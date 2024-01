Owen Farrell n’est pas près de rejouer pour l’Angleterre selon Steve Borthwick

L’avenir d’Owen Farrell en Angleterre reste incertain, Steve Borthwick ayant révélé que son capitaine ne lui avait donné aucune indication quant à son retour.

Farrell manquera au moins le Tournoi des Six Nations pour donner la priorité à son bien-être mental et à celui de sa famille après la Coupe du Monde de Rugby en France, au cours de laquelle le demi d’ouverture des Saracens a été hué à plusieurs reprises par les supporters lors des matchs.

Farrell ne sera probablement pas disponible pour la tournée d’été au Japon et en Nouvelle-Zélande. Il est donc possible que la victoire en finale de la médaille de bronze contre l’Argentine en octobre ait été le dernier test du joueur de 32 ans pour l’Angleterre.

Une conversation privée entre les deux hommes

Interrogé jeudi 4 janvier sur le fait de savoir si Farrell rejouera pour l’Angleterre, Steve Borthwick a répondu : « J’espère vraiment qu’il le fera. Nous espérons tous qu’Owen reviendra bientôt dans l’équipe d’Angleterre, mais c’est à lui de prendre la décision.

« Owen et moi avons parlé à la fin de la Coupe du monde. Nous étions à Paris. Nous nous sommes promenés et il a partagé certaines de ses réflexions et ce qu’il pensait à ce moment-là.

« Il a ensuite pris une période de réflexion et nous nous sommes rencontrés quelques semaines plus tard pour me faire part de sa décision de se mettre en retrait. Il a exprimé certains de ses sentiments, ce qui est clairement une conversation confidentielle.

« La première chose que je dirai, c’est que je suis plein d’admiration pour ce type – en tant qu’homme, en tant que joueur et en tant que leader. Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu’il a fait. J’ai été très clair sur le fait qu’il n’y a aucune pression qui pèse sur lui, que c’est sa décision qui doit être prise au moment qui lui convient le mieux. »

Consterné par la haine et la violence en ligne

Borthwick s’est dit consterné par la violence et le nombre des trolls en ligne lors de la Coupe du monde, insistant sur le fait que la haine dont Farrell a fait l’objet illustre le mauvais traitement de plus en plus fréquent dont sont victimes certaines personnalités de premier plan du rugby.

Farrell s’est retrouvé dans l’œil du cyclone après avoir reçu un carton rouge pour un plaquage dangereux contre le Pays de Galles en août, une décision qui a été annulée puis rétablie en réaction au tollé général.

Entre-temps, les arbitres Wayne Barnes et Tom Foley ont évoqué l’influence des violences en ligne sur leur récente décision de prendre leur retraite après la Coupe du monde.

« Rien qu’en Angleterre, nous avons vu un joueur – un capitaine – et deux officiels de match quitter le rugby au sommet de leur carrière à cause de certains problèmes », a regretté Borthwick.

Trois candidats pour être capitaine

« C’est clairement un fait de société qui se pose ici. La haine diffusée en ligne n’est pas acceptable, elle n’est pas juste. Il est tout simplement épouvantable que des gens aient à endurer ça, que leurs familles aient à endurer ça, que ça pousse des gens à quitter le rugby.

« Je n’ai pas de réponse à tout cela, mais je sais que ce n’est pas correct et que ce ne sont pas de vrais fans de rugby qui tiennent ces propos. Aucun d’entre nous ne s’attendait à ce qui s’est passé lors de cette Coupe du monde dans ce domaine, ni à ce qu’il y ait autant de violence à l’encontre de certaines personnes et de certaines équipes. »

Un nouveau capitaine anglais sera désigné dans le courant du mois, Jamie George, George Ford et Ellis Genge étant les principaux candidats.