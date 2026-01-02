Michael Ruru dans le viseur de Pau pour remplacer Dan Robson

Pau cherche du neuf plutôt avec du vieux. Le départ en fin de saison de l’Anglais Dan Robson, qui s’est engagé avec Gloucester, étant acté, la Section travaille depuis à lui trouver un remplaçant au profil similaire.

Pour synthétiser, elle cherche un demi de mêlée expérimenté, ayant un écart d’âge significatif avec le jeune Thomas Souverbie, qu’elle a prolongé dernièrement et qu’elle souhaite développer, et qui ne serait pas non plus une concurrence démesurée pour l’actuel numéro 1 du poste, Thibaut Daubagna, prolongé lui aussi récemment.

Selon nos informations, les dirigeants béarnais s’intéresseraient ainsi de près au vétéran neo-zélandais du RC Vannes Michael Ruru. Un joueur qui remplit les critères et qui affiche, à 35 ans, une forme éblouissante avec le club breton, lui a participé à 12 matchs de Pro D2 depuis le début de la saison pour 11 titularisations et pas moins de 8 essais marqués.

Michael Ruru fixe toute la défense agenaise avec une feinte de passe impeccable avant de s’écrouler dans l’en-but 🔥#PROD2 pic.twitter.com/IDI1GwcRYW — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) December 3, 2025

L’option romantique Sam Marques

Le CV d’un ancien de la Section circule par ailleurs sur le bureau du président palois Bernard Pontneau. Il s’agit du Biterrois Sam Marques, lui aussi en très grande forme du haut de ses 37 ans. Comme Ruru, l’international portugais a toujours cette faculté à tromper la vigilance des défenses adverses, étant le deuxième meilleur marqueur de Pro D2 avec 9 essais.

Il dispose en plus d’un autre avantage : la capacité à buter, un secteur où seul l’Anglais Joe Simmonds à Pau affiche un taux de réussite répondant aux standards du Top 14, l’autre ouvreur Axel Desperes ayant montré ses limites dans cet exercice. Son attachement à Pau n’est enfin plus à démontrer, lui qui a porté le maillot vert et blanc de 2009 à 2016 puis de 2019 à 2021 et cogère une agence immobilière au cœur de la cité du Vert Galant.

🔚 Succès bonifié pour les Rouge & Bleu face à Mont de Marsan ! 🤩 Sam Marques, auteur d’un doublé, Paul Reau, Clément Ancely et Pierre Courtaud sont les marqueurs du soir 🔥 ➡️ Jeudi prochain, un gros défi attend nos joueurs face à Agen au stade Armandie#AquiEsBesiers 🔴🔵 pic.twitter.com/rXt1xBztey — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) September 19, 2025

Dans la même veine que Marques, le vétéran bayonnais Maxime Machenaud (37 ans), en fin de contrat, a le profil recherché, affichant des points forts tels qu’une expérience internationale importante (38 sélections), une capacité à buter et une hygiène de vie digne d’un Jonny Wilkinson. L’inconnue étant pour l’ancien Racingman qu’il doit revenir d’une rupture des ligaments croisés, subie en début de saison contre… Pau au Hameau.

Une incertitude qui n’empêche pas des clubs comme Perpignan ou Provence Rugby de se renseigner. Une situation qui devrait aussi pousser son club actuel, l’Aviron, à se positionner rapidement sur une prolongation ou non, le club basque ayant par ailleurs validé le départ de Baptiste Germain pour Clermont.