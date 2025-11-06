On sait dans quelle ville le Sevens fera étape en Australie ces trois prochaines années

Le rugby à 7 mondial s’installe durablement à Perth. Rugby Australia a officialisé jeudi 6 novembre le retour de l’étape australienne des HSBC SVNS Series dans la capitale de l’Australie-Occidentale pour une durée de trois ans supplémentaires. Hôte depuis la saison 2023-2024, Perth conservera son statut jusqu’en 2028.

ADVERTISEMENT

L’édition inaugurale, disputée en janvier 2024, avait vu les Argentins triompher chez les hommes et les Irlandaises s’imposer chez les femmes, devant des tribunes pleines à HBF Park, alors que le pays hôte avait été battu en finale. En 2025, les Australiennes ont offert à leur public une première victoire sur leurs terres depuis sept ans, au terme d’une finale électrique remportée face aux Néo-Zélandaises.

We are so back 🤩 Pools locked in and counting down the days until @Dubai7s #HSBCSVNS | #HSBCSVNSDXB pic.twitter.com/cAzWmuu2Xo — HSBC SVNS (@SVNSSeries) October 24, 2025

Les huit meilleures nations masculines et féminines seront engagées dans cette nouvelle mouture baptisée SVNS 1. La prochaine étape est déjà fixée : les SVNS reviendront à Perth les 7 et 8 février 2026, juste après l’étape de Singapour. Dubaï (29-30 novembre) ouvrira la saison 2025-2026, suivie du tournoi de Cape Town, avant que le circuit n’enchaîne avec Vancouver, les États-Unis puis les trois manches du championnat du monde à Hong Kong, Valladolid et Bordeaux.

« La population d’Australie-Occidentale a pleinement adopté les HSBC SVNS Series, et je suis ravi que cette aventure continue », a salué le directeur général de Rugby Australia, Phil Waugh. « L’édition 2025 a été la meilleure à ce jour, et je suis certain que celle de 2026 fera encore mieux. »

Pour le gouvernement de l’État, cette prolongation va bien au-delà du sport. « C’est une vitrine mondiale exceptionnelle », a souligné Reece Whitby, ministre du tourisme. « L’événement attire un public international, génère des retombées économiques majeures et renforce notre image comme terre d’accueil de grandes compétitions. »