weaknesses. I just finished watching the match in detail last night, and in my opinion, NZL adapted more quickly than RSA to the adverse weather conditions. RSA planned the week with the weather forecast spread out in the palm of their hand...?

201 Go to comments