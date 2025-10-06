Nassira Konde : la nouvelle poupée Barbie de Mattel

La “Team Barbie” a une nouvelle membre : Nassira Konde ! L’internationale française (26 ans, 19 sélections) a été choisie avec trois autres joueuses de rugby pour intégrer la nouvelle collection de poupées Barbie de la firme Mattel. Ce n’est pas une blague, mais une annonce bien sérieuse du géant du jouet américain qui a officialisé la nouvelle ce lundi 6 octobre, à l’occasion de la Journée internationale de la fille (célébrée ce samedi 11 octobre).

Elles sont en tout quatre joueuses internationales à avoir leur version mini :

Nassira Konde (France) : Joueuse de rugby dynamique et médaillée olympique, connue pour inspirer la prochaine génération en prônant l’inclusion, le talent et l’ambition sans limites

Ilona Maher (États-Unis) : médaillée olympique, star des réseaux sociaux et militante du mouvement « body positivity », elle remet en question les stéréotypes en mettant en avant la force de la féminité.

Ellie Kildunne (Royaume-Uni) : membre clé de l'équipe anglaise de rugby à XV « Red Roses », championne du monde, élue « Joueuse de rugby de l'année 2024 » et pionnière dans l'essor du rugby féminin.

Portia Woodman-Wickliffe (Nouvelle-Zélande) : double championne olympique et championne du monde, connue pour avoir redéfini le jeu grâce à ses performances record.

La Team Barbie, en vrai avec (de gauche à droite) Nassira Konde, Ilona Maher, Ellie Kildunne et Portia Woodman-Wickliffe. Photo : @Barbie

« Je suis profondément honorée d’avoir aujourd’hui une poupée Barbie à mon effigie », a déclaré la trois-quarts centre des Lionnes du Stade Bordelais. « Quand on grandit, on a tous une Barbie quelque part dans nos souvenirs. On s’identifie à celle qu’on voit, à celle qui nous paraît la plus proche de nous… Et pour moi, petite fille, jamais je n’aurais imaginé qu’un jour il y aurait une Barbie qui me ressemble.

« Aujourd’hui, voir exister une Barbie joueuse de rugby, c’est bien plus qu’un jouet. C’est un symbole. C’est dire aux enfants qu’on peut être différent, qu’on peut avoir une autre trajectoire, un autre corps, une autre histoire… et pourtant trouver sa place. C’est permettre à une petite fille de se dire : “Moi aussi, je peux être ça”.

« Il y a ce détail qui compte beaucoup pour moi : c’est une Barbie qui me ressemble. Parfois, il suffit juste de se voir quelque part pour croire que tout est possible. »

« Et puis, il y a ce détail qui compte beaucoup pour moi : c'est une Barbie qui me ressemble. Petite, je n'ai pas souvent vu de poupées auxquelles je pouvais vraiment m'identifier. Alors aujourd'hui, savoir que des enfants pourront se reconnaître dans cette poupée, se sentir vus, beaux et légitimes tels qu'ils sont… ça me touche profondément. Parce que parfois, il suffit juste de se voir quelque part pour croire que tout est possible.

« J’ai parcouru un long chemin avec mes rêves, mes doutes et mes combats, et me retrouver aujourd’hui dans cette poupée, c’est un symbole fort : celui qu’on peut venir de loin et tout de même se construire un destin à la hauteur de ses rêves. »

L’idée de Mattel était de faire entrer dans la grande Team Barbie « quatre modèles inspirants et joueuses de rugby professionnelles venues du monde entier, réunies pour encourager les filles à affirmer leur confiance avec fierté », valorisant ainsi un discours pourtant pas super populaire en ce moment aux Etats-Unis où l’on préfère mettre en avant le masculinisme.

De quoi inspirer de plus en plus de jeunes filles à découvrir le rugby… d’autant que c’est pour aider Barbie ! « Les femmes de Team Barbie », explique la firme, « croient en leurs compétences, même dans un sport souvent considéré comme réservé aux hommes. Aux côtés de Barbie, elles se donnent pour mission d’encourager les jeunes filles à faire de même.

« Consciente du rôle essentiel que le sport joue dans le développement de la communication, de la confiance et de l’esprit d’équipe, Barbie s’engage à inspirer la prochaine génération à entrer dans le jeu – et à y rester – en partageant les histoires inspirantes de ces modèles d’exception. »

En revanche, seule la poupée Ilona Maher devrait être commercialisée et disponible à la vente en 2026. Celle à l’effigie de Nassira Konde ne devrait malheureusement rester qu’à l’état d’objet collector.

« Chez Barbie, nous croyons que les filles peuvent être et faire tout ce qu’elles veulent. En mettant en lumière les parcours de modèles exceptionnels dont la confiance a été le moteur du succès, nous voulons montrer aux jeunes filles que l’avenir du sport – ou quel que soit le domaine qui les passionne – leur appartient, avec Team Barbie à leurs côtés pour les encourager », a déclaré Krista Berger, vice-présidente senior de Barbie chez Mattel.