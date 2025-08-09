Après la 16e défaite de la France : « on s’attendait à quelque chose de costaud, et on l’a vu ce soir »

Pour son unique répétition avant la Coupe du Monde de Rugby 2025 qui se déroulera en Angleterre (22 août – 27 septembre), l’équipe de France féminine de rugby a une nouvelle fois cédé face à la puissance de l’Angleterre (40-6) samedi 9 août à Mont-de-Marsan.

ADVERTISEMENT

Il n’y a pas eu photo entre les deux meilleures nations du vieux continent avec une suprématie anglaise qui s’étend d’une unité supplémentaire (16 victoires de rang, dernière défaite en 2018).

« Forcément, on s’attendait à quelque chose de costaud, et on l’a vu ce soir », soupirait Carla Neisen (26 sélections), de retour à XV après quatre années passées au 7, au micro du diffuseur France TV. « Elles sont performantes dans pas mal de secteurs, donc on aura forcément beaucoup de travail. Même si on a très bien travaillé pendant un mois et demi, il faudra encore aller chercher, parce qu’il manque complètement des choses. Et je pense qu’on en est conscientes. »

« Là, je pense qu’on a beaucoup, beaucoup de travail. Que ce soit sur les extérieurs ou dans l’axe, on s’est fait prendre un peu partout. On revient sur la fin mais on n’arrive pas à conclure. Je pense que c’est un peu ça notre problème. On a réglé les débuts de match, mais c’est la fin qui nous fait perdre. C’est compliqué », réagissait à son tour la troisième-ligne Charlotte Escudero (26 sélections).

L’espoir né au printemps dernier à Twickenham avec ce revers frustrant d’un point (42-43) a animé la préparation et l’avant match de ce choc de gala. Mais les six essais anglais concédés, dont quatre sur ballons portés, contre deux malheureuses pénalités de Morgane Bourgeois, ont rappelé la réalité et l’écart qui subsiste entre ces deux équipes qui pourraient se croiser de nouveau cet automne au stade des demi-finales.

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nos joueuses du #XVdeFrance s’inclinent ce soir face aux anglaises lors de ce test-match à Mont-de-Marsan.#FRAANG pic.twitter.com/1yCFe092yQ — France Rugby (@FranceRugby) August 9, 2025

« C’est vrai que c’est un peu dur mentalement. On avait à cœur de faire un bon match de préparation pour bien entamer cette Coupe du monde. Donc oui, beaucoup de déception et de frustration. Après, ça reste du bonus, on va s’appuyer sur ce match pour revenir fort et bien démarrer la Coupe du monde », assure Escudero.

« Je pense qu’on a bien avancé sur plein de secteurs. Il va falloir qu’on continue et qu’on regarde en détail tous ces matchs-là, parce que ça sera important. Et même pour démarrer cette Coupe du monde avec les trois matchs qui nous attendent », poursuit Carla Neisen.

Le prochain rendez-vous des Bleues sera maintenant en ouverture de la Coupe du Monde de Rugby le 23 août face à l’Italie.