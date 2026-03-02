Les subtilités du nouveau logo du Castres Olympique

C’est la quatrième fois que le Castres Olympique change de logo en 120 ans d’existence. Si à chaque fois le lifting a été subtil, la nouvelle version dévoilée samedi 28 février ne révolutionne toujours pas ce logo créé à l’origine du club, en 1906.

À la création, le club jouait en jaune et noir, avant de changer plusieurs fois de couleurs pour se distinguer de ses voisins. D’après la légende, un lavage raté a fait disparaître le mauve des maillots blancs, et un passage en urgence chez le teinturier les fait ressortir… gris : c’est ainsi qu’est née la légende des « petits gris », couleur qui sera même intégrée dans le logo au début des années 2000.

C’est après la Seconde Guerre mondiale que le bleu et blanc s’imposent et deviennent les couleurs définitives de l’écusson. L’écusson blanc et bleu avec monogramme CO apparaît au début des années 1990, sa version teintée de gris au début des années 2000, puis enrichie de la mention « Castres Olympique » vers 2018, puis le logo 2026, modernisé avec bleu CO unique, fond stabilisé et la date de 1906.

ADVERTISEMENT

La mention Castres Olympique a disparu

Dans la nouvelle version du logo, présentée comme « modernisée » et « pensée comme un signe fort » pour « se projeter vers l’avenir tout en restant fidèle à son ADN », la mention « Castres Olympique » a disparu. La modernisation se fait par micro-ajustements (couleur, typographie, structure), pas par rupture avec la forme du blason historique qui est conservée à l’identique.

Le fond du blason est désormais fixe et stabilisé, pensé pour garder la même apparence sur tous les supports digitaux et institutionnels, donc entraînant moins de variations ou d’effets selon les usages. Le bleu « CO » unique devient la teinte officielle pour renforcer la reconnaissance immédiate du club quels que soient les écrans ou impressions.

Au centre du blason, le monogramme « CO » est rendu plus puissant et plus lisible, comme véritable incarnation graphique du club. Enfin, l’apparition de la date « 1906 » à l’intérieur même du blason est utilisée comme marqueur identitaire fort pour rappeler la fondation du club et ancrer visuellement les 120 ans d’histoire.

C’est d’ailleurs le changement le plus visible. « À 120 ans, le Castres Olympique continue d’avancer, fidèle à son histoire et résolument tourné vers l’avenir », indique le club.