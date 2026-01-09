Pro D2 : le leader Vannes prend le large, Brive en démonstration
Vannes, l’indéboulonnable leader de la Pro D2, a repris le large au classement en dominant, bonus offensif à la clé, le mal classé Mont-de-Marsan 47 à 29, vendredi 9 janvier 2025, lors de la 16e journée.
Les Bretons avaient été – légèrement – mis sous pression la veille par Provence Rugby, revenu à trois points grâce à sa large victoire (45-15) contre Grenoble.
Mais les Vannetais n’ont pas tremblé contre des Montois qui ont encaissé sept essais et restent englués à l’avant-dernière place, juste devant Carcassonne, qui n’a pas résisté à Oyonnax (33-7).
Vannes a lui huit points d’avance sur les Provençaux, mais aussi sur Colomiers et Valence-Romans, qui ont dû se contenter de courtes victoires respectivement à Aurillac (15-14) et contre Béziers (8-0).
Dans le dernier match de la soirée, Biarritz (12e) a explosé à Brive (61-22, 9 essais à 3). Les Corréziens en profitent pour remonter à la 6e place.
