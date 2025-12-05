Les compos des clubs français pour la reprise de la Champions Cup en un coup d'œil
La saison de Champions Cup redémarre ce week-end, et avec elle, la promesse de nouveaux matchs épiques. Qui succèdera à l’Union Bordeaux-Bègles ? Il est encore trop tôt pour le dire. En revanche, on connait déjà les compositions d’équipe des clubs français pour cette journée de reprise. Les voici.
Saracens – Clermont (samedi, 14 heures)
Allez.@StoneX_Official pic.twitter.com/PiabTz7aQo
— Saracens Rugby Club (@Saracens) December 5, 2025
?? ????? 💛💙
8 changements pour lancer la Coupe d’Europe
📍Samedi à 14h à Londres #J1 @ChampionsCup
👉 plus d’infos https://t.co/h0w1yDUDVx#SARvASM 🌋 | #YellowArmy pic.twitter.com/u2HY2ReasU
— ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 5, 2025
Bulls – UBB (samedi, 16h15)
YOUR team to face Bordeaux Bègles in the opening round of the Investec Champions Cup 🏆
See you tomorrow 😉VIDEO
🎟️TICKETS: https://t.co/m0aR7qqnbH @Vodacom | @ChampionsCup #TheUnbreakableLine pic.twitter.com/nQeNk0WC84
— Official Blue Bulls (@BlueBullsRugby) December 5, 2025
La Rochelle – Leicester (samedi, 18h30)
Your Tigers to face Stade Rochelais tomorrow! pic.twitter.com/1yftVtSoQL
— Leicester Tigers (@LeicesterTigers) December 5, 2025
Pau – Northampton (dimanche, 14 heures)
📋 ?? ?????
🔥 Voici nos 23 ???? ?? ????? qui disputeront notre première rencontre d’Investec Champions Cup dimanche à 14h00 au Hameau face à Northampton !
🎟️ La billetterie 👉 https://t.co/LdRjrYoaVX #InvestecChampionsCup #HonhaSection pic.twitter.com/S3hMAoO9zX
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) December 5, 2025
Here are your Saints for Sunday’s Investec Champions Cup opener in Pau 🏔️https://t.co/Ah10HhskAT pic.twitter.com/xTO8vDeQD3
— Northampton Saints 😇 (@SaintsRugby) December 5, 2025
Toulouse – Sharks (dimanche, 16h15)
???? ?? ??? 🟥
Découvrez les 23 Toulousains désignés pour disputer la première journée de @ChampionsCup 📋 pic.twitter.com/hQrxJkLNhL
— Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 5, 2025
Your Hollywoodbets Sharks team for Sunday 🦈🖤 #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/aBhIQatjmE
— The Sharks (@SharksRugby) December 5, 2025
Gloucester – Castres (dimanche, 16h15)
???? ???? 🏆
Your Gloucester Rugby side to take on @CastresRugby in the @ChampionsCup.
🎟️ https://t.co/X2lxYstJ8N#GLOvCAS | 🍒🔵 pic.twitter.com/Gvu5kytmuO
— Gloucester Rugby 🍒 (@gloucesterrugby) December 5, 2025
Le XV pour le déplacement à Gloucester, pour la première journée d’Investec Champions Cup 💫#GLOvCAS #TeamCO pic.twitter.com/79N1Hjcomd
— Castres Olympique (@CastresRugby) December 5, 2025
Edimbourg – Toulon (dimanche, 18h30)
Euro opener. 🏰✨
Your Edinburgh Rugby team to face RC Toulon at Hive Stadium in the @ChampionsCup this Sunday!
🎟 https://t.co/2vECC9a61b pic.twitter.com/V1Zy5nfxca
— Edinburgh Rugby (@EdinburghRugby) December 5, 2025
⚔ ?? ????? ⚔
🔙 Gros de retour
🏴 White à la maison
👶 Toevalu, première
Notre partenaire #Kingspan vous présente les 2️⃣3️⃣ 🔴&⚫ pour cette première journée de la @ChampionsCup_FR !#PerquéTolon #EDIvRCT pic.twitter.com/IpEDGjcb18
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) December 5, 2025
