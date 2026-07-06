La signification de l'étrange objet en bois que les Wallabies remettront aux Bleus avant leur match

Mais quel est cet étrange objet en bois que les Wallabies vont remettre aux Bleus samedi soir à l’occasion du prochain test entre l’Australie et la France au Suncorp Stadium de Brisbane ? Il s’agit de ce que l’on appelle dans la culture aborigène, d’un « Nulla nulla », soit un objet qui représente le combat.
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« La raison pour laquelle le Nulla nulla était important, c’est qu’il était donné au combattant le plus expérimenté », a expliqué Selwyn Button, représentant du peuple de Gungarri, à Harry Wilson, le capitaine des Wallabies, qui sera chargé de remettre ce présent au capitaine de la France samedi 11 juillet, juste avant le match.
« Le bois utilisé pour les fabriquer vient d’un noyer noir, et le noyer noir pousse dans l’ouest du Queensland. C’est ce qu’on présente dans le cadre de l’échange de cadeaux, dans le cadre du match, pour représenter le combat dans lequel vous allez entrer contre les Français samedi soir. »
Un maillot collector au design aborigène
Ce présent s’inscrit dans une démarche plus large à l’occasion de ce que l’on nomme ici la NAIDOC Week, soit une semaine (voire un mois) de célébration nationale en Australie pour mettre à l’honneur l’histoire, les cultures et les contributions des peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres. D’ailleurs, NAIDOC vient de National Aborigines and Islanders Day Observance Committee, le comité qui organisait à l’origine la journée nationale dédiée aux peuples autochtones.
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« Souvenez-vous que vous ne représentez pas seulement vous-mêmes, ni seulement vos clubs et vos familles. L’importance de ce soir, de cette semaine, c’est que vous représentez aussi les peuples aborigènes et des îles du détroit de Torres quand vous portez le maillot », a indiqué Selwyn Button.
Car ce soir-là, les Wallabies porteront un maillot particulier aux motifs des Premières Nations. Une tradition qui remonte à 2017 lorsque l’équipe d’alors est devenue la première équipe nationale à porter un maillot aux couleurs des Premières Nations, vêtue d’un maillot conçu par Dennis Golding, artiste originaire des peuples Kamilaroi et Gamilaraay.
Trois ans plus tard, les Wallabies sont devenus la première équipe nationale à chanter l’hymne national dans une langue des Premières Nations.
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Very cool.