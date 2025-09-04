Pro D2 : les stats de la large victoire de Colomiers sur Biarritz

Colomiers s’est largement imposé (44-10) face à Biarritz et a pris provisoirement la tête de la Pro D2, jeudi 4 septembre 2025 en match d’ouverture de la 2e journée.

Avec cette nette victoire (5 essais à un, bonus offensif), Colomiers confirme sa belle entame (victoire à Mont-de-Marsan 24-20) et affirme ses ambitions devant son public du stade Michel-Bendichou.

Biarritz, également vainqueur lors de la première journée contre Béziers, est neuvième avec deux points en raison d’une sanction extra-sportive lui ayant fait commencer la saison avec un handicap de trois points.

La journée se poursuit vendredi avec notamment un déplacement de Nevers à Béziers alors que Vannes doit absolument gagner à domicile contre Soyaux-Angoulême.

Colomiers Biarritz Toutes les stats et les données

Graphique d'évolution des points Colomiers gagne +34 Temps passé en tête 72 Minutes passées en tête 2 90% % du match passés en tête 3% 80% Possession sur les 10 dernières minutes 20% 7 Points sur les 10 dernières minutes 0

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.9 13 Entrées Moyenne des points marqués 1.1 6 Entrées

Synthèse du match 3 Coups de pied de pénalité 1 5 Essais 1 5 Transformations 0 0 Drops 0 115 Courses avec ballon 102 7 Franchissements 3 17 Turnovers perdus 15 10 Turnovers gagnés 5

Occupation 20% 28% 27% 25% 52% Occupation 48%

Possession 9% 22% 33% 36% 8% 27% 37% 27% 80% Possession sur les 10 dernières minutes 20% 49% Possession 51%

Phases statiques 8 Mêlées 8 71% % de mêlées gagnées 50% 18 Touche 9 67% % de touches gagnées 100% 9 Renvois réussis 3 90% % de renvois réussis 100%

Attaque 120 Passes 127 115 Courses avec ballon 102 221m Mètres après contact 213m 7 Franchissements 3

Turnovers 10 Turnovers gagnés 5 17 Turnovers perdus 15

Pénalités 8 Pénalités concédées 11 1 Cartons jaunes 2 0 Cartons rouges 0

Défense 131 Tentatives de plaquages 114 18 Plaquages manqués 20 88% % de plaquages réussis 85%

Coups de pied 24 Total coups de pied 21 1:5 Ratio coups de pied/passes 1:6

Vitesse de sortie de ruck 74% 70% 0-3 secs 15% 23% 3-6 secs 11% 7% 6+ secs 76 76 Rucks gagnés 74

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Colomiers 2 2 0 0 9 2 USON Nevers 1 1 0 0 5 3 Aurillac 1 1 0 0 5 4 Valence Romans 1 1 0 0 4 5 Soyaux Angouleme 1 1 0 0 4 6 Grenoble 1 1 0 0 4 7 Brive 1 0 0 1 2 8 Vannes 1 0 0 1 2 9 Biarritz 2 1 1 0 2 10 Oyonnax 1 0 1 0 1 11 Provence Rugby 1 0 1 0 1 12 Mont de Marsan 1 0 1 0 1 13 Beziers 1 0 1 0 0 14 Carcassonne 1 0 1 0 0 15 Agen 1 0 1 0 0 16 Dax 1 0 1 0 -5