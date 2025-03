Irlande - France : comment les Bleus se sont préparés aux ballons hauts

Régulièrement en difficulté sous les ballons hauts, les Bleus se préparent à être mis à rude épreuve par l’Irlande dans ce secteur de jeu, une des clés d’un match crucial pour remporter le Tournoi des Six Nations, ce samedi (15 h 15) à Dublin.

Les ballons hauts ont souvent coûté cher aux Bleus, notamment lors du quart de finale du Mondial-2023, perdu d’un point face à des Sud-Africains venus mettre une grosse pression en l’air. Et depuis l’an dernier, un changement de règle est venu encore renforcer l’importance de ce secteur.

« Il y a un espace aérien qui se rajoute » : au mois de novembre dernier, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié avait déjà insisté sur les conséquences de l’interdiction des ‘escortes’.

Les escortes : ce nom désigne les coéquipiers du joueur à la réception du ballon haut, qui pendant des années venaient se positionner devant leur camarade, afin de lui permettre de sauter plus sereinement, sans opposition.

À présent, les joueurs sont obligés de s’écarter du point de chute s’ils ne vont pas au ballon, ce qui aboutit à plus de duels aériens en un contre un.

« La nouvelle règle change énormément de choses dans la lutte aérienne », reconnaît le demi de mêlée des Bleus et de Bordeaux-Bègles Maxime Lucu. « Il y a peu d’équipes qui arrivent à trouver les filons par rapport à ces ballons-là ».

« Aujourd’hui, à partir du moment où il y a duel aérien, c’est très rare qu’il y ait un joueur ou l’autre qui arrive à récupérer le ballon dans les airs », expliquait avant d’affronter l’Angleterre Thomas Ramos qui, à son poste d’arrière, est particulièrement sollicité dans les réceptions de ballons hauts.

Barré chargé d’aiguiller les autres à l’entraînement

Ni Ramos, ni les ailiers Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, tous trois titulaires en Irlande et qui à leur poste sont souvent chargés de la couverture du fond du terrain et des ballons hauts, ne font partie des meilleurs spécialistes dans le domaine.

Tout le contraire de l’arrière irlandais Hugo Keenan, ou du massif ailier James Lowe qui, d’une passe volleyée en plein saut, a offert un essai à son équipe lors de la difficile victoire au pays de Galles (27-18).

« On le travaille beaucoup, on a une marge de progression encore très importante », assure l’entraîneur adjoint des Bleus Patrick Arlettaz. « Je crois qu’il y a une prise de conscience de la part de tous les joueurs que c’est un secteur qui est de plus en plus important ».

À l’entraînement à Marcoussis, on a pu apercevoir l’arrière parisien Léo Barré, excellent réceptionneur, guider Bielle-Biarrey et Théo Attissogbe lors d’un exercice avant le déplacement en Italie.

« On sait que les Irlandais sont très performants là-dessus », prévient Arlettaz. « Ils peuvent avec leur jeu au pied nous mettre sous pression. Donc on a un troisième rideau qui doit être très performant sur les ballons hauts. »

Derrière les ballons hauts, « aller aussi chercher les ballons en bas », insiste Lucu

Mais la multiplication des duels aériens concerne d’autres joueurs que l’arrière et les ailiers, pour guetter des ballons relâchés, des « ballons de chaos » selon les mots de Galthié.

« On travaille le fait d’aller gagner le ballon en haut, c’est la première chose qu’il faut faire », détaille Lucu. « Mais si on n’arrive pas à le faire parce qu’il y a énormément de lutte, il faut gagner les seconds rebonds, et c’est ce que font très bien les Irlandais. »

« C’est le job de tout le monde » et pas uniquement du joueur sautant en l’air, insiste le demi de mêlée bordelais. « C’est le job d’aller chercher les ballons en bas, s’il y a un ruck d’aller chercher aussi des contre-rucks ».

Outre la bataille aérienne, reste donc à mener « la guerre en dessous » pour Lucu. « Une clé du match sera là, à nous de répondre présents. »