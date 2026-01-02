Édition du Nord
TOP 14

Phase retour : le Top 14 se resserre

Un supporter entonne la Pena Baiona avant le match de Top 14 entre l’Aviron Bayonnais et le LOU, au stade Jean-Dauger de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, le 29 novembre 2025. (Photo : Gaizka Iroz / AFP via Getty Images)

Le Top 14 entame sa bascule samedi 3 janvier trois jours après le réveillon avec le début de la phase retour, où Clermont et La Rochelle doivent gagner sous peine de se laisser distancer dans la course à la phase finale.

Au terme des 13 premières journées, la hiérarchie de la poule unique a mis en évidence en haut trois équipes, Toulouse, Pau et dans une moindre mesure Toulon, et deux équipes en bas, Perpignan et Montauban.

Le reste du peloton est très groupé, avec un point entre la 4e (Stade français) et la 9e place (Montpellier).

VIDEO

Top 14

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Toulouse
13
10
3
0
47
2
Pau
13
10
3
0
46
3
Toulon
13
8
5
0
39
4
Stade Francais
13
6
6
1
34
5
Bordeaux
13
7
6
0
34
6
Bayonne
13
8
5
0
34
7
Racing 92
13
7
5
1
33
8
Castres
13
7
6
0
33
9
Montpellier
13
6
6
1
33
10
Stade Rochelais
13
6
7
0
31
11
Clermont
13
7
6
0
31
12
Lyon
13
5
8
0
23
13
US Montauban
13
1
11
1
7
14
Perpignan
13
1
12
0
5

Si Lyon (12e) commence à décrocher, le même risque pointe pour La Rochelle et Clermont, actuellement à trois points de la 4e place, en cas de mauvais résultat ce week-end.

La Rochelle va célébrer dimanche sa 10e année de match à guichet fermé du stade Marcel-Deflandre à l’occasion d’une rencontre de gala contre Toulon, soit 122 matches de Top 14.

A domicile dimanche (21h05), les Rochelais ne peuvent pas perdre, alors que les Toulonnais, qui ont déjà gagné à Montpellier et Montauban espèrent faire un coup chez un gros nom.

Pour Clermont, la situation est un peu plus apaisée avec la victoire contre l’UBB lors de la 13e journée, qui a mis fin à une série de trois défaites, dont une à Perpignan, où toutes les autres équipes s’étaient imposées jusqu’ici.

Il ne faudra pas faire de même contre Montauban samedi (16h35), avant-dernier du championnat, mais dont les performances à domicile sont plus solides que les débâcles à chaque déplacement, comme celui à Clermont en phase aller (84-31, 5e journée).

Lutte à distance pour Pau et Toulouse

En haut du classement, Toulouse, qui a repris la tête la semaine passée après un succès éclatant contre La Rochelle, se déplace à Perpignan samedi (14h30). Si les Catalans sont derniers, les prestations de l’équipe sont bien plus satisfaisantes depuis un mois et la tâche des triples champions de France ne sera pas aussi aisée que sur le papier.

D’autant plus que Toulouse compte de nombreux absents sur ses lignes arrière, et que les Toulousains auront aussi un peu la tête à la Champions Cup, qui les occupera les deux prochaines semaines et où la défaite sera interdite après le revers à Glasgow en décembre.

De son côté, Pau se déplace chez un autre mal-classé, Lyon. Les Palois, en route pour une saison historique en Top 14, vont récupérer leur ailier Théo Attissogbe. En face, Lyon doit gagner pour ne plus avoir rien à jouer jusqu’à la fin de la saison, trop loin du Top 6 comme des dernières places en championnat et mal en point en Challenge Cup (deux défaites).

UBB – Racing 92 en affiche

Autre affiche de la journée samedi (21h00), la réception du Racing 92 par l’UBB. Les champions d’Europe sont en retard de plus de 10 points par rapport à leur rythme de la saison passée en Top 14 et sont sous pression s’ils veulent accrocher une des deux premières places, qualificatives pour les demi-finales.

Les Racingmen ont un gros coup à jouer en Top 14 en janvier, avec ensuite deux réceptions consécutives de mal classés, Perpignan et Lyon. « On sait exactement où on est, on sait qu’on a beaucoup d’axes où on doit progresser (…) comme la gestion des fins de match. Des choses qui dépendent un peu de nous », a détaillé le manager du Racing 92 Patrice Collazo en conférence de presse mercredi.

Deux autres matchs opposent des membres du peloton du Top 14, avec Stade français – Castres et Montpellier – Bayonne samedi (16h35).

