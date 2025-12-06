Ode à Boris Palu, héros ordinaire de la révolte bordelaise à Pretoria

On aurait pu s’attarder sur le doublé du serial marqueur Louis Bielle-Biarrey et on aurait eu raison. On aurait également pu s’épancher sur l’animation géniale et pleine de panache de Matthieu Jalibert et on aurait tout autant été dans le vrai. Mais pour l’incroyable Bulls – UBB de samedi (33-46), qui voyait le vainqueur de la Champions Cup étrenner son nouveau statut pour la première fois de la saison, on a décidé de mettre en avant la performance de Boris Palu avec la conviction de ne pas beaucoup plus se tromper.

Boris Palu, c’est finalement le joueur rêvé de tout manager de Top 14. Hors des radars de la sélection, a contrario disponible toute l’année pour son club, fiable, capable d’enchaîner les saisons au-delà de vingt matchs comme on enfile les fleurs de Tahiti sur un collier de Vahiné… Et ce sens du devoir qui plait aux techniciens de ce jeu peu importe leur sensibilité.

Lorsqu’il a débarqué en Gironde à l’été 2024 en provenance du Racing 92, certains craignaient une hauteur de marche trop importante au sein d’un club solidement armé pour jouer les titres national et continental. Des craintes qu’il a fait taire à bas bruit.

Meilleur plaqueur de l’UBB

Samedi, face à une très belle et solide équipe des Bulls, sous la chaleur et l’humidité des cimes de Pretoria, se distinguer relevait du défi de caractère pour un avant. Et Boris Palu a été de ceux qui ont permis à l’Union de relever la tête en champion après une première période délicate (33-22). En jambes, l’ancien Racingman a été à la finition d’un contre rondement mené, plongeant rageusement dans l’en-but sud-africain pour ramener sa formation à portée de fusil (49e).

#InvestecChampionsCup | ☑ Essai de l’UBB ! 🏉 Boris Palu vient concrétiser la domination de siens depuis le retour des vestiaires, les Bordelais reviennent à six points des Bulls (33-27). VIDEO 📺 La deuxième période en direct : https://t.co/m19C7FLEze pic.twitter.com/VNQirvvS60 — francetvsport (@francetvsport) December 6, 2025

La récompense visible d’une activité globale débordante. Outre son essai, Palu a parcouru 40 mètres ballon en mains et effectué plus de passes (5) que Louis Bielle-Biarrey (4), Yoram Moefana (4) ou Romain Buros (3). Des chiffres presque extraterrestres pour un deuxième ligne.

Défensivement, il n’a pas été en reste non plus en étant le joueur de son équipe qui a le plus plaqué (9). Et que dire de cette pénalité ô combien capitale qu’il obtint au sol dans le dernier quart d’heure, à un moment bascule où les Bulls, à seulement une longueur de l’Union, poussaient fort pour repasser devant ?

Le genre de geste qui rapporte autant qu’un essai dans un moment faible où la générosité prime. La sienne a accablé les Bulls et été fondatrice de cette première victoire européenne de la saison à 5 points, très encourageante pour l’UBB. Une médaille de plus pour ce méconnu mais très bon joueur de club.