L'Afrique du Sud entre dans le Top 10 mondial

L’Afrique du Sud va entrer pour la première fois de son histoire dans le top 10 du classement mondial féminin World Rugby ce lundi 1er septembre, lorsque la mise à jour officielle de sera publiée à midi.

Dimanche 31 août, la victoire renversante face à l’Italie (29-24), nation mieux classée (8e), propulse les Springbok Women de la 12e à la 10e place, faisant mieux que leur précédent record (11e). Ce succès a pour conséquence directe de reléguer le Pays de Galles à une 11e place qui égale son plus bas niveau historique.

Avant ce match à York, l’écart était net : près de huit points de différence au classement et quatre places séparant les deux équipes. Désormais, elles ne sont plus qu’à un rang et 0,75 point l’une de l’autre, après la toute première victoire sud-africaine face aux Azzurre.

La journée s’est poursuivie avec le large succès de la France contre le Brésil (84-5), confirmant le rendez-vous historique qui attend l’Afrique du Sud : une qualification en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, une première.

Depuis l’introduction du classement mondial féminin en février 2016, c’est seulement la troisième Coupe du monde disputée sous ce système. Et la courte victoire sud-africaine représente de loin la plus grande surprise – sinon la seule véritable secousse – de ces neuf années et demie.

Vingt-quatre heures plus tôt à York, les États-Unis avaient eux aussi frôlé l’exploit contre l’Australie, pourtant deux places au-dessus au classement. Les Eagles ont dû finalement se contenter d’un match nul (31-31). Malgré tout, ce résultat, ajouté à la défaite de l’Italie, leur permet de grimper d’un rang et de s’installer à la 8e place.

Les sept premières positions restent inchangées.

Classement mondial féminin actualisé (Top 12) :

Angleterre – 97,76 Canada – 90,13 Nouvelle-Zélande – 88,74 France – 85,82 Irlande – 78,82 Écosse – 77,39 Australie – 75,46 États-Unis – 72,91 Italie – 72,37 Afrique du Sud – 71,62 Pays de Galles – 70,13 Japon – 68,82

Publié sur RugbyPass, cet article a été adapté en français par Willy Billiard.