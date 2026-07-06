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Nations Championship

La signification de l'étrange objet en bois que les Wallabies remettront aux Bleus avant leur match

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Le Nulla nulla sera remis à l'équipe de France par le capitaine de l'Australie avant le match contre les Wallabies le 11 juillet à Brisbane.
Comments
1 Comment

Mais quel est cet étrange objet en bois que les Wallabies vont remettre aux Bleus samedi soir à l’occasion du prochain test entre l’Australie et la France au Suncorp Stadium de Brisbane ? Il s’agit de ce que l’on appelle dans la culture aborigène, d’un « Nulla nulla », soit un objet qui représente le combat.

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« La raison pour laquelle le Nulla nulla était important, c’est qu’il était donné au combattant le plus expérimenté », a expliqué Selwyn Button, représentant du peuple de Gungarri, à Harry Wilson, le capitaine des Wallabies, qui sera chargé de remettre ce présent au capitaine de la France samedi 11 juillet, juste avant le match.

« Le bois utilisé pour les fabriquer vient d’un noyer noir, et le noyer noir pousse dans l’ouest du Queensland. C’est ce qu’on présente dans le cadre de l’échange de cadeaux, dans le cadre du match, pour représenter le combat dans lequel vous allez entrer contre les Français samedi soir. »

Un maillot collector au design aborigène

Ce présent s’inscrit dans une démarche plus large à l’occasion de ce que l’on nomme ici la NAIDOC Week, soit une semaine (voire un mois) de célébration nationale en Australie pour mettre à l’honneur l’histoire, les cultures et les contributions des peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres. D’ailleurs, NAIDOC vient de National Aborigines and Islanders Day Observance Committee, le comité qui organisait à l’origine la journée nationale dédiée aux peuples autochtones.

VIDEO

« Souvenez-vous que vous ne représentez pas seulement vous-mêmes, ni seulement vos clubs et vos familles. L’importance de ce soir, de cette semaine, c’est que vous représentez aussi les peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres quand vous portez le maillot », a indiqué Selwyn Button.

Car ce soir-là, les Wallabies porteront un maillot particulier aux motifs des Premières Nations. Une tradition qui remonte à 2017 lorsque l’équipe d’alors est devenue la première équipe nationale à porter un maillot aux couleurs des Premières Nations, vêtue d’un maillot conçu par Dennis Golding, artiste originaire des peuples Kamilaroi et Gamilaraay.

Trois ans plus tard, les Wallabies sont devenus la première équipe nationale à chanter l’hymne national dans une langue des Premières Nations.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Very cool.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 11 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 22 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 28 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 34 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

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