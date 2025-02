Pro D2 : duel attendu entre Brive et SAXV, Grenoble en danger à Colomiers

Bien que le Tournoi des Six Nations accapare toute l’attention sur la scène rugbystique cette semaine, la Pro D2 reprend ses droits après une semaine de repos et les clubs engagés vont disputer la 19e journée, jeudi et vendredi.

Certes un peu moins glamour que la compétition européenne phare, l’antichambre de l’élite hexagonale n’en reste pas moins passionnante. Cette journée va en effet proposer de sacrées affiches et des confrontations directes qui vont une fois de plus chambouler le classement.

Biarritz et Mont-de-Marsan ont besoin de points

Jeudi soir, deux équipes au coude-à-coude vont ouvrir le bal. Biarritz, qui a récupéré quatre des cinq points retirés en décembre pour défaut de présentation de documents, accueille Mont-de-Marsan. Les deux clubs ne sont séparés que d’un point et ont tous deux besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone rouge.

Le BO, après un début de saison au-delà des attentes, est désormais dans le dur et reste sur cinq défaites sur les six dernières journées. Ça va un peu mieux chez les Montois, vainqueurs la semaine dernière à Aurillac (43-21), mais les Landais sont des habitués des performances en forme de montagnes russes.

Grenoble vient se frotter à Colomiers, en pleine confiance

La soirée de vendredi va s’ouvrir par le choc entre Colomiers et Grenoble. Le leader incontesté (10 points d’avance sur son dauphin l’ASB) rend visite à une des équipes en forme du moment. Les Columérins restent en effet sur quatre succès de rang et ont recollé au wagon des qualifiables.

Le FCG, vainqueur de trois de ses quatre derniers déplacements, sait s’y prendre à l’extérieur et n’a perdu que deux fois depuis fin octobre. Mais les banlieusards toulousains sont en pleine confiance grâce à leur série de victoires et restent, qui plus est, sur une victoire bonifiée sur le deuxième du classement, Béziers. Autant dire que le moral est au plus haut au stade Michel-Bendichou.

Béziers, gare à un ‘Oyo’ transfiguré

Béziers, justement, est en tête de la meute, mais compte plus de retard sur le leader que d’avance sur le 9e, Oyonnax. L’USO sera d’ailleurs en visite au stade Raoul-Barrière, loin d’être imprenable cette saison. Les Héraultais ont en effet déjà baissé pavillon trois fois chez eux.

De quoi donner des idées à ‘Oyo’, transfiguré depuis mi-décembre. Le relégué du Top 14 a eu toutes les peines du monde à démarrer le championnat (quatre victoires sur les 13 premières journées), mais vient d’enchainer cinq succès de rang, meilleure série en cours en Pro D2.

Brive dans le dur reçoit le SAXV, meilleure équipe à l’extérieur

À suivre également de près, le duel entre Brive (5e) et Soyaux-Angoulême (4e). Les deux clubs se tiennent en un point et font figure de sérieux prétendants aux phases finales. La dynamique n’est pas en faveur des Corréziens, en chute libre avec trois défaites lors de leurs trois dernières sorties. Ils ont intérêt à réagir s’ils ne veulent pas être un peu plus distancés par le wagon de tête.

La méfiance sera de mise pour les hommes de Pierre-Henry Broncan car le SAXV est tout simplement la meilleure équipe en déplacement de la saison : Jonny May et ses coéquipiers ont ramené cinq victoires et un nul en neuf déplacements jusque-là.

✍️ Le 3/4 polyvalent ??????? ???????, rejoint le SA XV en prêt du @RugbyClubVannes 🔥 Agé de 26 ans, Massimo a été auteur de 15 matchs de PRO D2 la saison dernière sous les couleurs du RCV pour une titularisation en Challenge Cup cette saison. ADVERTISEMENT Bienvenue Massimo 🤝 pic.twitter.com/AWlR1I75Q0 — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) February 5, 2025

Provence peut réaffirmer ses ambitions

Membre du trio de tête, Provence Rugby reste sur un match raté à Aurillac (défaite 26-17). Un coup d’arrêt pour les Aixois, qui avaient pris au moins un point à chaque journée depuis le 15 novembre. La venue de Nevers, 10e, peut constituer une occasion de confirmer sa place sur le podium, d’autant que certains poursuivants immédiats vont forcément perdre des plumes.

Attention toutefois à l’USON, pas encore décrochée aux points. Les Nivernois, qui restent sur trois succès de rang, n’ont que sept points de retard sur les derniers qualifiables actuels, Brive et Colomiers.

Montauban pour confirmer son redressement

Aux portes du top 6, Montauban va mieux. L’USM a brisé sa série de cinq défaites (12e-16e journées) et reste sur deux succès avec le match en retard joué la semaine dernière. Elle reçoit Agen à Sapiac et pourrait bien intégrer les places qualifiables en cas de succès avec le jeu des confrontations directes plus haut dans le classement.

Le SUA, 13e, est largué et bien loin de ses considérations. Il regarde plus derrière que devant, d’autant que les Lot-et-Garonnais figurent parmi les cancres de la classe en déplacement (un seul succès qui remonte à la 3e journée en neuf sorties).

Dax n’a pas dit son dernier mot

Comme Montauban, Dax n’a pas encore dit son dernier mot dans la course à la qualif. L’USD se situe à quatre points de la 6e place et reçoit l’avant-dernier, Valence-Romans. S’ils restent sur deux gros revers, deux fois en déplacement, les Landais peuvent être rassurés par leur comportement à Maurice-Boyau : ils n’y ont pas perdu depuis le mois de septembre.

Dans ces conditions, que peut espérer le VRDR ? Il reste bien sur un succès spectaculaire, 57-34 sur la lanterne rouge Nice, mais les Drômois ont réussi une seule fois à enchainer deux victoires de suite. La seule fois où cela s’est produit, c’est à domicile…

Aurillac à Nice pour s’éloigner de la zone rouge

Enfin, dans le bas de tableau, le Stade Niçois, promu à ce niveau et bon dernier avec trois petites victoires, accueille Aurillac, 14e. Les Maritimes restent sur une terrible série de 11 revers de rang. Ils n’ont plus gagné depuis le 18 octobre et un déplacement à… Aurillac (25-16, 7e journée).

Les Cantalous sont à la peine et n’ont d’autre objectif cette saison que d’assurer leur maintien, et donc d’éviter une place parmi les deux derniers. Ils comptent à ce jour trois points d’avance sur Valence-Romans et visent sans doute un succès à Nice pour au minimum conserver cette marge.

Jeudi 21h

Biarritz – Mont-de-Marsan

Vendredi 19 h

Colomiers – Grenoble

Vendredi 19 h 30

Béziers – Oyonnax

Provence Rugby – Nevers

Nice – Aurillac

Dax – Valence-Romans

Montauban – Agen

Vendredi 21h

Brive – Soyaux-Angoulême