L'étonnante réponse de Lise Arricastre à l'arrêt de sa carrière

L’ancienne pilier internationale Lise Arricastre (34 ans) a mis un terme à sa riche carrière à la fin de la saison dernière, à la veille du départ de la France à la Coupe du Monde de Rugby féminin en Angleterre. Un clin d’oeil pour celle qui avait été contrainte de prendre sa retraite internationale trois ans plus tôt, avant même la précédente Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande où la France avait terminé 3e.

Le staff d’alors lui avait annoncé par visio (Covid oblige ?) que son contrat fédéral n’était pas renouvelé et qu’elle ne rentrait plus dans ses plans. Elle qui comptait 73 sélections, deux médailles de bronze à la Coupe du monde 2014 et 2017, ainsi que deux Grand Chelem (2014 et 2018) était définitivement mise sur la touche. A la veille de ses 31 ans, elle n’a jamais pu faire ses adieux à ses coéquipières ni même sur la scène internationale, son dernier match étant contre l’Écosse le 25 octobre 2020… même adversaire que sa toute première sélection en 2011.

Une vie et une carrière bien remplies

Certes la boucle était bouclée, mais la fin amère malgré un titre de championne du monde avec l’équipe de France militaire en Nouvelle-Zélande en 2022. Lise passera les trois saisons suivantes à jouer exclusivement pour le Lons Section paloise avant de conclure une carrière de 18 ans sur les terrains.

Secrétaire générale de Provale, le syndicat des joueurs, Lise vient d’être élue présidente de son club de toujours, après s’être laissée convaincre. C’est à cette occasion qu’elle s’est exprimée sur l’arrêt de sa carrière, livrant une réponse étonnante à nos confrères de La République des Pyrénées.

Double championne du monde… avec France Militaire

« Ça choquera peut-être certaines personnes mais je l’ai ressenti comme un deuil, car j’avais construit ma vie de femme autour du rugby », évoque-t-elle dans l’édition du 3 octobre. « J’ai été joueuse de Lons, du XV de France puis de France militaire, avec qui j’ai terminé sur un titre de championne du monde cet été. »

C’était alors le deuxième titre consécutif en deux éditions de cette Coupe du Monde spécifique. Contrairement au XV de France, France Militaire a battu l’Angleterre en demi-finale (31-12), avant de battre les Fidjiennes en finale (23-29).

« Et tout ça, c’est fini. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Je m’en suis rendu compte à l’Assemblée générale du club où j’ai eu beaucoup d’émotions. Ce sera dur pour le premier match à la maison, mais mon corps et ma tête avaient dit stop au bout de deux mois la saison passée… »

En plus de siéger au conseil municipal de la ville et de l’agglomération de Pau, Lise Arricastre est intérimaire dans l’aéronautique. Comme présidente du Lons Section Paloise, elle ambitionne de faire remonter son club, actuellement en Élite 2, en Élite 1.

