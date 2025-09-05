L'Afrique du Sud dévoile son XV pour défier la France

Swys de Bruin, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, a dévoilé le groupe de 23 joueuses qui sera chargé de chahuter la France au Franklin’s Gardens dimanche 7 septembre en clôture de la Poule D de la Coupe du Monde de Rugby féminine 2025. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale et l’issue de cette rencontre déterminera qui rencontrera qui en quart.

L’équipe qui l’emportera terminera première de sa poule et donc jouera la deuxième équipe de la Poule C, la Nouvelle-Zélande ou l’Irlande. L’équipe qui s’inclinera terminera deuxième et donc affrontera en quart la première de la Poule C, la Nouvelle-Zélande ou l’Irlande, donc.

A noter qu’en cas de match nul avec égalité parfaite aux points de bonus, les Springbok Women conserveront la tête du groupe avec leurs 10 points actuels. Mais si les Bleues arrachent un match nul avec bonus offensif, elles devanceraient les Sud-Africaines à la différence de points (+103 contre +65 actuellement).

Babalwa Latsha, capitaine

Pour Babalwa Latsha, cette rencontre aura une dimension historique ++ car la pilier la plus capée du rugby féminin sud-africain portera le brassard de capitaine pour la première fois dans cette Coupe du monde. Une promotion symbolique et forte, au cœur d’une équipe largement remodelée après la victoire fracassante face à l’Italie qui a été vécue comme un coup de tonnerre par les joueuses et le pays tout entier.

« Ça ressemble à un moment charnière. On construit depuis trois, quatre ans, beaucoup de sacrifices ont été faits, beaucoup de larmes ont coulé pour le rugby féminin sud-africain », confiait la pilier au lendemain de la victoire.

« C’est presque un moment qui fait office de phare, si je peux dire ça comme ça, une lumière qui éclaire tout l’horizon. C’est un nouveau chemin qui s’ouvre. De nouveaux records ont été établis par cette compétition et par nous. De nouvelles voies se sont dessinées, et c’est aussi un rêve qui devient réalité pour beaucoup d’entre nous dans ce groupe, pour certaines même le retour de rêves qu’on croyait éteints. Et j’espère que cela permettra aussi de réveiller des rêves chez d’autres, chez nous. Et quelle meilleure façon de conclure le mois de la femme en Afrique du Sud que de livrer une telle performance et repartir avec ce résultat. »

Aux côtés de Babalwa Latsha, la jeunesse va s’inviter sur la pelouse. Mary Zulu va connaître sa première titularisation à l’ouverture. Plusieurs novices s’apprêtent à découvrir l’intensité mondiale : Anathi Qolo en deuxième ligne, Luchell Hanekom au talon, Xoliswa Khuzwayo au poste de pilier et Nomsa Mokwai en deuxième ligne.

Si elle entre en jeu, Tayla Kinsey ajoutera une nouvelle page à sa longue carrière. La demi de mêlée la plus capée des Springbok Women disputera ainsi sa troisième Coupe du monde, preuve de sa constance et de son rôle de repère.

Les lignes arrière connaissent aussi un grand bouleversement. Seule Chumisa Qawe conserve son poste. Byrhandré Dolf glisse à l’arrière, elle qui évoluait à l’aile face aux Italiennes. Nadine Roos, elle, quitte l’arrière pour prendre place à la mêlée.

« La dernière fois qu’on a joué la France c’était en 2021, et ce match ne s’était vraiment pas bien passé pour nous. Donc c’est excitant de se mesurer à une équipe comme la France, c’est une équipe de qualité avec des joueuses de qualité », se souvient-elle.

Devant, la stabilité est réduite à deux noms. Latsha, nouvelle capitaine, et Aseza Hele, troisième ligne explosive, sont les seules à conserver leur place dans un pack profondément rajeuni.

« C’était idéal pour nous, car nous pouvons maintenant nous assurer que toutes les joueuses de l’effectif auront du temps de jeu avant les quarts, où nous aimerions sélectionner parmi 32 joueuses prêtes et en forme », a expliqué le sélectionneur, Swys de Bruin.

« Nous avons identifié des secteurs où nous pouvons les mettre sous pression, avec nos mêlées en premier plan, ainsi qu’une stratégie de jeu au pied qui pourrait forcer un changement dans leur organisation habituelle. »

Dès le départ, le plan était clair : « Nous avions décidé avant même le début du tournoi que, dans un monde idéal, à la fin de la phase de poules, les 32 joueuses auraient pris part aux feuilles de match et seraient de sérieuses prétendantes pour une place en quarts. Et cela a parfaitement fonctionné. »

À propos de la France, l’entraîneur n’élude pas le défi : « Elles ont montré à de nombreuses reprises ce qu’elles sont capables de faire, avec leur flair et leur capacité offensive. Cela dit, nous avons identifié des secteurs où nous pouvons les mettre sous pression, avec nos mêlées en premier plan, ainsi qu’une stratégie de jeu au pied qui pourrait forcer un changement dans leur organisation habituelle. C’est une opportunité formidable pour notre groupe d’être testé par l’une des meilleures équipes du monde et nous avons hâte. »

L’équipe d’Afrique du Sud (pour affronter la France)

Yonela Ngxingolo – 37 sélections, 15 points (3 essais) Micke Gunter – 15 sélections, 5 points (1 essai) Babalwa Latsha (capitaine) – 38 sélections, 30 points (6 essais) Vainah Ubisi – 20 sélections, 15 points (3 essais) Anathi Qolo – 9 sélections, 5 points (1 essai) Lerato Makua – 17 sélections, 20 points (4 essais) Catha Jacobs – 24 sélections, 5 points (1 essai) Aseza Hele – 30 sélections, 85 points (17 essais) Nadine Roos – 20 sélections, 45 points (7 essais, 5 transformations) Mary Zulu – 15 sélections, 40 points (20 transformations) Maceala Samboya – 5 sélections, 20 points (4 essais) Chumisa Qawe – 23 sélections, 20 points (4 essais) Eloise Webb – 18 sélections, 30 points (6 essais) Jakkie Cilliers – 21 sélections, 106 points (9 essais, 23 transformations, 5 pénalités) Byrhandré Dolf – 24 sélections, 57 points (7 essais, 11 transformations)

Remplaçantes

Luchell Hanekom – 9 sélections, 0 point Xoliswa Khuzwayo – 8 sélections, 0 point Nombuyekezo Mdliki – 7 sélections, 0 point Nomsa Mokwai – 13 sélections, 0 point Ntsako Faith Tshauke – 3 sélections, 15 points (3 essais) Sinazo Mcatshulwa – 40 sélections, 60 points (12 essais) Tayla Kinsey – 40 sélections, 53 points (3 essais, 16 transformations, 2 pénalités) Aphiwe Ngwevu – 29 sélections, 65 points (13 essais)