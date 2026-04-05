Les trois occasions où Castres a voulu se payer Henry Pollock

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Le provocateur en chef qui se retrouve la cible de provocations… mais qui se retournent contre leurs auteurs. C’est ce qu’il s’est précisément passé lors du huitième de finale opposant les Northampton Saints au Castres Olympique vendredi 3 avril.
Les Northampton Saints se sont imposés 49-41 au terme d’un match émaillé de plusieurs échanges musclés avec les joueurs du Top 14 qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux.
Rencontre
Investec Champions Cup
Northampton
49 - 41
Temps complet
Castres
Toutes les stats et les données
Quelques jours seulement avant cette rencontre, Pollock avait fait parler de lui en signant avec Matchroom Talent Agency, devenant le premier joueur de rugby à rejoindre cette structure. Une preuve que le joueur de 21 ans suscite l’intérêt au-delà du rugby et incarne déjà l’image du nouveau visage du poison anglais.
Sur la pelouse pourtant, c’est pour des raisons bien différentes que Pollock alimente les conversations. Le troisième ligne des Saints semble désormais être une cible privilégiée pour les clubs français, tant son style agace.
Pris à partie
Dès le quart d’heure de jeu, alors que Northampton campait sur la ligne adverse, Pollock a tenté de jouer rapidement un renvoi avant d’être pris à partie par plusieurs joueurs de Castres. Une échauffourée brève mais tendue, similaire à celle observée lors de la finale face à Bordeaux l’an dernier.
Henry Pollock and French opposition just don’t mix 😱
« Ça a réveillé Northampton, c’est exactement ce qu’il leur fallait », commentait l’ancien international Lawrence Dallaglio sur Premier Sports.
L’incident a donné le ton. Quelques minutes plus tard, l’arbitre gallois Craig Evans a sorti le carton jaune contre Guillaume Ducat, coupable d’une charge illégale et trop agressive sur Pollock. Frustré, le deuxième ligne castrais s’est littéralement jeté sur lui, le bras rentré, un geste jugé « dangereux » par l’arbitre.
La décision a suscité débat en France, certains la jugeant sévère. Mais le contexte comptait : Pollock avait déjà subi plusieurs provocations et les officiels semblaient conscients de la tension grandissante chaque fois que l’Anglais approchait du ballon.
Henry Pollock is involved again as Castres Olympique are temporarily reduced to 13 men 🤯
Plus tard, un nouvel épisode symbolique est venu confirmer l’empreinte psychologique du joueur sur ses adversaires. Sur une attaque des Saints mal conclue, l’ouvreur castrais Enzo Hervé a ralenti son pas pour applaudir ironiquement Pollock. Une scène devenue virale.
It seems that Henry Pollock has really got into the heads of these Castres Olympique players 😲
Ce geste moqueur a amusé les réseaux, mais il traduisait surtout un agacement profond. « Conduite inutile, peu sportive. Je n’aime pas ça », a réagi Lawrence Dallaglio au commentaire. « Tu vaux mieux que ça, jeune homme. »
Malgré l’électricité ambiante, Northampton est resté maître de ses nerfs et de son plan de jeu. Les Saints ont tenu leur ligne et validé leur qualification pour les quarts de finale avec assurance, pendant que Castres, trop dominé émotionnellement, voyait son sang-froid s’évaporer au fil du match.
