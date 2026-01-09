Pro D2 : le leader Vannes prend le large, Brive en démonstration

Vannes, l’indéboulonnable leader de la Pro D2, a repris le large au classement en dominant, bonus offensif à la clé, le mal classé Mont-de-Marsan 47 à 29, vendredi 9 janvier 2025, lors de la 16e journée.

ADVERTISEMENT

Les Bretons avaient été – légèrement – mis sous pression la veille par Provence Rugby, revenu à trois points grâce à sa large victoire (45-15) contre Grenoble.

Mais les Vannetais n’ont pas tremblé contre des Montois qui ont encaissé sept essais et restent englués à l’avant-dernière place, juste devant Carcassonne, qui n’a pas résisté à Oyonnax (33-7).

VIDEO

Vannes a lui huit points d’avance sur les Provençaux, mais aussi sur Colomiers et Valence-Romans, qui ont dû se contenter de courtes victoires respectivement à Aurillac (15-14) et contre Béziers (8-0).

Dans le dernier match de la soirée, Biarritz (12e) a explosé à Brive (61-22, 9 essais à 3). Les Corréziens en profitent pour remonter à la 6e place.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 16 12 3 1 59 2 Colomiers 16 11 5 0 51 3 Provence Rugby 16 10 6 0 51 4 Valence Romans 16 12 4 0 51 5 Oyonnax 16 9 7 0 44 6 Brive 16 8 7 1 40 7 Agen 16 8 8 0 38 8 USON Nevers 16 8 8 0 37 9 Aurillac 16 8 8 0 37 10 Soyaux Angouleme 16 8 8 0 36 11 Grenoble 16 7 9 0 32 12 Biarritz 16 6 9 1 26 13 Beziers 16 5 11 0 22 14 Dax 16 7 9 0 21 15 Mont de Marsan 16 4 12 0 18 16 Carcassonne 16 3 12 1 17