Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 23
FT
HSBC SVNS 2026
Vancouver
Aujourd'hui
12h00
Aujourd'hui
12h15
U20
Aujourd'hui
12h30
Aujourd'hui
12h30
Aujourd'hui
12h30
Aujourd'hui
12h30
Aujourd'hui
12h30
Aujourd'hui
13h15
U20
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h10
Demain
8h10
Demain
10h40
Demain
13h45
U20
TOP 14

La sortie de Taofifenua qui a fait dérailler le Racing 92

Romain Taofifenua

Le deuxième ligne international du Racing 92 Romain Taofifenua s’est blessé à un mollet samedi 28 février lors de la défaite 41-17 concédée à Montpellier pour la 18e journée de Top 14. Taofifenua (35 ans, 59 sélections) a dû quitter la pelouse à la 14e minute de jeu, remplacé par Thomas Lainault.

Il n’a pas eu l’opportunité de jouer contre son cousin Donovan, entré à la 70e minute de jeu.

« On dirait que c’est une déchirure. On ne sait pas trop comment il s’est blessé, peut-être sur un appui après une réception », a indiqué l’entraîneur du Racing 92, Patrice Collazo, après la rencontre.

Rencontre
Top 14
Montpellier
41 - 17
Temps complet
Racing 92
Toutes les stats et les données

La sortie du roc francilien (2,02 m, 135 kg) a perturbé le plan de match du Racing 92, Collazo reconnaissant que, dans un match comme celui-là, cela complique le coaching et que son équipe s’est un peu désunie après sa sortie.

ADVERTISEMENT

« On a existé trente minutes. Ensuite, entre la sortie de Tao (Taofifenua, ndlr) et le carton jaune, on a pris quatorze points… »

« On est tombés sur une équipe plus déterminée que nous. On a existé trente minutes. Ensuite, entre la sortie de Tao (Taofifenua, ndlr) et le carton jaune, on a pris quatorze points. On a installé Montpellier, qui est dans une bonne dynamique, dans le match. On a perdu la bataille des rucks offensifs, la bataille de la touche », indiquait Collazo qui revenait à Montpellier pour la première fois depuis son éviction du club en 2024.

Les Rancingmen mettent fin à une série de quatre succès, certes serrés, mais quatre victoires quand même en Top 14 (Lyon, Perpignan, Bayonne) et Challenge Cup (Cheetahs). À la suite de cette défaite à Montpellier, le Racing 92 recule à la huitième place du Top 14.

Related

Le MHR et Clermont se bonifient, La Rochelle se relance : résultats et stats de la 18e journée de Top 14

Au cœur d’une pause Six Nations, cette 18e journée de Top 14 s’annonce importante.

Read Now

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Les vestiaires trop petits de Murrayfield : Townsend répond à Galthié

2

Alfie Barbeary a préféré les Saracens à une opportunité en Top 14

3

Charles III a rayé Stuart Hogg de l’Ordre de l’Empire britannique

4

RCT : un nouveau stade en bord de mer coûterait moitié moins que rénover Mayol

5

«On se change dans les couloirs» : ce vestiaire visiteurs de Murrayfield boudé par Galthié et d'autres avant lui

6

Pourquoi France - Angleterre est directement impacté par les conflits au Moyen-Orient

7

Jalibert reprend les rênes : la compo des Bleus pour l'Écosse

8

Le retour du « phénix » Ollivon : « On a besoin de Charles samedi »

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

'I'm not afraid to be different' - Monty Ioane's journey from child model to Italy superstar

Heavily tattooed and a fashionista, Italy's flying winger has a menagerie of interests and opinions as he targets a first win over England.

LONG READ

Brendan Fanning: 'On the last day of this Championship Ireland may have another Triple Crown, presented by Scotland.'

Ireland started the Six Nations looking lost and bewildered but win against Wales and a Triple Crown could be on the cards

LONG READ

'We practised every day': Inside the rise of Italian rugby's history-chasers

The Azzurri are targeting a first ever win over England on Saturday, but the growth of this talented crop was kindled long ago.

3

Comments on RugbyPass

b
benny_pea 7 minutes ago
'He's the best... the only one who comes close to him is Cheslin Kolbe'

Excellent point, he’s lacking slightly defensively

4 Go to comments
D
DP 8 minutes ago
Stuart Hogg 'erased' from honours list by order of the King

lol

14 Go to comments
N
NB 14 minutes ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

Has to wait til later and Ire-Wales.😉

161 Go to comments
A
AD 31 minutes ago
The gamble England simply had to take – Andy Goode

Tom Curry needs some months of rest and Maro Itoje should have been dropped even if the headlines would’ve been particularly unwelcome.

1 Go to comments
J
Johan 34 minutes ago
Saffa schools' star Josh Neill: 'End goal' is to become Ireland international

As long as we can agree they are as you say ‘some of their own pro’s making a living’ and not proud Irish, Scots etc representing their country…

51 Go to comments
E
Ed the Duck 44 minutes ago
Andy Farrell directly addresses Saracens rumours

So now the wc doesn’t matter, fair enough I guess but you were singing a different tune in Paris. For a short while anyway…

Pretty clear faz sees things differently and wants his dosh lined up now! The question is this: should they pay or does he go now? But if he stays there could be trouble…



...

19 Go to comments
J
John Breslin 50 minutes ago
Stuart Hogg 'erased' from honours list by order of the King

It's next level! Even if 20% of it's true, insane to read lol

14 Go to comments
J
John Breslin 51 minutes ago
Ben Kay: ‘There is no worse duo to watch England getting thrashed with than Ronan O’Gara and Peter O’Mahony’

Oh, Ed!!!!

That's what I've been doing wrong all these years. I thought we all had to do the reverse lunges for them?!



...

5 Go to comments
H
Hammer Head 52 minutes ago
Stuart Hogg 'erased' from honours list by order of the King

Googles: Reddit+stuart+h….

14 Go to comments
H
Hammer Head 53 minutes ago
Jamie George: 'We're going to be a brilliant team over the next couple of years'

There needs to be some work done on this English teams narrative in the media.

Take a few pointers from other teams.



...

4 Go to comments
H
Hammer Head 54 minutes ago
Jamie George: 'We're going to be a brilliant team over the next couple of years'

I’m going to be brilliant in the future too. But not yet. Not yet.

4 Go to comments
J
John Breslin 55 minutes ago
Stuart Hogg 'erased' from honours list by order of the King

Oh that's good!

He used to have Reddit subs dedicated to his off the field antics. Some of the maddest stuff I've ever read



...

14 Go to comments
J
John Breslin 57 minutes ago
Irish camp joins Dupont vs Gibson-Park debate ahead of milestone

Fish fingers cooked over a wheelbarrow.

I'm here to keep Irish stereotypes alive and kicking



...

56 Go to comments
J
John Breslin 1 hour ago
Andy Farrell directly addresses Saracens rumours

I do agree that his 24/7 winner mentality would be tough to get along with.

He'd probably be tough to live with



...

19 Go to comments
J
John Breslin 1 hour ago
Andy Farrell directly addresses Saracens rumours

Or maybe he just doesn't obsess over 4 year cycles and world cups. Correctly.

His working life is secure for the next 20 months so no need for retirement planning just yet.



...

19 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Jamie George: 'We're going to be a brilliant team over the next couple of years'

With an average age of about 28 .. you’d hope that this team would be hitting its straps (before it reaches pension age!!)

4 Go to comments
R
RK 1 hour ago
'He's the best... the only one who comes close to him is Cheslin Kolbe'

LBB better than Cheslin Kolbe is a stretch, great player though.

4 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

Still I’d be p1ssed if I was razor.

I’m pretty sure one of his parting shots would have been - “let me pick players abroad”.



...

161 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Irish camp joins Dupont vs Gibson-Park debate ahead of milestone

🥺

56 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

Yes I agree. I said it at the time of Razors appointment that the deviation from the succession approach of the Henry/Hansen/Foster era resulted in a rip and replace of the AB culture.

Which, arguably, was what made them the most winning team in sport.



...

161 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT