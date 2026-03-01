La sortie de Taofifenua qui a fait dérailler le Racing 92

Le deuxième ligne international du Racing 92 Romain Taofifenua s’est blessé à un mollet samedi 28 février lors de la défaite 41-17 concédée à Montpellier pour la 18e journée de Top 14. Taofifenua (35 ans, 59 sélections) a dû quitter la pelouse à la 14e minute de jeu, remplacé par Thomas Lainault.

Il n’a pas eu l’opportunité de jouer contre son cousin Donovan, entré à la 70e minute de jeu.

« On dirait que c’est une déchirure. On ne sait pas trop comment il s’est blessé, peut-être sur un appui après une réception », a indiqué l’entraîneur du Racing 92, Patrice Collazo, après la rencontre.

Montpellier Racing 92 Toutes les stats et les données

La sortie du roc francilien (2,02 m, 135 kg) a perturbé le plan de match du Racing 92, Collazo reconnaissant que, dans un match comme celui-là, cela complique le coaching et que son équipe s’est un peu désunie après sa sortie.

ADVERTISEMENT

« On a existé trente minutes. Ensuite, entre la sortie de Tao (Taofifenua, ndlr) et le carton jaune, on a pris quatorze points… »

« On est tombés sur une équipe plus déterminée que nous. On a existé trente minutes. Ensuite, entre la sortie de Tao (Taofifenua, ndlr) et le carton jaune, on a pris quatorze points. On a installé Montpellier, qui est dans une bonne dynamique, dans le match. On a perdu la bataille des rucks offensifs, la bataille de la touche », indiquait Collazo qui revenait à Montpellier pour la première fois depuis son éviction du club en 2024.

Les Rancingmen mettent fin à une série de quatre succès, certes serrés, mais quatre victoires quand même en Top 14 (Lyon, Perpignan, Bayonne) et Challenge Cup (Cheetahs). À la suite de cette défaite à Montpellier, le Racing 92 recule à la huitième place du Top 14.