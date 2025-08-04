Grill, Toulon et Tuifua : le rugby calédonien en ébullition

Hasard du calendrier ou pas, deux évènements rugby ont marqué la Nouvelle-Calédonie en juillet 2025. Déjà par la visite du président de la Fédération Française de Rugby Florian Grill, venu faire un petit détour avant d’aller rejoindre les Bleus en Nouvelle-Zélande.

Il en a profité pour rappeler ce qu’il disait il y a déjà deux ans, que ce territoire rattaché à la France regorgeait d’un « potentiel énorme », que sur les 100 meilleurs joueurs 4% venaient du Caillou alors que l’on ne compte sur place qu’un millier de licenciés, que 15% des membres de l’équipe de France viennent de là-bas.

Grill a également de grands projets pour l’île avec notamment la création, en lien avec World Rugby, d’une compétition mélanésienne pour les moins de 14, 16 et 18 ans en partenariat avec tous les territoires du Pacifique voisin.

Il reste du chemin à parcourir mais le projet de développement du rugby dans le Pacifique prend forme autour de la Nouvelle Calédonie et de Wallis & Futuna. 0,25% de nos licenciés et jusqu’à 15% de nos équipes de France. Rien n’est acquis mais on ne lâche rien ! @FranceRugby https://t.co/yNfrrgJcGg — Florian Grill (@floriangrill) July 29, 2025

Quelques jours plus tard, c’est une délégation du Rugby Club de Toulon qui se rendait sur place pour officialiser un accord avec le club des Vikings 988, basé à Nouméa. Une initiative qui intervient quelques mois après avoir déjà signé un premier partenariat avec le club de Païta.

En se rapprochant de deux clubs néo-calédoniens, le RCT affiche ses ambitions de profiter de ce potentiel énorme vanté par la FFR et d’attirer en métropole des joueurs de calibre pour faire la différence au plus haut niveau.

« Réputés pour la qualité de leur école de rugby et leur investissement constant dans la formation des jeunes, les Vikings 988 occupent une place centrale dans le paysage du rugby calédonien. Cette dynamique porte déjà ses fruits, puisque plusieurs joueurs formés au club ont rejoint les rangs du RCT, à l’image de Patrick Tuifua, intégré à l’intersaison au sein de l’effectif professionnel », rappelle le club.

??? ??????? 🔴⚫ Après un premier partenariat avec le club de Païta, le RCT franchit une nouvelle étape dans son implantation en Nouvelle-Calédonie en scellant un accord avec le club des Vikings 988, basé à Nouméa. Le communiqué 👇 — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) August 1, 2025

Le nom est lâché : Patrick Tuifua. Né en Nouvelle-Calédonie il y a bientôt 21 ans (le 25 août), ce jeune troisième-ligne avait déjà fait parler de lui lors du Tournoi des Six Nations U20 2024. Il était alors le seul Bleuet à être licencié… en Nouvelle-Zélande, à Hawke’s Bay. Rien que ça avait de quoi faire rêver. Et ce qu’il a produit sur le terrain en 149 minutes de jeu seulement a achevé de convaincre de son potentiel.

Mais la Nouvelle-Zélande lui a vite mis la main dessus et une blessure à la rotule à la mi-juin l’avait empêché de disputer le Championnat du Monde des U20 2024 sous le signe du coq. A la rentrée, alors que Toulon, La Rochelle, Montpellier et Toulouse cherchaient un moyen de le faire signer, c’est finalement vers les Hurricanes que le jeune Tuifua s’était tourné.

Mais alors qu’on l’imaginait faire carrière un jour avec les Blacks, coup de théâtre au printemps dernier : les Hurricanes ne comptaient plus le conserver, contrairement à ce qu’ils sous-entendaient à l’automne 2024. Toulon avait su réagir prestement et décrocher la signature du jeune talent pour les trois prochaines saisons.

Il arrive de Nouvelle-Calédonie et va découvrir le @top14rugby cette saison, #PatrickTuifua a un message pour vous 🫵#ParceQueToulon pic.twitter.com/Ozez5UHhUl — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) July 13, 2025

Cette prise symbolise à elle seule la volonté du RCT de prendre les pépites là où elles se trouvent, même à l’autre bout du monde. De ne pas être opportuniste, mais être plutôt dans la continuité. « À travers cette collaboration, le Rugby Club Toulonnais entend renforcer les liens historiques et humains qui l’unissent au rugby du Pacifique. Les Vikings joueront désormais un rôle structurant dans la détection, la formation et l’accompagnement des jeunes joueurs de la région, en lien étroit avec les équipes sportives du RCT », confirme justement le club dans un communiqué.

« Avec désormais deux clubs partenaires en Nouvelle-Calédonie, le RCT affirme son ambition de construire des passerelles durables avec les territoires ultramarins et d’ouvrir de nouvelles perspectives à tous les jeunes talents qui rêvent de porter un jour les couleurs Rouge & Noir. »

Nul doute que Patrick Tuifa sera le joueur à suivre à la reprise du Top 14 avec Toulon à partir du 6 septembre.