Coupe du Monde de Rugby 2027 : les Bleus vont enfin connaître leurs adversaires

Quel sera le programme du XV de France à la Coupe du Monde de Rugby en Australie ? Les hommes de Fabien Galthié pourraient-ils encore tomber sur les Springboks en quarts, voire dès les huitièmes, une des nouveautés de cette édition ? Verdict mercredi 3 décembre 10h00 (heure française) à Sydney, avec le tirage au sort des poules qui sera diffusé en intégralité sur RugbyPass TV.

Première Coupe du Monde de Rugby à 24 équipes, contre 20 depuis l’édition 1999, première édition à prévoir des huitièmes de finale, ce millésime australien sera également le premier organisé dans ce pays continent depuis 2003, la seule année où une équipe de l’hémisphère Nord s’était imposée, le XV de la Rose de Jonny Wilkinson.

Toujours à la recherche d’un premier titre, après six demi-finales et trois finales perdues (1987, 1999 et 2011), les Bleus, cinquièmes mondiaux après les tests d’automne, seront en tout cas protégés dans le chapeau 1, celui du top 6 mondial.

Impossible donc pour Antoine Dupont, Romain Ntamack ou Damian Penaud de retrouver tout de suite les doubles champions du monde en titre sud-africains, les All Blacks néo-zélandais, ou encore les Anglais, les Irlandais ou les Pumas argentins.

Reste à espérer que le tirage au sort n’offrira pas aux Bleus le pays hôte, les Wallabies australiens, septièmes mondiaux et épouvantail d’un chapeau 2 où il serait plus facile d’hériter du Japon ou d’un Pays de Galles moribond.

« C’est vrai que l’Australie est le gros morceau de ce chapeau 2 », a confirmé auprès de l’AFP Jean-Marc Lhermet, vice-président délégué au haut-niveau de la FFR : « Mais il y a aussi l’Écosse ou les Fidji, qui ont un potentiel incroyable et un classement pas corrélé à leur véritable niveau. Et d’ici deux ans, les choses peuvent encore évoluer au classement ! »

Organisé à Sydney dans les locaux de la chaîne Channel 9, détentrice des droits du XV en Australie, avec la participation de l’ancien ouvreur néo-zélandais Dan Carter, double champion du monde (2011 et 2015), et du pilier wallaby James Slipper, retraité depuis cet été après sa 151e sélection, ce tirage au sort va déterminer six groupes de quatre équipes, issues de quatre chapeaux.

Un hasard sévère pour les Bleus les enverrait dans une véritable « poule de la mort » avec les Wallabies, la Géorgie et les Samoa. Si la chance leur sourit, ce serait un groupe nettement plus facile avec le Japon, le Chili, dont ce sera la deuxième participation, et Hongkong, le petit poucet, qualifié pour la première fois.

Six groupes donc, de A à F, dont sortiront 16 équipes qui disputeront les huitièmes de finale : les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes.

Assurés en phase de poules d’éviter les Springboks, leurs tombeurs en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France (29-28), les Bleus pourraient par contre les retrouver dès les huitièmes s’ils finissaient deuxièmes de leur poule.

Et si une première place les assurerait a priori d’éviter un des cinq autres membres du top 6 en huitième, le hasard de la poule dans laquelle tomberont les Bleus pourrait avoir une grande influence sur la suite de leur parcours. Ainsi, il serait peut-être préférable de tomber dans les poules E ou F, dont les vainqueurs ne pourront pas rencontrer un autre vainqueur de poule avant les demi-finales.

« Ce qui est certain, c’est que nous irons en Australie avec beaucoup d’ambition », a insisté Jean-Marc Lhermet, « pour effacer ce goût amer du Mondial-2023 ».

Une fois les groupes connus, il restera à World Rugby et au comité d’organisation australien à révéler lors des prochaines semaines la ville hôte de chacun des 52 matchs au programme. Seule certitude pour l’instant : le match d’ouverture, le vendredi 1er octobre 2027, avec l’Australie, sera joué au Kings Park de Perth, et la finale le samedi 13 novembre à Sydney.

Les autres stades qui accueilleront la compétition seront à Melbourne, Adelaide, Townsville, Newcastle et Brisbane, la ville hôte des JO 2032, avec au total 2,5 millions de billets en vente, à partir de la mi-février.

Les 24 équipes et les quatre chapeaux pour le tirage :

Chapeau 1 : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, France, Argentine

Chapeau 2 : Australie, Fidji, Ecosse, Italie, Pays de Galles, Japon

Chapeau 3 : Géorgie, Uruguay, Espagne, Etats-Unis, Chili, Tonga

Chapeau 4 : Samoa, Portugal, Roumanie, Hong Kong, Zimbabwe, Canada