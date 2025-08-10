Khoudedia Cissokho, première cape lors d'une soirée cauchemar pour les Bleues

Samedi 9 août, Khoudedia Cissokho est devenue internationale N°414. C’est l’une des rares bonnes nouvelles de la soirée cauchemar à Mont-de-Marsan, ce Crunch qui a littéralement crashé les Bleues 6-40 à deux semaines du début de la Coupe du Monde de Rugby 2025 en Angleterre (22 août-27 septembre).

Internationale U18, puis U20 en 2018 et 2019, Cissokho était jusqu’alors l’une des dernières pépites de sa génération à ne compter aucune cape. A cette époque, elle jouait déjà avec Emilie Boulard, Carla Arbez, Charlotte Escudero, Manae Feleu, Madoussou Fall, Nassira Konde ou encore Yllana Brosseau (Khoudedia était alors à Bobigny). Pour l’anecdote, en 2019, les Bleuettes avaient battu par deux fois les Anglaises U20 entraînées alors par Jo Yapp, l’actuelle entraîneure de l’équipe nationale d’Australie.

🇫🇷✨ Khoudedia CISSOKHO intègre ce soir la grande famille des Bleues et devient la #414e internationale du #XVdeFrance ! Félicitations à elle pour cette première cape ! pic.twitter.com/WSgXbKj9x0 — France Rugby (@FranceRugby) August 9, 2025

Six ans plu tard, le niveau est autrement différent. Entrée à l’heure de jeu au stade André et Guy Boniface, la troisième-ligne polyvalente a pris la place en mêlée de la co-capitaine Manae Feleu ; la seconde co-capitaine Marine Ménager était remplacée au même moment.

Deux minutes plus tard, elle franchissait un premier rideau défensif avant d’être plaquée dans la foulée, juste avant la pause fraîcheur. En vingt minutes, la Bordelaise a pu goûter au très haut niveau alors que la France était déjà menée 6-26 à ce moment-là. Son entrée n’a rien changé à la physionomie du match.

Pas le temps de montrer ce qu’elle vaut : complète, besogneuse, à l’aise en touche et ballon en main. Sa timidité semble l’avoir empêché de jouer pleinement son jeu qui lui a permis de décrocher un titre de championne de France avant les Lionnes au terme de sa première saison à Bordeaux, elle qui venait de passer trois années à Montpellier.

A son sommet en club, Cissokho doit encore progresser au sein du XV de France où elle a retrouvé ses coéquipières Morgane Bourgeois et Joanna Grisez. Elle se souviendra de sa première sélection internationale et de la leçon que les Bleues ont subi. « La stratégie pour nous, c’était de ne pas donner de munitions aux Anglaises. Alors quand on arrive à la mi-temps avec douze pénalités sifflées contre nous et quinze touches offertes dans notre camp face à cette équipe, c’est forcément le bâton donné pour se faire battre », regrettait le co-sélectionneur David Ortiz après la rencontre.

