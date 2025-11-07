Les scénarios qui pourraient affecter le classement mondial ce week-end

À quatre week?ends du tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027 fixée au 3?décembre, le compte à rebours est enclenché pour les sélections nationales, qui n’ont plus beaucoup de temps pour améliorer leur position au classement mondial World Rugby. Ce classement sera déterminant pour répartir les équipes dans les différents chapeaux du tirage et ainsi influencer leurs adversaires du premier tour.

ADVERTISEMENT

Actuellement, en tête du tableau, figurent dans l’ordre l’Afrique du Sud, la Nouvelle?Zélande, l’Irlande, l’Angleterre, la France et l’Argentine qui, si rien ne change, prendront place dans le premier chapeau. Pour l’heure, le deuxième chapeau regroupe l’Australie, l’Écosse, les Fidji, l’Italie, la Géorgie et le Pays de Galles. Le troisième chapeau intègre le Japon, les États?Unis, les Samoa (s’ils se qualifient), le Chili et les Tonga.

Si le tirage avait lieu aujourd’hui et que les Samoa remportent le tournoi de qualification final à Dubaï (du 8 au 18 novembre), le quatrième chapeau serait composé de l’Uruguay, du Portugal, de la Roumanie, de Hong Kong Chine, du Canada et du Zimbabwe.

L’Afrique du Sud, actuellement numéro?1 mondial, semble solidement installée. Pour sortir du premier chapeau, il lui faudrait perdre ses trois derniers matchs des Autumn Nations Series – face à la France, à l’Italie et au Pays de Galles – ce qui paraît peu probable étant donné l’écart de plus de neuf points qui la sépare de l’Australie, classée septième.

Cependant, le sommet reste potentiellement modifiable. La marge de 1,20?point qui sépare les Springboks de la Nouvelle?Zélande pourrait s’évaporer en un week?end en cas de défaite contre les Bleus à Paris, combinée à un succès des All?Blacks contre l’Écosse à Murrayfield, enjeu que les Néo?Zélandais maîtrisent depuis 1983.

Les Springboks sont assurés de conserver leur rang de numéro un mondial s’ils obtiennent au minimum un nul contre la France.

France South Africa Toutes les stats et les données

L’Irlande est dans une situation particulière : elle est la seule nation du top?10 incapable de gagner des points ce week?end, en raison d’un écart de classement trop important entre elle et le Japon, son adversaire. Une victoire n’y changerait rien, mais un résultat inférieur, conjugué à des succès de l’Angleterre et de la France, pourrait la voir redevenir cinquième, une position qu’elle avait déjà occupée en mars?2022. L’Angleterre, quant à elle, ne peut guère remonter du quatrième rang que si la France et l’Irlande subissent des revers.

La France pourrait intégrer le Top 3 en cas de victoire

Pour la France, une victoire permettrait une montée directe jusqu’à la troisième place, voire la deuxième si elle s’impose avec plus de quinze points d’écart et que l’Écosse crée la surprise contre la Nouvelle?Zélande. La quatrième place représente le minimum possible pour les All?Blacks ce week?end. L’Argentine, dernier occupant du chapeau?1, dépend d’elle?même pour rester dans l’élite : un revers à Cardiff face au Pays de Galles pourrait lui coûter sa place, à condition que l’Australie l’emporte.

En dessous, l’espoir d’accéder au chapeau?1 semble lointain. Les Fidji, neuvièmes, pourraient relancer leur candidature en cas de victoire contre l’Angleterre et d’un nul entre le Pays de Galles et l’Argentine. Le chapeau?2 devrait vraisemblablement accueillir l’Australie ou l’Argentine, l’Écosse, les Fidji, l’Italie et deux parmi la Géorgie, le?Pays de Galles et le Japon – ce qui donne une importance toute particulière à la confrontation Pays de Galles vs. Japon à Cardiff samedi prochain. L’Italie, assurée du top?10, ne pourra pas progresser davantage cette semaine, même en cas de succès.

ADVERTISEMENT

Un nul suffirait au Pays de Galles pour remonter d’un rang à la 11e place, tandis que la Géorgie pourrait chuter à la 13e place si elle s’incline contre les États?Unis. Enfin, le tournoi de qualification finale à Dubaï reste un facteur à suivre de près, avec des matchs entre les Samoa et le Brésil et entre la Belgique et la Namibie qui devront aussi compter au classement.