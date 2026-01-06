Paradoxe à Bayonne : un renfort dans le staff... qui fragilise Grégory Patat

Bayonne, 9e du Top 14 après sa lourde défaite à Montpellier samedi (62-22) a annoncé lundi 5 janvier l’intégration au sein de l’encadrement sportif de Grégory Patat de l’ancien joueur et capitaine du club Jean Monribot… que l’actuel manager ne voulait pas.

Ancien flanker, entraîneur des Espoirs cette saison, Monribot, 38 ans, « travaillera sur la conquête, plus spécifiquement sur le secteur de la touche », indique le club dans un communiqué.

Choix de la direction et du directeur du rugby Laurent Travers, Monribot n’était pas désiré par Grégory Patat, qui fait confiance dans ce secteur à Stéphane Barberena, dont il est proche.

« J’ai ma position vis-à-vis de Jean (Monribot), j’en ai discuté avec lui. Mais le chef, c’est Philippe Tayeb », avait déclaré, après le match face au MHR, Grégory Patat, prolongé cet automne jusqu’en 2028 après de longues tergiversations mais visiblement affaibli par la crise qui couve en coulisses au sein du club et par les résultats de son équipe, décevante cette saison à l’extérieur après avoir fini 4e du dernier exercice.

ADVERTISEMENT

« J’ai ma position vis-à-vis de Jean (Monribot), j’en ai discuté avec lui. Mais le chef, c’est Philippe Tayeb… »

Cette annonce n’est donc pas une surprise et fait suite à la sortie médiatique du président Philippe Tayeb qui, à l’issue du match dans l’Hérault, avait évoqué le besoin de « changements de discours », accentuant la pression sur son manager Grégory Patat.

« Il y a un petit moment que j’ai tiré la sonnette d’alarme sur différents sujets. Je n’ai peut-être pas été entendu, mais aujourd’hui, si je ne suis pas entendu, il faudra prendre des décisions. Fortes, je ne sais pas, mais améliorer ce qui se passe, c’est obligatoire », avait déclaré le dirigeant sur Canal+.

« On manque aujourd’hui de contenu, de travail, peut-être même de dynamique ou juste un peu de fraîcheur, parce que des fois, des changements de discours peuvent amener de la fraîcheur dans un vestiaire, et ça peut être très positif », avait estimé le dirigeant qui avait fait le déplacement en avion privé avec le staff et les joueurs.

Interrogé sur le rôle de Laurent Travers, manager reconnu arrivé à l’intersaison, un mouvement qui avait suscité des remous dans le staff, M. Tayeb avait affirmé qu’il n’intervenait « pas dans le sportif, jusqu’à ce soir (…) Je ne peux pas en dire plus ».

Un autre ancien de la maison basque va intégrer le staff. Il s’agit de l’ex-2e ligne Abdelatif Boutaty, 42 ans, qui « intègre l’équipe intendance aux côtés de David Fort », poursuit le club.