Les compos des clubs français pour la reprise de la Champions Cup en un coup d'œil

La saison de Champions Cup redémarre ce week-end, et avec elle, la promesse de nouveaux matchs épiques. Qui succèdera à l’Union Bordeaux-Bègles ? Il est encore trop tôt pour le dire. En revanche, on connait déjà les compositions d’équipe des clubs français pour cette journée de reprise. Les voici.

Saracens – Clermont (samedi, 14 heures)

Bulls – UBB (samedi, 16h15)

YOUR team to face Bordeaux Bègles in the opening round of the Investec Champions Cup 🏆 See you tomorrow 😉 VIDEO 🎟️TICKETS: https://t.co/m0aR7qqnbH @Vodacom | @ChampionsCup #TheUnbreakableLine pic.twitter.com/nQeNk0WC84 — Official Blue Bulls (@BlueBullsRugby) December 5, 2025

Voici la première composition de la saison de Champions Cup pour l'UBB, face aux Blue Bulls. (Crédit image : UBB).

La Rochelle – Leicester (samedi, 18h30)

Le pilier international français Uini Atonio fait son retour dans le groupe rochelais pour la reprise de la Champions Cup. (Crédit image : Stade rochelais).

Pau – Northampton (dimanche, 14 heures)

📋 ?? ????? 🔥 Voici nos 23 ???? ?? ????? qui disputeront notre première rencontre d’Investec Champions Cup dimanche à 14h00 au Hameau face à Northampton ! 🎟️ La billetterie 👉 https://t.co/LdRjrYoaVX #InvestecChampionsCup #HonhaSection pic.twitter.com/S3hMAoO9zX ADVERTISEMENT — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) December 5, 2025

Toulouse – Sharks (dimanche, 16h15)

???? ?? ??? 🟥 Découvrez les 23 Toulousains désignés pour disputer la première journée de @ChampionsCup 📋 pic.twitter.com/hQrxJkLNhL — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 5, 2025

Gloucester – Castres (dimanche, 16h15)

Le XV pour le déplacement à Gloucester, pour la première journée d’Investec Champions Cup 💫#GLOvCAS #TeamCO pic.twitter.com/79N1Hjcomd — Castres Olympique (@CastresRugby) December 5, 2025

Edimbourg – Toulon (dimanche, 18h30)

Euro opener. 🏰✨ Your Edinburgh Rugby team to face RC Toulon at Hive Stadium in the @ChampionsCup this Sunday! ADVERTISEMENT 🎟 https://t.co/2vECC9a61b pic.twitter.com/V1Zy5nfxca — Edinburgh Rugby (@EdinburghRugby) December 5, 2025

⚔ ?? ????? ⚔ 🔙 Gros de retour

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 White à la maison

👶 Toevalu, première Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette première journée de la @ChampionsCup_FR !#PerquéTolon #EDIvRCT pic.twitter.com/IpEDGjcb18 — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) December 5, 2025