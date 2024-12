Kingsley Jones, l'entraîneur du Canada démissionne

Kingsley Jones quitte son poste à la tête de l’équipe masculine du Canada, mettant fin à un mandat qui en fait le deuxième entraîneur le plus longtemps en poste de l’histoire du rugby canadien.

Nommé en 2017, l’ancien international gallois a dirigé 48 test-matchs, pour un bilan de seulement 13 victoires. Une performance décevante, marquée par l’échec historique de l’équipe à se qualifier pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, une première pour le Canada.

With the 2024 season for Canada’s Men’s Rugby Team now concluded, and as work continues towards qualification for the 2027 Rugby World Cup, Rugby Canada and Head Coach Kingsley Jones recognize the need to set the team in a new direction and have mutually agreed to part ways.

