Pour l'UBB, un statut de champion à assumer : « La pression est décuplée une fois que tu as gagné un trophée »

Arriver au sommet est une chose, y rester en est une autre. La saison dernière, l’Union Bordeaux-Bègles a franchi une marche capitale dans son évolution en remportant son premier trophée majeur de l’ère professionnelle : la Champions Cup. Une prouesse à une époque où le Stade toulousain et sa génération dorée fait figure d’épouvantail, à la fois en Top 14 et sur la scène européenne.
ADVERTISEMENT
Comme nouveau grand, l’UBB était attendue cette année, celle de la confirmation avec ce statut d’équipe à battre sur les épaules. Force est de constater qu’elle l’a parfaitement endossé avec une phase de poules parfaite et un 20/20 qui lui assure de recevoir jusqu’en demi-finale.
« Ça met encore plus de pression, assure son président Laurent Marti. Nous l’avons découvert depuis qu’on a eu la chance de gagner un trophée majeur. Au début de notre histoire, on a eu la pression pour monter, puis la pression pour se maintenir, pour se qualifier, pour aller en finale, pour gagner un trophée. La pression est décuplée une fois que tu as gagné un trophée majeur. C’est beaucoup de responsabilité mais c’est une pression positive. Le club dans son entièreté n’a pas envie de rendre la coupe à quelqu’un d’autre »
Leicester, un adversaire à ne pas sous-estimer
Une nouvelle phase démarre pour l’UBB dimanche à Chaban-Delmas contre Leicester (16 heures). Celle où le faux-pas est synonyme d’élimination et de fin de saison moins savoureuse. Une étape qu’elle aborde avec confiance contre une équipe qui s’est qualifiée en n’ayant obtenu qu’une seule victoire en quatre rencontres.
VIDEO
En président qui a connu beaucoup d’échecs avant d’aller toucher la gloire, Laurent Marti préfère néanmoins se montrer prudent pour cette opposition face au troisième du championnat anglais.
« Je me souviens que Leicester était venu nous battre chez nous (16-13 en décembre 2021, ndlr). Ça fait partie des grands clubs d’Angleterre, qui sont plutôt durs devant. Ils se comportent plutôt bien en Champions Cup et le match contre la France durant le Tournoi a prouvé qu’à tout moment, les Anglais peuvent sortir un très grand match. Il y a de très gros joueurs, ils ont des internationaux devant, donc on s’attend tout simplement à un gros match de Top 14. »
En Top 14, justement, l’UBB s’est bien refaite la cerise après avoir connu quelques couacs durant les fenêtres internationales. À égalité de points avec Pau, deuxième, elle est engagée dans une lutte au couteau pour décrocher cette deuxième place qui lui éviterait la case barrage.
ADVERTISEMENT
Mais à l’inverse des Béarnais, en lice pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup mais vraiment focalisés sur l’opportunité d’accrocher une qualification historique pour la phase finale du Top 14, les partenaires de Matthieu Jalibert entendent mener un combat total sur les deux fronts sans trop se projeter, même si l’hypothèse d’un quart de finale contre le Stade toulousain est impossible à occulter.
« Tout le monde nous en parle mais on le refuse totalement sinon on va faire la même bêtise que face aux Harlequins (défaite 42-41 à Bordeaux en quart de finale en 2024), prévient l’homme fort de l’UBB. Le grand danger est toujours là. Mais j’ai confiance en Yannick Bru et nos leaders pour bien faire réaliser aux joueurs qu’on a un match très dur à jouer contre une équipe anglaise très rude et on ne pense pas au prochain match. » Une progression marche après marche sans brûler d’étape pour espérer lever un nouveau trophée dans les prochaines semaines.
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
[{"tz":"Africa\/Abidjan","location":"Abidjan","code":"CI","country":"Cate d'Ivoire","title":"Abidjan - Cote d'Ivoire"},{"tz":"Africa\/Accra","location":"Accra","code":"GH","country":"Ghana","title":"Accra - Ghana"},{"tz":"Africa\/Addis_Ababa","location":"AddisAbaba","code":"ET","country":"Ethiopia","title":"Addis Ababa - Ethiopia"},{"tz":"Africa\/Algiers","location":"Algiers","code":"DZ","country":"Algeria","title":"Algiers - Algeria"},{"tz":"Africa\/Asmara","location":"Asmara","code":"ER","country":"Eritrea","title":"Asmara - Eritrea"},{"tz":"Africa\/Bamako","location":"Bamako","code":"ML","country":"Mali","title":"Bamako - Mali"},{"tz":"Africa\/Bangui","location":"Bangui","code":"CF","country":"Central African Republic","title":"Bangui - Central African Republic"},{"tz":"Africa\/Banjul","location":"Banjul","code":"GM","country":"Gambia","title":"Banjul - Gambia"},{"tz":"Africa\/Bissau","location":"Bissau","code":"GW","country":"Guinea-Bissau","title":"Bissau - Guinea-Bissau"},{"tz":"Africa\/Blantyre","location":"Blantyre","code":"MW","country":"Malawi","title":"Blantyre - Malawi"},{"tz":"Africa\/Brazzaville","location":"Brazzaville","code":"CG","country":"Congo (Brazzaville)","title":"Brazzaville - The Republic of the Congo"},{"tz":"Africa\/Bujumbura","location":"Bujumbura","code":"BI","country":"Burundi","title":"Bujumbura - Burundi"},{"tz":"Africa\/Cairo","location":"Cairo","code":"EG","country":"Egypt","title":"Cairo - Egypt"},{"tz":"Africa\/Casablanca","location":"Casablanca","code":"MA","country":"Morocco","title":"Casablanca - Morocco"},{"tz":"Africa\/Ceuta","location":"Ceuta","code":"ES","country":"Spain","title":"Ceuta - Spain"},{"tz":"Africa\/Conakry","location":"Conakry","code":"GN","country":"Guinea","title":"Conakry - Guinea"},{"tz":"Africa\/Dakar","location":"Dakar","code":"SN","country":"Senegal","title":"Dakar - Senegal"},{"tz":"Africa\/Dar_es_Salaam","location":"DaresSalaam","code":"TZ","country":"Tanzania","title":"Dar es Salaam - Tanzania"},{"tz":"Africa\/Djibouti","location":"Djibouti","code":"DJ","country":"Djibouti","title":"Djibouti"},{"tz":"Africa\/Douala","location":"Douala","code":"CM","country":"Cameroon","title":"Douala - Cameroon"},{"tz":"Africa\/El_Aaiun","location":"ElAaiun","code":"EH","country":"Western Sahara","title":"El Aaiun - Western Sahara"},{"tz":"Africa\/Freetown","location":"Freetown","code":"SL","country":"Sierra Leone","title":"Freetown - Sierra Leone"},{"tz":"Africa\/Gaborone","location":"Gaborone","code":"BW","country":"Botswana","title":"Gaborone - Botswana"},{"tz":"Africa\/Harare","location":"Harare","code":"ZW","country":"Zimbabwe","title":"Harare - Zimbabwe"},{"tz":"Africa\/Johannesburg","location":"Johannesburg","code":"ZA","country":"South Africa","title":"Johannesburg - South Africa"},{"tz":"Africa\/Juba","location":"Juba","code":"SS","country":"South Sudan","title":"Juba - South Sudan"},{"tz":"Africa\/Kampala","location":"Kampala","code":"UG","country":"Uganda","title":"Kampala - Uganda"},{"tz":"Africa\/Khartoum","location":"Khartoum","code":"SD","country":"Sudan","title":"Khartoum - Sudan"},{"tz":"Africa\/Kigali","location":"Kigali","code":"RW","country":"Rwanda","title":"Kigali - Rwanda"},{"tz":"Africa\/Kinshasa","location":"Kinshasa","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Kinshasa - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lagos","location":"Lagos","code":"NG","country":"Nigeria","title":"Lagos - Nigeria "},{"tz":"Africa\/Libreville","location":"Libreville","code":"GA","country":"Gabon","title":"Libreville - Gabon"},{"tz":"Africa\/Lome","location":"Lome","code":"TG","country":"Togo","title":"Lome - Togo"},{"tz":"Africa\/Luanda","location":"Luanda","code":"AO","country":"Angola","title":"Luanda - Angola"},{"tz":"Africa\/Lubumbashi","location":"Lubumbashi","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Lubumbashi - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lusaka","location":"Lusaka","code":"ZM","country":"Zambia","title":"Lusaka - Zambia"},{"tz":"Africa\/Malabo","location":"Malabo","code":"GQ","country":"Equatorial Guinea","title":"Malabo - Equatorial Guinea"},{"tz":"Africa\/Maputo","location":"Maputo","code":"MZ","country":"Mozambique","title":"Maputo - Mozambique"},{"tz":"Africa\/Maseru","location":"Maseru","code":"LS","country":"Lesotho","title":"Maseru - Lesotho"},{"tz":"Africa\/Mbabane","location":"Mbabane","code":"SZ","country":"Swaziland","title":"Mbabane - Eswatini"},{"tz":"Africa\/Mogadishu","location":"Mogadishu","code":"SO","country":"Somalia","title":"Mogadishu - Somalia"},{"tz":"Africa\/Monrovia","location":"Monrovia","code":"LR","country":"Liberia","title":"Monrovia - Liberia"},{"tz":"Africa\/Nairobi","location":"Nairobi","code":"KE","country":"Kenya","title":"Nairobi - Kenya"},{"tz":"Africa\/Ndjamena","location":"Ndjamena","code":"TD","country":"Chad","title":"Ndjamena - Chad"},{"tz":"Africa\/Niamey","location":"Niamey","code":"NE","country":"Niger","title":"Niamey - Niger"},{"tz":"Africa\/Nouakchott","location":"Nouakchott","code":"MR","country":"Mauritania","title":"Nouakchott - Mauritania"},{"tz":"Africa\/Ouagadougou","location":"Ouagadougou","code":"BF","country":"Burkina Faso","title":"Ouagadougou - Burkina Faso"},{"tz":"Africa\/Porto-Novo","location":"Porto-Novo","code":"BJ","country":"Benin","title":"Porto-Novo - Benin"},{"tz":"Africa\/Sao_Tome","location":"SaoTome","code":"ST","country":"Sao Tome and Principe","title":"Sao Tome and Principe"},{"tz":"Africa\/Tripoli","location":"Tripoli","code":"LY","country":"Libya","title":"Tripoli - Libya"},{"tz":"Africa\/Tunis","location":"Tunis","code":"TN","country":"Tunisia","title":"Tunis - Tunisia"},{"tz":"Africa\/Windhoek","location":"Windhoek","code":"NA","country":"Namibia","title":"Windhoek - Namibia"},{"tz":"America\/Adak","location":"Adak","code":"US","country":"United States of America","title":"Adak - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anchorage","location":"Anchorage","code":"US","country":"United States of America","title":"Anchorage - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anguilla","location":"Anguilla","code":"AI","country":"Anguilla","title":"Anguilla"},{"tz":"America\/Antigua","location":"Antigua","code":"AG","country":"Antigua and Barbuda","title":"Antigua and Barbuda"},{"tz":"America\/Araguaina","location":"Araguaina","code":"BR","country":"Brazil","title":"Araguaina - Brazil"},{"tz":"America\/Argentina\/Buenos_Aires","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Buenos Aires - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Catamarca","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Catamarca - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Cordoba","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Cordoba - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Jujuy","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Jujuy - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/La_Rioja","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"La Rioja - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Mendoza","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Mendoza - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Rio_Gallegos","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Rio Gallegos - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Salta","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Salta - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Juan","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Juan - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Luis","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Luis - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Tucuman","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Tucuman - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Ushuaia","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Ushuaia - Argentina"},{"tz":"America\/Aruba","location":"Aruba","code":"AW","country":"Aruba","title":"Aruba"},{"tz":"America\/Asuncion","location":"Asuncion","code":"PY","country":"Paraguay","title":"Asuncion - Paraguay"},{"tz":"America\/Atikokan","location":"Atikokan","code":"CA","country":"Canada","title":"Atikokan - Canada"},{"tz":"America\/Bahia","location":"Bahia","code":"BR","country":"Brazil","title":"Bahia - Brazil"},{"tz":"America\/Bahia_Banderas","location":"BahiaBanderas","code":"MX","country":"Mexico","title":"Bahia Banderas - Mexico"},{"tz":"America\/Barbados","location":"Barbados","code":"BB","country":"Barbados","title":"Barbados"},{"tz":"America\/Belem","location":"Belem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Belem - Brazil"},{"tz":"America\/Belize","location":"Belize","code":"BZ","country":"Belize","title":"Belize"},{"tz":"America\/Blanc-Sablon","location":"Blanc-Sablon","code":"CA","country":"Canada","title":"Blanc-Sablon - Canada"},{"tz":"America\/Boa_Vista","location":"BoaVista","code":"BR","country":"Brazil","title":"Boa Vista - Brazil"},{"tz":"America\/Bogota","location":"Bogota","code":"CO","country":"Colombia","title":"Bogota - Colombia"},{"tz":"America\/Boise","location":"Boise","code":"US","country":"United States of America","title":"Boise - Idaho - United States of America"},{"tz":"America\/Cambridge_Bay","location":"CambridgeBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Cambridge Bay - Canada"},{"tz":"America\/Campo_Grande","location":"CampoGrande","code":"BR","country":"Brazil","title":"Campo Grande - Brazil"},{"tz":"America\/Cancun","location":"Cancun","code":"MX","country":"Mexico","title":"Cancun - Mexico"},{"tz":"America\/Caracas","location":"Caracas","code":"VE","country":"Venezuela (Bolivarian Republic)","title":"Caracas - Venezuela"},{"tz":"America\/Cayenne","location":"Cayenne","code":"GF","country":"French Guiana","title":"Cayenne - French Guiana"},{"tz":"America\/Cayman","location":"Cayman","code":"KY","country":"Cayman Islands","title":"Cayman Islands"},{"tz":"America\/Chicago","location":"Chicago","code":"US","country":"United States of America","title":"Chicago - Illinois - United States of America"},{"tz":"America\/Chihuahua","location":"Chihuahua","code":"MX","country":"Mexico","title":"Chihuahua - Mexico"},{"tz":"America\/Ciudad_Juarez","location":"CiudadJuarez","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ciudad Juarez - Mexico"},{"tz":"America\/Costa_Rica","location":"CostaRica","code":"CR","country":"Costa Rica","title":"Costa Rica"},{"tz":"America\/Creston","location":"Creston","code":"CA","country":"Canada","title":"Creston - Canada"},{"tz":"America\/Cuiaba","location":"Cuiaba","code":"BR","country":"Brazil","title":"Cuiaba - Brazil"},{"tz":"America\/Curacao","location":"Curacao","code":"CW","country":"","title":"Curacao"},{"tz":"America\/Danmarkshavn","location":"Danmarkshavn","code":"GL","country":"Greenland","title":"Danmarkshavn - Greenland"},{"tz":"America\/Dawson","location":"Dawson","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson - Canada"},{"tz":"America\/Dawson_Creek","location":"DawsonCreek","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson Creek - Canada"},{"tz":"America\/Denver","location":"Denver","code":"US","country":"United States of America","title":"Denver - Colorado - United States of America"},{"tz":"America\/Detroit","location":"Detroit","code":"US","country":"United States of America","title":"Detroit - Michigan - United States of America"},{"tz":"America\/Dominica","location":"Dominica","code":"DM","country":"Dominica","title":"Dominica"},{"tz":"America\/Edmonton","location":"Edmonton","code":"CA","country":"Canada","title":"Edmonton - Canada"},{"tz":"America\/Eirunepe","location":"Eirunepe","code":"BR","country":"Brazil","title":"Eirunepe - Brazil"},{"tz":"America\/El_Salvador","location":"ElSalvador","code":"SV","country":"El Salvador","title":"El Salvador"},{"tz":"America\/Fort_Nelson","location":"FortNelson","code":"CA","country":"Canada","title":"Fort Nelson - Canada"},{"tz":"America\/Fortaleza","location":"Fortaleza","code":"BR","country":"Brazil","title":"Fortaleza - Brazil"},{"tz":"America\/Glace_Bay","location":"GlaceBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Glace Bay - Canada"},{"tz":"America\/Goose_Bay","location":"GooseBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Goose Bay - Canada"},{"tz":"America\/Grand_Turk","location":"GrandTurk","code":"TC","country":"Turks and Caicos Islands","title":"Grand Turk - Turks and Caicos Islands"},{"tz":"America\/Grenada","location":"Grenada","code":"GD","country":"Grenada","title":"Grenada"},{"tz":"America\/Guadeloupe","location":"Guadeloupe","code":"GP","country":"Guadeloupe","title":"Guadeloupe"},{"tz":"America\/Guatemala","location":"Guatemala","code":"GT","country":"Guatemala","title":"Guatemala"},{"tz":"America\/Guayaquil","location":"Guayaquil","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Guayaquil - Ecuador"},{"tz":"America\/Guyana","location":"Guyana","code":"GY","country":"Guyana","title":"Guyana"},{"tz":"America\/Halifax","location":"Halifax","code":"CA","country":"Canada","title":"Halifax - Canada"},{"tz":"America\/Havana","location":"Havana","code":"CU","country":"Cuba","title":"Havana - Cuba"},{"tz":"America\/Hermosillo","location":"Hermosillo","code":"MX","country":"Mexico","title":"Hermosillo - Mexico"},{"tz":"America\/Indiana\/Indianapolis","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Indianapolis - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Knox","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Knox - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Marengo","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Marengo - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Petersburg","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Petersburg - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Tell_City","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Tell City - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vevay","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vevay - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vincennes","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vincennes - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Winamac","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Winamac - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Inuvik","location":"Inuvik","code":"CA","country":"Canada","title":"Inuvik - Canada"},{"tz":"America\/Iqaluit","location":"Iqaluit","code":"CA","country":"Canada","title":"Iqaluit - Canada"},{"tz":"America\/Jamaica","location":"Jamaica","code":"JM","country":"Jamaica","title":"Jamaica"},{"tz":"America\/Juneau","location":"Juneau","code":"US","country":"United States of America","title":"Juneau - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Louisville","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Louisville - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Monticello","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Monticello - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kralendijk","location":"Kralendijk","code":"BQ","country":"","title":"Kralendijk - Bonaire"},{"tz":"America\/La_Paz","location":"LaPaz","code":"BO","country":"Bolivia","title":"La Paz - Bolivia"},{"tz":"America\/Lima","location":"Lima","code":"PE","country":"Peru","title":"Lima - Peru"},{"tz":"America\/Los_Angeles","location":"LosAngeles","code":"US","country":"United States of America","title":"Los Angeles - California - United States of America"},{"tz":"America\/Lower_Princes","location":"LowerPrinces","code":"SX","country":"","title":"Lower Princes - Sint Maarten"},{"tz":"America\/Maceio","location":"Maceio","code":"BR","country":"Brazil","title":"Maceio - Brazil"},{"tz":"America\/Managua","location":"Managua","code":"NI","country":"Nicaragua","title":"Managua - Nicaragua"},{"tz":"America\/Manaus","location":"Manaus","code":"BR","country":"Brazil","title":"Manaus - Brazil"},{"tz":"America\/Marigot","location":"Marigot","code":"MF","country":"Saint-Martin (French part)","title":"Marigot - Saint-Martin"},{"tz":"America\/Martinique","location":"Martinique","code":"MQ","country":"Martinique","title":"Martinique"},{"tz":"America\/Matamoros","location":"Matamoros","code":"MX","country":"Mexico","title":"Matamoros - Mexico"},{"tz":"America\/Mazatlan","location":"Mazatlan","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mazatlan - Mexico"},{"tz":"America\/Menominee","location":"Menominee","code":"US","country":"United States of America","title":"Menominee - Wisconsin - United States of America"},{"tz":"America\/Merida","location":"Merida","code":"MX","country":"Mexico","title":"Merida - Mexico"},{"tz":"America\/Metlakatla","location":"Metlakatla","code":"US","country":"United States of America","title":"Metlakatla - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Mexico_City","location":"MexicoCity","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mexico City - Mexico"},{"tz":"America\/Miquelon","location":"Miquelon","code":"PM","country":"Saint Pierre and Miquelon","title":"Miquelon - Saint Pierre and Miquelon"},{"tz":"America\/Moncton","location":"Moncton","code":"CA","country":"Canada","title":"Moncton - Canada"},{"tz":"America\/Monterrey","location":"Monterrey","code":"MX","country":"Mexico","title":"Monterrey - Mexico"},{"tz":"America\/Montevideo","location":"Montevideo","code":"UY","country":"Uruguay","title":"Montevideo - Uruguay"},{"tz":"America\/Montserrat","location":"Montserrat","code":"MS","country":"Montserrat","title":"Montserrat"},{"tz":"America\/Nassau","location":"Nassau","code":"BS","country":"Bahamas","title":"Nassau - Bahamas"},{"tz":"America\/New_York","location":"NewYork","code":"US","country":"United States of America","title":"New York - United States of America"},{"tz":"America\/Nome","location":"Nome","code":"US","country":"United States of America","title":"Nome - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Noronha","location":"Noronha","code":"BR","country":"Brazil","title":"Noronha - Brazil"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Beulah","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Beulah - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Center","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Center - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/New_Salem","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"New Salem - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/Nuuk","location":"Nuuk","code":"GL","country":"Greenland","title":"Nuuk - Greenland"},{"tz":"America\/Ojinaga","location":"Ojinaga","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ojinaga - Mexico"},{"tz":"America\/Panama","location":"Panama","code":"PA","country":"Panama","title":"Panama"},{"tz":"America\/Paramaribo","location":"Paramaribo","code":"SR","country":"Suriname","title":"Paramaribo - Suriname"},{"tz":"America\/Phoenix","location":"Phoenix","code":"US","country":"United States of America","title":"Phoenix - Arizona - United States of America"},{"tz":"America\/Port-au-Prince","location":"Port-au-Prince","code":"HT","country":"Haiti","title":"Port-au-Prince - Haiti"},{"tz":"America\/Port_of_Spain","location":"PortofSpain","code":"TT","country":"Trinidad and Tobago","title":"Port of Spain - Trinidad and Tobago"},{"tz":"America\/Porto_Velho","location":"PortoVelho","code":"BR","country":"Brazil","title":"Porto Velho - Brazil"},{"tz":"America\/Puerto_Rico","location":"PuertoRico","code":"PR","country":"Puerto Rico","title":"Puerto Rico"},{"tz":"America\/Punta_Arenas","location":"PuntaArenas","code":"CL","country":"Chile","title":"Punta Arenas - Chile"},{"tz":"America\/Rankin_Inlet","location":"RankinInlet","code":"CA","country":"Canada","title":"Rankin Inlet - Canada"},{"tz":"America\/Recife","location":"Recife","code":"BR","country":"Brazil","title":"Recife - Brazil"},{"tz":"America\/Regina","location":"Regina","code":"CA","country":"Canada","title":"Regina - Canada"},{"tz":"America\/Resolute","location":"Resolute","code":"CA","country":"Canada","title":"Resolute - Canada"},{"tz":"America\/Rio_Branco","location":"RioBranco","code":"BR","country":"Brazil","title":"Rio Branco - Brazil"},{"tz":"America\/Santarem","location":"Santarem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Santarem - Brazil"},{"tz":"America\/Santiago","location":"Santiago","code":"CL","country":"Chile","title":"Santiago - Chile"},{"tz":"America\/Santo_Domingo","location":"SantoDomingo","code":"DO","country":"Dominican Republic","title":"Santo Domingo - Dominican Republic"},{"tz":"America\/Sao_Paulo","location":"SaoPaulo","code":"BR","country":"Brazil","title":"Sao Paulo - Brazil"},{"tz":"America\/Scoresbysund","location":"Scoresbysund","code":"GL","country":"Greenland","title":"Scoresbysund - Greenland"},{"tz":"America\/Sitka","location":"Sitka","code":"US","country":"United States of America","title":"Sitka - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/St_Barthelemy","location":"StBarthelemy","code":"BL","country":"Saint-Barthelemy","title":"Saint Barthelemy"},{"tz":"America\/St_Johns","location":"StJohns","code":"CA","country":"Canada","title":"St Johns - Canada"},{"tz":"America\/St_Kitts","location":"StKitts","code":"KN","country":"Saint Kitts and Nevis","title":"Saint Kitts and Nevis"},{"tz":"America\/St_Lucia","location":"StLucia","code":"LC","country":"Saint Lucia","title":"Saint Lucia"},{"tz":"America\/St_Thomas","location":"StThomas","code":"VI","country":"Virgin Islands","title":"St Thomas - US Virgin Islands"},{"tz":"America\/St_Vincent","location":"StVincent","code":"VC","country":"Saint Vincent and Grenadines","title":"Saint Vincent and Grenadines"},{"tz":"America\/Swift_Current","location":"SwiftCurrent","code":"CA","country":"Canada","title":"Swift Current - Canada"},{"tz":"America\/Tegucigalpa","location":"Tegucigalpa","code":"HN","country":"Honduras","title":"Tegucigalpa - Honduras"},{"tz":"America\/Thule","location":"Thule","code":"GL","country":"Greenland","title":"Thule - Greenland"},{"tz":"America\/Tijuana","location":"Tijuana","code":"MX","country":"Mexico","title":"Tijuana - Mexico"},{"tz":"America\/Toronto","location":"Toronto","code":"CA","country":"Canada","title":"Toronto - Canada"},{"tz":"America\/Tortola","location":"Tortola","code":"VG","country":"British Virgin Islands","title":"Tortola - British Virgin Islands"},{"tz":"America\/Vancouver","location":"Vancouver","code":"CA","country":"Canada","title":"Vancouver - Canada"},{"tz":"America\/Whitehorse","location":"Whitehorse","code":"CA","country":"Canada","title":"Whitehorse - Canada"},{"tz":"America\/Winnipeg","location":"Winnipeg","code":"CA","country":"Canada","title":"Winnipeg - Canada"},{"tz":"America\/Yakutat","location":"Yakutat","code":"US","country":"United States of America","title":"Yakutat - Alaska - United States of America"},{"tz":"Antarctica\/Casey","location":"Casey","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Casey - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Davis","location":"Davis","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Davis - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/DumontDUrville","location":"DumontDUrville","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Dumont D'Urville - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Macquarie","location":"Macquarie","code":"AU","country":"Australia","title":"Macquarie Island - Australia"},{"tz":"Antarctica\/Mawson","location":"Mawson","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Mawson - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/McMurdo","location":"McMurdo","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"McMurdo - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Palmer","location":"Palmer","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Palmer - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Rothera","location":"Rothera","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Rothera - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Syowa","location":"Syowa","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Syowa - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Troll","location":"Troll","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Troll - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Vostok","location":"Vostok","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Vostok - Antarctica"},{"tz":"Arctic\/Longyearbyen","location":"Longyearbyen","code":"SJ","country":"Svalbard and Jan Mayen Islands","title":"Longyearbyen - Svalbard and Jan Mayen Islands"},{"tz":"Asia\/Aden","location":"Aden","code":"YE","country":"Yemen","title":"Aden - Yemen"},{"tz":"Asia\/Almaty","location":"Almaty","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Almaty - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Amman","location":"Amman","code":"JO","country":"Jordan","title":"Amman - Jordan"},{"tz":"Asia\/Anadyr","location":"Anadyr","code":"RU","country":"Russia","title":"Anadyr - Russia"},{"tz":"Asia\/Aqtau","location":"Aqtau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Aqtobe","location":"Aqtobe","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtobe - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Ashgabat","location":"Ashgabat","code":"TM","country":"Turkmenistan","title":"Ashgabat - Turkmenistan"},{"tz":"Asia\/Atyrau","location":"Atyrau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Atyrau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Baghdad","location":"Baghdad","code":"IQ","country":"Iraq","title":"Baghdad - Iraq"},{"tz":"Asia\/Bahrain","location":"Bahrain","code":"BH","country":"Bahrain","title":"Bahrain"},{"tz":"Asia\/Baku","location":"Baku","code":"AZ","country":"Azerbaijan","title":"Baku - Azerbaijan"},{"tz":"Asia\/Bangkok","location":"Bangkok","code":"TH","country":"Thailand","title":"Bangkok - Thailand"},{"tz":"Asia\/Barnaul","location":"Barnaul","code":"RU","country":"Russia","title":"Barnaul - Russia"},{"tz":"Asia\/Beirut","location":"Beirut","code":"LB","country":"Lebanon","title":"Beirut - Lebanon"},{"tz":"Asia\/Bishkek","location":"Bishkek","code":"KG","country":"Kyrgyzstan","title":"Bishkek - Kyrgyzstan"},{"tz":"Asia\/Brunei","location":"Brunei","code":"BN","country":"Brunei Darussalam","title":"Brunei Darussalam"},{"tz":"Asia\/Chita","location":"Chita","code":"RU","country":"Russia","title":"Chita - Russia"},{"tz":"Asia\/Choibalsan","location":"Choibalsan","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Choibalsan - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Colombo","location":"Colombo","code":"LK","country":"Sri Lanka","title":"Colombo - Sri Lanka"},{"tz":"Asia\/Damascus","location":"Damascus","code":"SY","country":"Syrian Arab Republic (Syria)","title":"Damascus - Syria"},{"tz":"Asia\/Dhaka","location":"Dhaka","code":"BD","country":"Bangladesh","title":"Dhaka - Bangladesh"},{"tz":"Asia\/Dili","location":"Dili","code":"TL","country":"Timor-Leste","title":"Dili - Timor-Leste"},{"tz":"Asia\/Dubai","location":"Dubai","code":"AE","country":"United Arab Emirates","title":"Dubai - United Arab Emirates"},{"tz":"Asia\/Dushanbe","location":"Dushanbe","code":"TJ","country":"Tajikistan","title":"Dushanbe - Tajikistan"},{"tz":"Asia\/Famagusta","location":"Famagusta","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Famagusta - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Gaza","location":"Gaza","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Gaza - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Hebron","location":"Hebron","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Hebron - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Ho_Chi_Minh","location":"HoChiMinh","code":"VN","country":"Viet Nam","title":"Ho Chi Minh City - Vietnam"},{"tz":"Asia\/Hong_Kong","location":"HongKong","code":"HK","country":"Hong Kong","title":"Hong Kong China"},{"tz":"Asia\/Hovd","location":"Hovd","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Hovd - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Irkutsk","location":"Irkutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Irkutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Jakarta","location":"Jakarta","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jakarta - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jayapura","location":"Jayapura","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jayapura - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jerusalem","location":"Jerusalem","code":"IL","country":"Israel","title":"Jerusalem - Israel"},{"tz":"Asia\/Kabul","location":"Kabul","code":"AF","country":"Afghanistan","title":"Kabul - Afghanistan"},{"tz":"Asia\/Kamchatka","location":"Kamchatka","code":"RU","country":"Russia","title":"Kamchatka - Russia"},{"tz":"Asia\/Karachi","location":"Karachi","code":"PK","country":"Pakistan","title":"Karachi - Pakistan"},{"tz":"Asia\/Kathmandu","location":"Kathmandu","code":"NP","country":"Nepal","title":"Kathmandu - Nepal"},{"tz":"Asia\/Khandyga","location":"Khandyga","code":"RU","country":"Russia","title":"Khandyga - Russia"},{"tz":"Asia\/Kolkata","location":"Kolkata","code":"IN","country":"India","title":"Kolkata - India"},{"tz":"Asia\/Krasnoyarsk","location":"Krasnoyarsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Krasnoyarsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Kuala_Lumpur","location":"KualaLumpur","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuala Lumpur - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuching","location":"Kuching","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuching - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuwait","location":"Kuwait","code":"KW","country":"Kuwait","title":"Kuwait"},{"tz":"Asia\/Macau","location":"Macau","code":"MO","country":"Macau","title":"Macau"},{"tz":"Asia\/Magadan","location":"Magadan","code":"RU","country":"Russia","title":"Magadan - Russia"},{"tz":"Asia\/Makassar","location":"Makassar","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Makassar - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Manila","location":"Manila","code":"PH","country":"Philippines","title":"Manila - Philippines"},{"tz":"Asia\/Muscat","location":"Muscat","code":"OM","country":"Oman","title":"Muscat - Oman"},{"tz":"Asia\/Nicosia","location":"Nicosia","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Nicosia - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Novokuznetsk","location":"Novokuznetsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novokuznetsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Novosibirsk","location":"Novosibirsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novosibirsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Omsk","location":"Omsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Omsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Oral","location":"Oral","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Oral - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Phnom_Penh","location":"PhnomPenh","code":"KH","country":"Cambodia","title":"Phnom Penh - Cambodia"},{"tz":"Asia\/Pontianak","location":"Pontianak","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Pontianak - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Pyongyang","location":"Pyongyang","code":"KP","country":"Korea (North)","title":"Pyongyang - North Korea"},{"tz":"Asia\/Qatar","location":"Qatar","code":"QA","country":"Qatar","title":"Qatar"},{"tz":"Asia\/Qostanay","location":"Qostanay","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qostanay - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Qyzylorda","location":"Qyzylorda","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qyzylorda - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Riyadh","location":"Riyadh","code":"SA","country":"Saudi Arabia","title":"Riyadh - Saudi Arabia"},{"tz":"Asia\/Sakhalin","location":"Sakhalin","code":"RU","country":"Russia","title":"Sakhalin - Russia"},{"tz":"Asia\/Samarkand","location":"Samarkand","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Samarkand - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Seoul","location":"Seoul","code":"KR","country":"Korea (South)","title":"Seoul - South Korea"},{"tz":"Asia\/Shanghai","location":"Shanghai","code":"CN","country":"China","title":"Shanghai - China"},{"tz":"Asia\/Singapore","location":"Singapore","code":"SG","country":"Singapore","title":"Singapore"},{"tz":"Asia\/Srednekolymsk","location":"Srednekolymsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Srednekolymsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Taipei","location":"Taipei","code":"TW","country":"Taiwan","title":"Taipei - Chinese Taipei"},{"tz":"Asia\/Tashkent","location":"Tashkent","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Tashkent - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Tbilisi","location":"Tbilisi","code":"GE","country":"Georgia","title":"Tbilisi - Georgia"},{"tz":"Asia\/Tehran","location":"Tehran","code":"IR","country":"Iran","title":"Tehran - Iran"},{"tz":"Asia\/Thimphu","location":"Thimphu","code":"BT","country":"Bhutan","title":"Thimphu - Bhutan"},{"tz":"Asia\/Tokyo","location":"Tokyo","code":"JP","country":"Japan","title":"Tokyo - Japan"},{"tz":"Asia\/Tomsk","location":"Tomsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Tomsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Ulaanbaatar","location":"Ulaanbaatar","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Ulaanbaatar - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Urumqi","location":"Urumqi","code":"CN","country":"China","title":"Urumqi - China"},{"tz":"Asia\/Ust-Nera","location":"Ust-Nera","code":"RU","country":"Russia","title":"Ust-Nera - Russia"},{"tz":"Asia\/Vientiane","location":"Vientiane","code":"LA","country":"Lao PDR","title":"Vientiane - Laos"},{"tz":"Asia\/Vladivostok","location":"Vladivostok","code":"RU","country":"Russia","title":"Vladivostok - Russia"},{"tz":"Asia\/Yakutsk","location":"Yakutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Yakutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Yangon","location":"Yangon","code":"MM","country":"Myanmar","title":"Yangon - Myanmar"},{"tz":"Asia\/Yekaterinburg","location":"Yekaterinburg","code":"RU","country":"Russia","title":"Yekaterinburg - Russia"},{"tz":"Asia\/Yerevan","location":"Yerevan","code":"AM","country":"Armenia","title":"Yerevan - Armenia"},{"tz":"Atlantic\/Azores","location":"Azores","code":"PT","country":"Portugal","title":"Azores - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Bermuda","location":"Bermuda","code":"BM","country":"Bermuda","title":"Bermuda"},{"tz":"Atlantic\/Canary","location":"Canary","code":"ES","country":"Spain","title":"Canary Islands - Spain"},{"tz":"Atlantic\/Cape_Verde","location":"CapeVerde","code":"CV","country":"Cape Verde","title":"Cape Verde"},{"tz":"Atlantic\/Faroe","location":"Faroe","code":"FO","country":"Faroe Islands","title":"Faroe Islands"},{"tz":"Atlantic\/Madeira","location":"Madeira","code":"PT","country":"Portugal","title":"Madeira - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Reykjavik","location":"Reykjavik","code":"IS","country":"Iceland","title":"Reykjavik - Iceland"},{"tz":"Atlantic\/South_Georgia","location":"SouthGeorgia","code":"GS","country":"South Georgia and the South Sandwich Islands","title":"South Georgia and the South Sandwich Islands"},{"tz":"Atlantic\/St_Helena","location":"StHelena","code":"SH","country":"Saint Helena","title":"Saint Helena"},{"tz":"Atlantic\/Stanley","location":"Stanley","code":"FK","country":"Falkland Islands (Malvinas)","title":"Stanley - Falkland Islands"},{"tz":"Australia\/Adelaide","location":"Adelaide","code":"AU","country":"Australia","title":"Adelaide - Australia"},{"tz":"Australia\/Brisbane","location":"Brisbane","code":"AU","country":"Australia","title":"Brisbane - Australia"},{"tz":"Australia\/Broken_Hill","location":"BrokenHill","code":"AU","country":"Australia","title":"Broken Hill - Australia"},{"tz":"Australia\/Darwin","location":"Darwin","code":"AU","country":"Australia","title":"Darwin - Australia"},{"tz":"Australia\/Eucla","location":"Eucla","code":"AU","country":"Australia","title":"Eucla - Australia"},{"tz":"Australia\/Hobart","location":"Hobart","code":"AU","country":"Australia","title":"Hobart - Australia"},{"tz":"Australia\/Lindeman","location":"Lindeman","code":"AU","country":"Australia","title":"Lindeman - Australia"},{"tz":"Australia\/Lord_Howe","location":"LordHowe","code":"AU","country":"Australia","title":"Lord Howe - Australia"},{"tz":"Australia\/Melbourne","location":"Melbourne","code":"AU","country":"Australia","title":"Melbourne - Australia"},{"tz":"Australia\/Perth","location":"Perth","code":"AU","country":"Australia","title":"Perth - Australia"},{"tz":"Australia\/Sydney","location":"Sydney","code":"AU","country":"Australia","title":"Sydney - Australia"},{"tz":"Europe\/Amsterdam","location":"Amsterdam","code":"NL","country":"Netherlands","title":"Amsterdam - Netherlands"},{"tz":"Europe\/Andorra","location":"Andorra","code":"AD","country":"Andorra","title":"Andorra"},{"tz":"Europe\/Astrakhan","location":"Astrakhan","code":"RU","country":"Russia","title":"Astrakhan - Russia"},{"tz":"Europe\/Athens","location":"Athens","code":"GR","country":"Greece","title":"Athens - Greece"},{"tz":"Europe\/Belgrade","location":"Belgrade","code":"RS","country":"Serbia","title":"Belgrade - Serbia"},{"tz":"Europe\/Berlin","location":"Berlin","code":"DE","country":"Germany","title":"Berlin - Germany"},{"tz":"Europe\/Bratislava","location":"Bratislava","code":"SK","country":"Slovakia","title":"Bratislava - Slovakia"},{"tz":"Europe\/Brussels","location":"Brussels","code":"BE","country":"Belgium","title":"Brussels - Belgium"},{"tz":"Europe\/Bucharest","location":"Bucharest","code":"RO","country":"Romania","title":"Bucharest - Romania"},{"tz":"Europe\/Budapest","location":"Budapest","code":"HU","country":"Hungary","title":"Budapest - Hungary"},{"tz":"Europe\/Busingen","location":"Busingen","code":"DE","country":"Germany","title":"Busingen - Germany"},{"tz":"Europe\/Chisinau","location":"Chisinau","code":"MD","country":"Moldova","title":"Chisinau - Moldova"},{"tz":"Europe\/Copenhagen","location":"Copenhagen","code":"DK","country":"Denmark","title":"Copenhagen - Denmark"},{"tz":"Europe\/Dublin","location":"Dublin","code":"IE","country":"Ireland","title":"Dublin - Ireland"},{"tz":"Europe\/Gibraltar","location":"Gibraltar","code":"GI","country":"Gibraltar","title":"Gibraltar"},{"tz":"Europe\/Guernsey","location":"Guernsey","code":"GG","country":"Guernsey","title":"Guernsey"},{"tz":"Europe\/Helsinki","location":"Helsinki","code":"FI","country":"Finland","title":"Helsinki - Finland"},{"tz":"Europe\/Isle_of_Man","location":"IsleofMan","code":"IM","country":"Isle of Man","title":"Isle of Man"},{"tz":"Europe\/Istanbul","location":"Istanbul","code":"TR","country":"Turkey","title":"Istanbul - Turkey"},{"tz":"Europe\/Jersey","location":"Jersey","code":"JE","country":"Jersey","title":"Jersey"},{"tz":"Europe\/Kaliningrad","location":"Kaliningrad","code":"RU","country":"Russia","title":"Kaliningrad - Russia"},{"tz":"Europe\/Kirov","location":"Kirov","code":"RU","country":"Russia","title":"Kirov - Russia"},{"tz":"Europe\/Kyiv","location":"Kyiv","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Kyiv - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Lisbon","location":"Lisbon","code":"PT","country":"Portugal","title":"Lisbon - Portugal"},{"tz":"Europe\/Ljubljana","location":"Ljubljana","code":"SI","country":"Slovenia","title":"Ljubljana - Slovenia"},{"tz":"Europe\/London","location":"London","code":"GB","country":"United Kingdom","title":"London - United Kingdom"},{"tz":"Europe\/Luxembourg","location":"Luxembourg","code":"LU","country":"Luxembourg","title":"Luxembourg"},{"tz":"Europe\/Madrid","location":"Madrid","code":"ES","country":"Spain","title":"Madrid - Spain"},{"tz":"Europe\/Malta","location":"Malta","code":"MT","country":"Malta","title":"Malta"},{"tz":"Europe\/Mariehamn","location":"Mariehamn","code":"AX","country":"Aland Islands","title":"Mariehamn - Aland Islands"},{"tz":"Europe\/Minsk","location":"Minsk","code":"BY","country":"Belarus","title":"Minsk - Belarus"},{"tz":"Europe\/Monaco","location":"Monaco","code":"MC","country":"Monaco","title":"Monaco"},{"tz":"Europe\/Moscow","location":"Moscow","code":"RU","country":"Russia","title":"Moscow - Russia"},{"tz":"Europe\/Oslo","location":"Oslo","code":"NO","country":"Norway","title":"Oslo - Norway"},{"tz":"Europe\/Paris","location":"Paris","code":"FR","country":"France","title":"Paris - France"},{"tz":"Europe\/Podgorica","location":"Podgorica","code":"ME","country":"Montenegro","title":"Podgorica - Montenegro"},{"tz":"Europe\/Prague","location":"Prague","code":"CZ","country":"Czech Republic","title":"Prague - Czech Republic"},{"tz":"Europe\/Riga","location":"Riga","code":"LV","country":"Latvia","title":"Riga - Latvia"},{"tz":"Europe\/Rome","location":"Rome","code":"IT","country":"Italy","title":"Rome - Italy"},{"tz":"Europe\/Samara","location":"Samara","code":"RU","country":"Russia","title":"Samara - russia"},{"tz":"Europe\/San_Marino","location":"SanMarino","code":"SM","country":"San Marino","title":"San Marino"},{"tz":"Europe\/Sarajevo","location":"Sarajevo","code":"BA","country":"Bosnia and Herzegovina","title":"Sarajevo - Bosnia and Herzergovina"},{"tz":"Europe\/Saratov","location":"Saratov","code":"RU","country":"Russia","title":"Saratov - Russia"},{"tz":"Europe\/Simferopol","location":"Simferopol","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Simferopol - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Skopje","location":"Skopje","code":"MK","country":"Macedonia","title":"Skopje - Macedonia"},{"tz":"Europe\/Sofia","location":"Sofia","code":"BG","country":"Bulgaria","title":"Sofia - Bulgaria"},{"tz":"Europe\/Stockholm","location":"Stockholm","code":"SE","country":"Sweden","title":"Stockholm - Sweden"},{"tz":"Europe\/Tallinn","location":"Tallinn","code":"EE","country":"Estonia","title":"Tallinn - Estonia"},{"tz":"Europe\/Tirane","location":"Tirane","code":"AL","country":"Albania","title":"Tirana - Albania"},{"tz":"Europe\/Ulyanovsk","location":"Ulyanovsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Ulyanovsk - Russia"},{"tz":"Europe\/Vaduz","location":"Vaduz","code":"LI","country":"Liechtenstein","title":"Vaduz - Liechtenstein"},{"tz":"Europe\/Vatican","location":"Vatican","code":"VA","country":"Holy See (Vatican City State)","title":"Vatican City"},{"tz":"Europe\/Vienna","location":"Vienna","code":"AT","country":"Austria","title":"Vienna - Austria"},{"tz":"Europe\/Vilnius","location":"Vilnius","code":"LT","country":"Lithuania","title":"Vilnius - Lithuania"},{"tz":"Europe\/Volgograd","location":"Volgograd","code":"RU","country":"Russia","title":"Volgograd - Russia"},{"tz":"Europe\/Warsaw","location":"Warsaw","code":"PL","country":"Poland","title":"Warsaw - Poland"},{"tz":"Europe\/Zagreb","location":"Zagreb","code":"HR","country":"Croatia","title":"Zagreb - Croatia"},{"tz":"Europe\/Zurich","location":"Zurich","code":"CH","country":"Switzerland","title":"Zurich - Switzerland"},{"tz":"Indian\/Antananarivo","location":"Antananarivo","code":"MG","country":"Madagascar","title":"Antananarivo - Madagascar"},{"tz":"Indian\/Chagos","location":"Chagos","code":"IO","country":"British Indian Ocean Territory","title":"Chagos - British Indian Ocean Territory"},{"tz":"Indian\/Christmas","location":"Christmas","code":"CX","country":"Christmas Island","title":"Christmas Island"},{"tz":"Indian\/Cocos","location":"Cocos","code":"CC","country":"Cocos (Keeling) Islands","title":"Cocos (Keeling) Islands"},{"tz":"Indian\/Comoro","location":"Comoro","code":"KM","country":"Comoros","title":"Comoros"},{"tz":"Indian\/Kerguelen","location":"Kerguelen","code":"TF","country":"French Southern Territories","title":"Kerguelen - French Southern Territories"},{"tz":"Indian\/Mahe","location":"Mahe","code":"SC","country":"Seychelles","title":"Mahe - Seychelles"},{"tz":"Indian\/Maldives","location":"Maldives","code":"MV","country":"Maldives","title":"Maldives"},{"tz":"Indian\/Mauritius","location":"Mauritius","code":"MU","country":"Mauritius","title":"Mauritius"},{"tz":"Indian\/Mayotte","location":"Mayotte","code":"YT","country":"Mayotte","title":"Mayotte"},{"tz":"Indian\/Reunion","location":"Reunion","code":"RE","country":"Reunion","title":"Reunion"},{"tz":"Pacific\/Apia","location":"Apia","code":"WS","country":"Samoa","title":"Apia - Samoa"},{"tz":"Pacific\/Auckland","location":"Auckland","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Auckland - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Bougainville","location":"Bougainville","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Bougainville - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Chatham","location":"Chatham","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Chatham Islands - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Chuuk","location":"Chuuk","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Chuuk - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Easter","location":"Easter","code":"CL","country":"Chile","title":"Easter Island - Chile"},{"tz":"Pacific\/Efate","location":"Efate","code":"VU","country":"Vanuatu","title":"Efate - Vanuatu"},{"tz":"Pacific\/Fakaofo","location":"Fakaofo","code":"TK","country":"Tokelau","title":"Fakaofo - Tokelau"},{"tz":"Pacific\/Fiji","location":"Fiji","code":"FJ","country":"Fiji","title":"Fiji"},{"tz":"Pacific\/Funafuti","location":"Funafuti","code":"TV","country":"Tuvalu","title":"Funafuti - Tuvalu"},{"tz":"Pacific\/Galapagos","location":"Galapagos","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Galapagos Islands - Ecuador"},{"tz":"Pacific\/Gambier","location":"Gambier","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Gambier - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Guadalcanal","location":"Guadalcanal","code":"SB","country":"Solomon Islands","title":"Guadalcanal - Solomon Islands"},{"tz":"Pacific\/Guam","location":"Guam","code":"GU","country":"Guam","title":"Guam"},{"tz":"Pacific\/Honolulu","location":"Honolulu","code":"US","country":"United States of America","title":"Honolulu - Hawaii - United States of America"},{"tz":"Pacific\/Kanton","location":"Kanton","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kanton - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kiritimati","location":"Kiritimati","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kiritimati - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kosrae","location":"Kosrae","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Kosrae - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Kwajalein","location":"Kwajalein","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Kwajalein - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Majuro","location":"Majuro","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Majuro - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Marquesas","location":"Marquesas","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Marquesas - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Midway","location":"Midway","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Midway - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Nauru","location":"Nauru","code":"NR","country":"Nauru","title":"Nauru"},{"tz":"Pacific\/Niue","location":"Niue","code":"NU","country":"Niue","title":"Niue"},{"tz":"Pacific\/Norfolk","location":"Norfolk","code":"NF","country":"Norfolk Island","title":"Norfolk Island"},{"tz":"Pacific\/Noumea","location":"Noumea","code":"NC","country":"New Caledonia","title":"Noumea - New Caledonia"},{"tz":"Pacific\/Pago_Pago","location":"PagoPago","code":"AS","country":"American Samoa","title":"Pago Pago - American Samoa"},{"tz":"Pacific\/Palau","location":"Palau","code":"PW","country":"Palau","title":"Palau"},{"tz":"Pacific\/Pitcairn","location":"Pitcairn","code":"PN","country":"Pitcairn","title":"Pitcairn"},{"tz":"Pacific\/Pohnpei","location":"Pohnpei","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Pohnpei - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Port_Moresby","location":"PortMoresby","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Port Moresby - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Rarotonga","location":"Rarotonga","code":"CK","country":"Cook Islands","title":"Rarotonga - Cook Islands"},{"tz":"Pacific\/Saipan","location":"Saipan","code":"MP","country":"Northern Mariana Islands","title":"Saipan - Northern Marinara Islands"},{"tz":"Pacific\/Tahiti","location":"Tahiti","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Tahiti - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Tarawa","location":"Tarawa","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Tarawa - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Tongatapu","location":"Tongatapu","code":"TO","country":"Tonga","title":"Tongatapu - Tonga"},{"tz":"Pacific\/Wake","location":"Wake","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Wake - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Wallis","location":"Wallis","code":"WF","country":"Wallis and Futuna Islands","title":"Wallis and Futuna Islands"},{"tz":"UTC","location":"UTC","code":"UTC","country":"","title":"UTC\/GMT"}]
ADVERTISEMENT
All the Rugby. All the News. All in One Place. Your Inbox.
Sign up now
RugbyPass Newsletter
Get the latest rugby news and analysis with the RugbyPass newsletter