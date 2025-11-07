Les Bleus à l'abris des regards indiscrets : et si Galthié avait trouvé une botte secrète pour contrer les Boks ?

Ces deux dernières semaines, un indice nous a rapidement montré que le France – Afrique du Sud de samedi n’était pas un match comme les autres pour Fabien Galthié. Au-delà du contexte historique, deux ans après le quart de finale de Coupe du monde perdu d’un point à la maison contre les Springboks (28-29), il est aussi question de recevoir les doubles champions du monde et doubles champions de l’hémisphère sud en titre.

Une équipe qui, en plus de dominer physiquement, a également pris le dessus stratégiquement sur les autres avec des tactiques parfois révolutionnaires, comme le banc à sept avants ou le lift en plein jeu courant.

Un génie incarné par son sélectionneur et maître à penser Rassie Erasmus, dont semble se méfier comme de la peste Fabien Galthié. Au point de limiter au strict minimum l’ouverture des séances d’entraînement au CNR, faisant évacuer rapidement les caméras et les yeux extérieurs. Une mesure d’exception sous l’ère Galthié, la règle étant l’ouverture large depuis sa prise de fonction à l’issue de la Coupe du monde 2019.

« Fabien veut peut-être mettre en place quelque chose de différent »

Un changement de fusil d’épaule que la présence des U20 sud-africains à Marcoussis en même temps que les Bleus ne suffisait à elle seule à expliquer. Pour l’ancien sélectionneur Philippe Saint-André, deux éléments motivent ce choix.

« Je crois qu’il y avait eu lors du Mondial des vidéos passées sur comment l’équipe de France travaillait sur les rucks et que les Sud-Africains avaient bossés là-dessus en fonction de ça. Donc je trouve tout à fait normal qu’il ouvre aux journalistes au départ mais que dès que démarrent la stratégie collective, les lancements en touche… il préserve tout cela. »

Avec peut-être, aussi, une idée derrière la tête ? « Fabien veut peut-être mettre en place quelque chose de différent dans l’organisation et les lancements de jeu, poursuit Saint-André. C’est mieux que les Sud-Africains le découvrent en live au Stade de France plutôt qu’on leur donne durant la semaine via des vidéos de personnes extérieures qui ont vu l’entraînement, et qu’on leur offre la possibilité de se préparer en conséquence. »

Bataille tactique

Une hypothèse de la botte secrète à protéger à tout prix, évoquée à demi-mots en début de semaine par le responsable de la conquête Laurent Sempéré. « On s’attend effectivement à des innovations. C’est leur marque de fabrique et on s’y prépare. Mais on se concentre aussi sur nous, sur ce qu’on va mettre en place pour les surprendre et les obliger à réagir. »

Une approche stratégique pour contrer les « chasseurs » sud-africains, et faire en sorte que les partenaires de Thomas Ramos se retrouvent le moins possible en position de « chassés », pour reprendre les mots de Fabien Galthié jeudi en marge de l’annonce de sa composition d’équipe. Une bataille navale à la sauce rugby entre les deux meilleures nations du moment, qui, disons-le, nous fait saliver d’avance.